AIR EUROPA France célèbre ses 40 ans

À cette occasion, AIR EUROPA marque une étape importante de son histoire, reflet d’un parcours solide et constant au fil de ces quatre dernières décennies, et témoigne de sa volonté de renforcer la connectivité mondiale tout en favorisant les échanges entre les cultures.
AIR EUROPA, compagnie aérienne régulière spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes hispanophones, dessert plus de 25 destinations long-courriers depuis Madrid, dont New York, Miami et Johannesburg.
Ces quarante années reflètent la capacité d’Air Europa à s’adapter aux évolutions du transport aérien tout en conservant un objectif constant : offrir à ses passagers un service de qualité et des connexions efficaces entre l’Europe et le reste du monde.
AIR EUROPA, compagnie aérienne régulière spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes hispanophones, dessert plus de 25 destinations long-courriers depuis Madrid, dont New York, Miami et Johannesburg.
Ces quarante années reflètent la capacité d’Air Europa à s’adapter aux évolutions du transport aérien tout en conservant un objectif constant : offrir à ses passagers un service de qualité et des connexions efficaces entre l’Europe et le reste du monde.
Quelques dates clés
1986 21 novembre — Premier vol entre Tenerife Sud et Londres.
1988 Première compagnie aérienne espagnole à réaliser un vol ETOPS.
1991 Rachat par M. Juan José Hidalgo.
1993 Ouverture du marché espagnol à la concurrence sur les vols réguliers domestiques.
1995 Premier vol long-courrier vers New York.
1999 Arrivée des premiers Boeing 737 de nouvelle génération.
2005 Première compagnie aérienne espagnole à proposer des vols directs vers la Chine.
2007 Entrée officielle dans l’alliance SkyTeam.
2016 Arrivée du premier Boeing 787 Dreamliner.
2023 Lancement du projet « Vuelo 2030 », consacré à la transition vers une aviation plus durable.
2025 Nouvelles liaisons directes vers Quito et Guayaquil, renforçant le réseau en Amérique latine.
Arrivée du premier Boeing 737 MAX et annonce d’un programme de renouvellement de flotte.
Arrivée du premier Boeing 737 MAX et annonce d’un programme de renouvellement de flotte.
2026
Air Europa poursuit le développement de son réseau international et la modernisation de sa flotte, avec Madrid comme hub stratégique entre l’Europe, l’Amérique latine et les Caraïbes.
Une soirée anniversaire placée sous le signe du partage
M. Alcino Ribeiro, Directeur général France et Benelux, et ses équipes donnent le coup d’envoi des festivités.
La soirée, riche en échanges, a été rythmée par la remise de nombreux cadeaux et des démonstrations de danses latines endiablées auxquelles les invités ont participé avec enthousiasme.
Afin d’illustrer l’histoire et les valeurs de la compagnie, une vidéo originale retraçant les 40 ans d’Air Europa a permis aux invités de revivre les moments forts de son développement, ses grandes étapes, ses réussites et les ambitions qui continuent de façonner son avenir.
Quatre décennies d’audace, d’innovation et de passion.
Cette soirée anniversaire a permis de remercier les partenaires qui contribuent quotidiennement au succès commercial de la compagnie : agences de voyages, tour-opérateurs, consolidateurs, groupistes, offices de tourisme et ambassades, grâce auxquels son développement sur le marché français a été possible.
Au-delà de l’anniversaire, cette soirée a surtout été l’occasion de mettre à l’honneur les femmes et les hommes qui contribuent chaque jour à son développement : collaborateurs, partenaires commerciaux, agences de voyages et acteurs du tourisme.
La soirée, riche en échanges, a été rythmée par la remise de nombreux cadeaux et des démonstrations de danses latines endiablées auxquelles les invités ont participé avec enthousiasme.
Afin d’illustrer l’histoire et les valeurs de la compagnie, une vidéo originale retraçant les 40 ans d’Air Europa a permis aux invités de revivre les moments forts de son développement, ses grandes étapes, ses réussites et les ambitions qui continuent de façonner son avenir.
Quatre décennies d’audace, d’innovation et de passion.
Cette soirée anniversaire a permis de remercier les partenaires qui contribuent quotidiennement au succès commercial de la compagnie : agences de voyages, tour-opérateurs, consolidateurs, groupistes, offices de tourisme et ambassades, grâce auxquels son développement sur le marché français a été possible.
Au-delà de l’anniversaire, cette soirée a surtout été l’occasion de mettre à l’honneur les femmes et les hommes qui contribuent chaque jour à son développement : collaborateurs, partenaires commerciaux, agences de voyages et acteurs du tourisme.
Message d’AIR EUROPA
Merci de faire partie de notre histoire
À l’occasion de notre 40ᵉ anniversaire, nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements à l’ensemble de nos clients, partenaires, distributeurs, institutions et collaborateurs qui ont contribué, année après année, à l’évolution et au succès d’Air Europa.
Merci à toutes celles et tous ceux qui, depuis 40 ans, ont contribué à écrire l’histoire d’Air Europa, tout en y construisant une part de leur propre histoire.
Air Europa c’est au total plus d’une vingtaine de destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, et Miami/New York et Johannesburg.
