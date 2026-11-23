Le MemberShip Club de TourMaG vient de vivre son premier grand rendez-vous.
Pendant quinze jours, dix patrons de réseaux et d'agences ont mis leurs agendas entre parenthèses pour une traversée de Montréal à New York. Autour de la table : Emmanuel Gabas (Voyages Seemore), Norbert Sarde (Esprit de Voyages), Nicolas Czernek (Voyages Rive Gauche), Michelle Kunegel (LK Tours), François Leveque (Centrale Voyages), Yves Verdié (Verdié Voyages), Anne-Sophie Lecarpentier (Périer Voyages), Julien Hamon (Groupe Le Vacon), Thierry Daudigny (Océane Voyages) et Rose-Marie Farrugia (Cercle des Vacances).
Il faut dire que l'aventure avait de quoi séduire. Le voyage a débuté par un vol en classe affaires avec La Compagnie, avant l'embarquement à Montréal sur Le Lyrial, l'un des quatre sisterships de Ponant Explorations. Le tout avec le soutien de Travel Tech Factory et d'Assurever, qui a assuré l'ensemble du groupe.
« Ce ne sont pas des événements faciles à organiser. Il faut trouver un partenaire aérien, un partenaire maritime, des sponsors… Mais voir les sourires de tout ce groupe, c'est ce qui me fait le plus plaisir », confie Fabien Da Luz, éditeur de TourMaG, à l'origine de l'opération.
Pendant quinze jours, dix patrons de réseaux et d'agences ont mis leurs agendas entre parenthèses pour une traversée de Montréal à New York. Autour de la table : Emmanuel Gabas (Voyages Seemore), Norbert Sarde (Esprit de Voyages), Nicolas Czernek (Voyages Rive Gauche), Michelle Kunegel (LK Tours), François Leveque (Centrale Voyages), Yves Verdié (Verdié Voyages), Anne-Sophie Lecarpentier (Périer Voyages), Julien Hamon (Groupe Le Vacon), Thierry Daudigny (Océane Voyages) et Rose-Marie Farrugia (Cercle des Vacances).
Il faut dire que l'aventure avait de quoi séduire. Le voyage a débuté par un vol en classe affaires avec La Compagnie, avant l'embarquement à Montréal sur Le Lyrial, l'un des quatre sisterships de Ponant Explorations. Le tout avec le soutien de Travel Tech Factory et d'Assurever, qui a assuré l'ensemble du groupe.
« Ce ne sont pas des événements faciles à organiser. Il faut trouver un partenaire aérien, un partenaire maritime, des sponsors… Mais voir les sourires de tout ce groupe, c'est ce qui me fait le plus plaisir », confie Fabien Da Luz, éditeur de TourMaG, à l'origine de l'opération.
Dix dirigeants de réseaux d'agences de voyages pour le premier voyage du MemberShip Club © Fabien da Luz
« On se croise dans les congrès, mais on ne va jamais aussi loin »
Mais au-delà des escales, la vraie raison d'être de ce voyage se trouvait ailleurs : les causeries.
Le principe ? Des temps de débat d'une heure environ, animés tour à tour par les partenaires puis par les invités eux-mêmes, sur des thèmes qu'ils avaient proposés et votés en amont. Avec une règle d'or : ce qui se dit en causerie reste entre les participants.
C'est sans doute ce qui a permis à la parole de se libérer. Loin des tribunes où, comme l'a glissé l'un des participants, « tout le monde dit que tout va bien », les dirigeants n'ont pas hésité à partager leurs doutes, leurs échecs et leurs bonnes pratiques. Jusqu'à transformer certaines sessions en véritables thérapies de groupe entre confrères.
Sans surprise, l'intelligence artificielle s'est imposée comme le fil rouge de la traversée. Que peut-on déléguer à la machine ? Comment embarquer des équipes inquiètes ? Comment protéger les données des clients ? Et surtout, que deviendra l'agence quand le voyageur arrivera avec un itinéraire construit par ChatGPT ?
