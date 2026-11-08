AIR EUROPA France célèbre ses 40 ans

M. Alcino Ribeiro, Directeur général France et Benelux, et ses équipes donnent le coup d’envoi des festivités.



La soirée, riche en échanges, a été rythmée par la remise de nombreux cadeaux et des démonstrations de danses latines endiablées auxquelles les invités ont participé avec enthousiasme.



Afin d’illustrer l’histoire et les valeurs de la compagnie, une vidéo originale retraçant les 40 ans d’Air Europa a permis aux invités de revivre les moments forts de son développement, ses grandes étapes, ses réussites et les ambitions qui continuent de façonner son avenir.

Quatre décennies d’audace, d’innovation et de passion.



Cette soirée anniversaire a permis de remercier les partenaires qui contribuent quotidiennement au succès commercial de la compagnie : agences de voyages, tour-opérateurs, consolidateurs, groupistes, offices de tourisme et ambassades, grâce auxquels son développement sur le marché français a été possible.



Au-delà de l’anniversaire, cette soirée a surtout été l’occasion de mettre à l’honneur les femmes et les hommes qui contribuent chaque jour à son développement : collaborateurs, partenaires commerciaux, agences de voyages et acteurs du tourisme.

