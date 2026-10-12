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Air Europa : 40 ans… et toujours pas une ride dans les nuages !

40 ans ! Le bel âge, celui où l’expérience rencontre encore l’insouciance.


Certaines compagnies soufflent déjà leurs cent bougies… Chez Air Europa, nous n’en sommes qu’ à 40 ! Encore jeunes dans le ciel, mais déjà riches de millions de rencontres, de voyages et de souvenirs.


Rédigé par Air Europa le Lundi 19 Octobre 2026 à 06:15

© Air Europa
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CroisiEurope
À 40 ans, on connaît le chemin, mais on aime toujours autant les détours. On a gagné en maturité, sans perdre le goût de l’aventure. Et surtout, on regarde toujours l’horizon avec des étoiles plein les yeux.

Alors, cap sur les 40 prochaines années ! Avec la même passion, la même envie de vous emmener plus loin… et toujours ce petit supplément d’âme qui fait les beaux voyages.

Air Europa, 40 ans de jeunesse à partager. Et ce n’est que le décollage !

Prochaines escales : Barranquilla et San Salvador.

BARRANQUILLA

Troisième destination d’Air Europa en Colombie, la ville de Shakira, entre Caraïbes, culture et énergie colombienne… où les rythmes caribéens donnent le tempo !
Dès le 18 décembre, 3 vols hebdomadaires.

SAN SALVADOR

La capitale du Salvador, troisième pays desservi par Air Europa en Amérique centrale, entre volcans, plages du Pacifique et traditions d’une destination encore méconnue !
Dès le 18 décembre, 3 vols hebdomadaires.

JOHANNESBOURG

…Sans oublier Johannesburg, desservie depuis juin dernier, nouvelle porte d’entrée d’Air Europa vers l’Afrique australe, avec 3 vols hebdomadaires.

Air Europa : la gestion des groupes devient plus rapide avec GSO

Air Europa facilite le travail des professionnels du tourisme grâce à GSO (Group Sales Optimizer), son nouvel outil de cotation groupes. En quelques clics, les agences peuvent obtenir une proposition tarifaire immédiate en ligne, pour un gain de temps considérable dans le traitement de leurs demandes.

Accessible aux agences IATA et non IATA, GSO allie autonomie, rapidité et simplicité tout en conservant un accompagnement personnalisé.

Pour accompagner les professionnels, Air Europa s'appuie sur une équipe dédiée basée à Paris :
• Anaïs et Laura pour le support technique et opérationnel,
• Maria José Aguas pour l'accompagnement commercial et le développement des ventes groupes.

Avec GSO, Air Europa confirme sa volonté d'offrir aux agences un service groupes de proximité, performant, réactif et adapté aux besoins du marché.

Air Europa c’est plus de vingt-deux destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, Miami/New York et Johannesburg.
© Air Europa
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Au départ d’Orly mais également au départ de nombreuses villes Européennes dont Bruxelles, Amsterdam, Francfort, Genève… Barcelone, Bilbao pour la zone de la frontière espagnole.

À PROPOS D’AIR EUROPA…

Un produit pensé pour le confort et la connectivité.

À bord, nos passagers bénéficient d’un service de qualité et d’une flotte moderne.
Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.
Ce sont des avions de dernière génération qui offrent un confort cabine optimal avec une classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : idéal pour les voyages d’affaires.
(*) selon les configurations déployées.

👉 En savoir plus sur la Durabilité et la Gouvernance

INFOS PRATIQUES...

● Grâce au prolongement de la Ligne 14 du métro, qui permet des connections faciles entre les grandes gares Parisiennes et l’aéroport d’Orly, Air Europa vous rapproche encore plus de l'Amérique latine et des Caraïbes.

● Les connections pour les vols transatlantiques sont effectuées dans la même zone aéroportuaire.
Terminal 2 - vols Européens & Terminal 1 - vols transatlantiques.
© Air Europa
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« 40 ans, l’âge où l’on a déjà de belles histoires à raconter... et encore tout un ciel à inventer ! »

Nos équipes restent à votre disposition, bonnes ventes !

Contacter Air Europa

Air Europa : 40 ans… et toujours pas une ride dans les nuages !
Helpdesk :
+33 (0) 142650800

Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com

Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com

Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com

Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00

Site web :
www.aireuropa.com


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Tags : Air Europa
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