D'autres sujets ont nourri les échanges : les attentes du client de demain, entre hyper-assistance et indépendance, la transformation des métiers face aux crises géopolitiques et climatiques ou au pouvoir d'achat, le pilotage des ventes entre forfaits et sur-mesure, ou encore l'épineuse question des vols annulés et de la responsabilité de plein droit.
Les partenaires, eux aussi, ont mis leurs interrogations sur la table. Ponant Explorations a interrogé les agences sur les freins des clients qui n'ont jamais fait de croisière. La Compagnie a sondé les attentes de la clientèle affaires, prix ou services, au moment où d'autres compagnies dépouillent leur classe affaires. Travel Tech Factory a fait réfléchir la salle à la frontière entre l'homme et la machine, tandis que TourMaG a dévoilé en avant-première ses nouveaux services aux membres du club.
Le principe ? Des temps de débat d'une heure environ, animés tour à tour par les partenaires puis par les invités eux-mêmes, sur des thèmes qu'ils avaient proposés et votés en amont. Avec une règle d'or : ce qui se dit en causerie reste entre les participants.
C'est sans doute ce qui a permis à la parole de se libérer. Loin des tribunes où, comme l'a glissé l'un des participants, « tout le monde dit que tout va bien », les dirigeants n'ont pas hésité à partager leurs doutes, leurs échecs et leurs bonnes pratiques. Jusqu'à transformer certaines sessions en véritables thérapies de groupe entre confrères.
Sans surprise, l'intelligence artificielle s'est imposée comme le fil rouge de la traversée. Que peut-on déléguer à la machine ? Comment embarquer des équipes inquiètes ? Comment protéger les données des clients ? Et surtout, que deviendra l'agence quand le voyageur arrivera avec un itinéraire construit par ChatGPT ?
D'autres sujets ont nourri les échanges : les attentes du client de demain, entre hyper-assistance et indépendance, la transformation des métiers face aux crises géopolitiques et climatiques ou au pouvoir d'achat, le pilotage des ventes entre forfaits et sur-mesure, ou encore l'épineuse question des vols annulés et de la responsabilité de plein droit.
Les partenaires, eux aussi, ont mis leurs interrogations sur la table. Ponant Explorations a interrogé les agences sur les freins des clients qui n'ont jamais fait de croisière. La Compagnie a sondé les attentes de la clientèle affaires, prix ou services, au moment où d'autres compagnies dépouillent leur classe affaires. Travel Tech Factory a fait réfléchir la salle à la frontière entre l'homme et la machine, tandis que TourMaG a dévoilé en avant-première ses nouveaux services aux membres du club.
Du Saint-Laurent à la Nouvelle-Angleterre, un décor à la hauteur
Comme dans tout bon voyage, la destination a aussi joué son rôle.
Après une première nuit à Montréal, le Lyrial a remonté le Saint-Laurent jusqu'à Québec, puis Tadoussac et ses baleines, avant de longer la Gaspésie. À Percé, c'est face au célèbre rocher que le navire a jeté l'ancre. À Gaspé, les participants ont découvert le lieu où Jacques Cartier a débarqué en 1534, considéré comme le berceau du Canada.
Cap ensuite sur les Îles de la Madeleine, Louisbourg, Halifax et Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. Avec, pour la petite anecdote, une journée de mer agitée dont tout le monde se souviendra, quand les vents ont soufflé à plus de 50 nœuds sur les baies vitrées.
Le voyage s'est achevé en Nouvelle-Angleterre : Boston et Harvard, la traversée au lever du jour du canal de Cap Cod, les maisons colorées d'Oak Bluffs, sur l'île de Martha's Vineyard, puis les demeures de Newport, avant une dernière journée libre à New York et le retour en classe affaires à bord de La Compagnie.
À bord, la convivialité a fait le reste : dîners partagés, dégustations quotidiennes, une soirée blanche à la table du commandant et, au dire de tous, un karaoké mémorable.
Après une première nuit à Montréal, le Lyrial a remonté le Saint-Laurent jusqu'à Québec, puis Tadoussac et ses baleines, avant de longer la Gaspésie. À Percé, c'est face au célèbre rocher que le navire a jeté l'ancre. À Gaspé, les participants ont découvert le lieu où Jacques Cartier a débarqué en 1534, considéré comme le berceau du Canada.
