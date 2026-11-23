Mais au-delà des escales, la vraie raison d'être de ce voyage se trouvait ailleurs : les causeries.



Le principe ? Des temps de débat d'une heure environ, animés tour à tour par les partenaires puis par les invités eux-mêmes, sur des thèmes qu'ils avaient proposés et votés en amont. Avec une règle d'or : ce qui se dit en causerie reste entre les participants.



C'est sans doute ce qui a permis à la parole de se libérer. Loin des tribunes où, comme l'a glissé l'un des participants, « tout le monde dit que tout va bien », les dirigeants n'ont pas hésité à partager leurs doutes, leurs échecs et leurs bonnes pratiques. Jusqu'à transformer certaines sessions en véritables thérapies de groupe entre confrères.



Sans surprise, l'intelligence artificielle s'est imposée comme le fil rouge de la traversée. Que peut-on déléguer à la machine ? Comment embarquer des équipes inquiètes ? Comment protéger les données des clients ? Et surtout, que deviendra l'agence quand le voyageur arrivera avec un itinéraire construit par ChatGPT ?



D'autres sujets ont nourri les échanges : les attentes du client de demain, entre hyper-assistance et indépendance, la transformation des métiers face aux crises géopolitiques et climatiques ou au pouvoir d'achat, le pilotage des ventes entre forfaits et sur-mesure, ou encore l'épineuse question des vols annulés et de la responsabilité de plein droit.



Les partenaires, eux aussi, ont mis leurs interrogations sur la table. Ponant Explorations a interrogé les agences sur les freins des clients qui n'ont jamais fait de croisière. La Compagnie a sondé les attentes de la clientèle affaires, prix ou services, au moment où d'autres compagnies dépouillent leur classe affaires. Travel Tech Factory a fait réfléchir la salle à la frontière entre l'homme et la machine, tandis que TourMaG a dévoilé en avant-première ses nouveaux services aux membres du club.