À l’occasion de notre 40ᵉ anniversaire, nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements à l’ensemble de nos clients, partenaires, distributeurs, institutions et collaborateurs qui ont contribué, année après année, à l’évolution et au succès d’Air Europa.
Merci à toutes celles et tous ceux qui, depuis 40 ans, ont contribué à écrire l’histoire d’Air Europa, tout en y construisant une part de leur propre histoire.
Air Europa c’est au total plus d’une vingtaine de destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, et Miami/New York et Johannesburg.
À PROPOS D’AIR EUROPA…
Un réseau international au départ de Paris-Orly et de nombreuses villes européennes
Air Europa dessert plus de 25 destinations long-courriers, principalement vers l’Amérique latine et les Caraïbes, mais également vers Miami, New York et Johannesburg.
Au départ de Paris-Orly, les passagers bénéficient de connexions via le hub de Madrid vers l’ensemble de ce réseau international.
Ces correspondances sont également proposées au départ de nombreuses villes européennes, notamment Bruxelles, Amsterdam, Francfort et Genève, ainsi que Barcelone et Bilbao pour la zone frontalière espagnole.
Air Europa dessert plus de 25 destinations long-courriers, principalement vers l’Amérique latine et les Caraïbes, mais également vers Miami, New York et Johannesburg.
Au départ de Paris-Orly, les passagers bénéficient de connexions via le hub de Madrid vers l’ensemble de ce réseau international.
Ces correspondances sont également proposées au départ de nombreuses villes européennes, notamment Bruxelles, Amsterdam, Francfort et Genève, ainsi que Barcelone et Bilbao pour la zone frontalière espagnole.
Un produit pensé pour le confort et la connectivité
À bord, les passagers bénéficient d’un service de qualité et d’une flotte moderne.
Tous les vols long-courriers d’Air Europa sont effectués en Boeing 787 Dreamliner.
Ces avions de dernière génération offrent un confort optimal en cabine, avec une classe affaires équipée de fauteuils-lits et, selon les configurations déployées, d’une disposition 1-2-1 permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : un atout particulièrement apprécié pour les voyages d’affaires.
Durabilité : un engagement en faveur de la décarbonation
La décarbonation constitue l’un des enjeux majeurs du transport aérien.
Depuis 2025, la réglementation européenne ReFuelEU Aviation impose aux fournisseurs de carburant d’aviation une part minimale de 2 % de carburants d’aviation durables (SAF) dans les volumes fournis aux aéroports concernés de l’Union européenne.
Air Europa accompagne cette transition à travers des accords d’approvisionnement en SAF conclus avec des groupes énergétiques espagnols, notamment Repsol et Cepsa, pour certaines de ses opérations.
La compagnie poursuit également le déploiement d’initiatives visant à améliorer son efficacité opérationnelle, à moderniser sa flotte et à réduire son empreinte environnementale.
Durabilité et Gouvernance | Air Europa
À bord, les passagers bénéficient d’un service de qualité et d’une flotte moderne.
Tous les vols long-courriers d’Air Europa sont effectués en Boeing 787 Dreamliner.
Ces avions de dernière génération offrent un confort optimal en cabine, avec une classe affaires équipée de fauteuils-lits et, selon les configurations déployées, d’une disposition 1-2-1 permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : un atout particulièrement apprécié pour les voyages d’affaires.
Durabilité : un engagement en faveur de la décarbonation
La décarbonation constitue l’un des enjeux majeurs du transport aérien.
Depuis 2025, la réglementation européenne ReFuelEU Aviation impose aux fournisseurs de carburant d’aviation une part minimale de 2 % de carburants d’aviation durables (SAF) dans les volumes fournis aux aéroports concernés de l’Union européenne.
Air Europa accompagne cette transition à travers des accords d’approvisionnement en SAF conclus avec des groupes énergétiques espagnols, notamment Repsol et Cepsa, pour certaines de ses opérations.
La compagnie poursuit également le déploiement d’initiatives visant à améliorer son efficacité opérationnelle, à moderniser sa flotte et à réduire son empreinte environnementale.
Durabilité et Gouvernance | Air Europa
INFOS PRATIQUES...
● Grâce au prolongement de la ligne 14 du métro, qui permet des connexions faciles entre les grandes gares parisiennes et l’aéroport d’Orly, Air Europa rapproche encore davantage les voyageurs de l’Amérique latine et des Caraïbes.
● À Madrid-Barajas, les correspondances s’effectuent dans la même zone aéroportuaire, entre les terminaux T1 et T2, selon les vols et les destinations.
« Le passé est notre histoire, le présent notre force et l’avenir notre horizon. »
Nos équipes restent à votre disposition.
Bonnes ventes !
● À Madrid-Barajas, les correspondances s’effectuent dans la même zone aéroportuaire, entre les terminaux T1 et T2, selon les vols et les destinations.
« Le passé est notre histoire, le présent notre force et l’avenir notre horizon. »
Nos équipes restent à votre disposition.
Bonnes ventes !
Contacter Air Europa
Helpdesk :
+33 (0) 142650800
Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com
Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com
Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com
Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00
Site web :
www.aireuropa.com
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Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com
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Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00
Site web :
www.aireuropa.com
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