Cap ensuite sur les Îles de la Madeleine, Louisbourg, Halifax et Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. Avec, pour la petite anecdote, une journée de mer agitée dont tout le monde se souviendra, quand les vents ont soufflé à plus de 50 nœuds sur les baies vitrées.
Le voyage s'est achevé en Nouvelle-Angleterre : Boston et Harvard, la traversée au lever du jour du canal de Cap Cod, les maisons colorées d'Oak Bluffs, sur l'île de Martha's Vineyard, puis les demeures de Newport, avant une dernière journée libre à New York et le retour en classe affaires à bord de La Compagnie.
À bord, la convivialité a fait le reste : dîners partagés, dégustations quotidiennes, une soirée blanche à la table du commandant et, au dire de tous, un karaoké mémorable.
L'IA augmente, l'humain fait la différence
Alors, que retenir de ces quinze jours d'échanges ? Sans entrer dans le détail des débats, quelques convictions se sont nettement dégagées.
D'abord, l'IA augmente plus qu'elle ne remplace. Elle est redoutable entre les mains de ceux qui connaissent leur métier, trompeuse pour les autres. Et le temps qu'elle libère doit être réinvesti là où l'agence fait la différence : auprès du client.
Ensuite, la valeur de l'agence se déplace. Le voyageur saura bientôt construire seul son itinéraire. Ce qu'il viendra chercher, c'est l'arbitrage, le conseil, l'expérience vécue de la destination et la tranquillité d'esprit quand tout déraille. Encore faut-il savoir le faire savoir : tous l'ont reconnu, la profession sait parler de destinations, beaucoup moins de son service.
Enfin, la transformation est d'abord humaine. Former, rassurer, faire évoluer les fiches de poste, transmettre les savoirs avant les départs en retraite : c'est aux dirigeants d'emmener leurs équipes.
D'abord, l'IA augmente plus qu'elle ne remplace. Elle est redoutable entre les mains de ceux qui connaissent leur métier, trompeuse pour les autres. Et le temps qu'elle libère doit être réinvesti là où l'agence fait la différence : auprès du client.
Ensuite, la valeur de l'agence se déplace. Le voyageur saura bientôt construire seul son itinéraire. Ce qu'il viendra chercher, c'est l'arbitrage, le conseil, l'expérience vécue de la destination et la tranquillité d'esprit quand tout déraille. Encore faut-il savoir le faire savoir : tous l'ont reconnu, la profession sait parler de destinations, beaucoup moins de son service.
Enfin, la transformation est d'abord humaine. Former, rassurer, faire évoluer les fiches de poste, transmettre les savoirs avant les départs en retraite : c'est aux dirigeants d'emmener leurs équipes.
« L'excellence »
Lors de la dernière causerie à Newport, chaque invité a pris la parole pour livrer son ressenti. Les mots se sont succédé : « l'excellence », « l'attachement », « humain ». Tous ont salué un format qui offre enfin du temps : le temps de se connaître, de se confier et de repartir avec quelques idées concrètes à mettre en œuvre.
« On en sort avec l'impression d'avoir été chez soi pendant quinze jours », résume Fabien Da Luz.
« On en sort avec l'impression d'avoir été chez soi pendant quinze jours », résume Fabien Da Luz.
« L'information a un prix »
Reste une question, que certains lecteurs ne manqueront pas de se poser : pourquoi un média organise-t-il un tel voyage ?
La réponse tient en deux mots : MemberShip Club.
Le club réunit les patrons de réseaux et d'agences qui ont fait un choix fort : abonner leurs équipes à TourMaG. En retour, ils bénéficient d'une information en avant-première, d'un fil WhatsApp dédié, de résumés audio de l'actualité… et de ces rendez-vous entre pairs où l'on prend enfin le temps de réfléchir à son métier.
Bref, ce n'est pas un club de privilégiés. C'est un pacte. Celui de faire vivre une presse professionnelle indépendante.
Car il faut le dire sans détour : la publicité ne suffit plus. Les réseaux sociaux et les géants du web captent l'essentiel des budgets. Pendant le Covid, quand les annonceurs avaient disparu, la rédaction de TourMaG n'a jamais cessé d'informer la profession. Et voilà que l'IA générative fait fleurir des sites rédigés « prompt-bouton », qui recyclent sans vergogne le travail de journalistes bien réels.
Or, une information vérifiée, recoupée et sourcée devient une denrée rare. Et une agence qui relaie une fausse information auprès de ses clients engage sa responsabilité. Faites le calcul !
Il y a d'ailleurs une certaine ironie dans tout cela. Pendant quinze jours, les invités ont débattu des moyens de faire reconnaître la valeur de leur service face à des clients habitués à tout trouver gratuitement. La presse professionnelle vit exactement la même chose.
« Notre objectif, c'est que la rédaction reste indépendante et qu'elle soit de mieux en mieux financée par l'abonnement », rappelle Fabien Da Luz.
Alors, chers patrons de réseaux, chers agents de voyages : si l'information a un prix, la désinformation coûte bien plus cher. Abonner vos équipes, c'est leur garantir une information fiable au quotidien. C'est aussi nous permettre de continuer à vous informer, en toute liberté.
Et pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, TourMaG vous offre trois mois d'accès Premium+, sans engagement. On fait le premier pas, à vous de jouer ! C'est par ici
Pour TourMaG, ce premier voyage marque une étape dans la construction d'un MemberShip Club qui réunit des réseaux engagés aux côtés d'une rédaction indépendante. D'autres opérations sont déjà à l'étude, avec l'ambition de renouveler l'expérience chaque année, ou au moins tous les deux ans.
Les participants, eux, sont déjà partants. Rendez-vous donc pour la prochaine traversée !
TourMaG remercie chaleureusement Ponant Explorations, La Compagnie, Travel Tech Factory et Assurever, sans qui ce voyage n'aurait pas été possible.
La réponse tient en deux mots : MemberShip Club.
Le club réunit les patrons de réseaux et d'agences qui ont fait un choix fort : abonner leurs équipes à TourMaG. En retour, ils bénéficient d'une information en avant-première, d'un fil WhatsApp dédié, de résumés audio de l'actualité… et de ces rendez-vous entre pairs où l'on prend enfin le temps de réfléchir à son métier.
Bref, ce n'est pas un club de privilégiés. C'est un pacte. Celui de faire vivre une presse professionnelle indépendante.
Car il faut le dire sans détour : la publicité ne suffit plus. Les réseaux sociaux et les géants du web captent l'essentiel des budgets. Pendant le Covid, quand les annonceurs avaient disparu, la rédaction de TourMaG n'a jamais cessé d'informer la profession. Et voilà que l'IA générative fait fleurir des sites rédigés « prompt-bouton », qui recyclent sans vergogne le travail de journalistes bien réels.
Or, une information vérifiée, recoupée et sourcée devient une denrée rare. Et une agence qui relaie une fausse information auprès de ses clients engage sa responsabilité. Faites le calcul !
Il y a d'ailleurs une certaine ironie dans tout cela. Pendant quinze jours, les invités ont débattu des moyens de faire reconnaître la valeur de leur service face à des clients habitués à tout trouver gratuitement. La presse professionnelle vit exactement la même chose.
« Notre objectif, c'est que la rédaction reste indépendante et qu'elle soit de mieux en mieux financée par l'abonnement », rappelle Fabien Da Luz.
Alors, chers patrons de réseaux, chers agents de voyages : si l'information a un prix, la désinformation coûte bien plus cher. Abonner vos équipes, c'est leur garantir une information fiable au quotidien. C'est aussi nous permettre de continuer à vous informer, en toute liberté.
Et pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, TourMaG vous offre trois mois d'accès Premium+, sans engagement. On fait le premier pas, à vous de jouer ! C'est par ici
Pour TourMaG, ce premier voyage marque une étape dans la construction d'un MemberShip Club qui réunit des réseaux engagés aux côtés d'une rédaction indépendante. D'autres opérations sont déjà à l'étude, avec l'ambition de renouveler l'expérience chaque année, ou au moins tous les deux ans.
Les participants, eux, sont déjà partants. Rendez-vous donc pour la prochaine traversée !
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