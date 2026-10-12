Air Europa : 40 ans… et toujours pas une ride dans les nuages !

À 40 ans, on connaît le chemin, mais on aime toujours autant les détours. On a gagné en maturité, sans perdre le goût de l’aventure. Et surtout, on regarde toujours l’horizon avec des étoiles plein les yeux.
Alors, cap sur les 40 prochaines années ! Avec la même passion, la même envie de vous emmener plus loin… et toujours ce petit supplément d’âme qui fait les beaux voyages.
Air Europa, 40 ans de jeunesse à partager. Et ce n’est que le décollage !
Prochaines escales : Barranquilla et San Salvador.
Alors, cap sur les 40 prochaines années ! Avec la même passion, la même envie de vous emmener plus loin… et toujours ce petit supplément d’âme qui fait les beaux voyages.
Air Europa, 40 ans de jeunesse à partager. Et ce n’est que le décollage !
Prochaines escales : Barranquilla et San Salvador.
BARRANQUILLA
Troisième destination d’Air Europa en Colombie, la ville de Shakira, entre Caraïbes, culture et énergie colombienne… où les rythmes caribéens donnent le tempo !
Dès le 18 décembre, 3 vols hebdomadaires.
Dès le 18 décembre, 3 vols hebdomadaires.
SAN SALVADOR
La capitale du Salvador, troisième pays desservi par Air Europa en Amérique centrale, entre volcans, plages du Pacifique et traditions d’une destination encore méconnue !
Dès le 18 décembre, 3 vols hebdomadaires.
Dès le 18 décembre, 3 vols hebdomadaires.
JOHANNESBOURG
…Sans oublier Johannesburg, desservie depuis juin dernier, nouvelle porte d’entrée d’Air Europa vers l’Afrique australe, avec 3 vols hebdomadaires.
Air Europa : la gestion des groupes devient plus rapide avec GSO
Air Europa facilite le travail des professionnels du tourisme grâce à GSO (Group Sales Optimizer), son nouvel outil de cotation groupes. En quelques clics, les agences peuvent obtenir une proposition tarifaire immédiate en ligne, pour un gain de temps considérable dans le traitement de leurs demandes.
Accessible aux agences IATA et non IATA, GSO allie autonomie, rapidité et simplicité tout en conservant un accompagnement personnalisé.
Pour accompagner les professionnels, Air Europa s'appuie sur une équipe dédiée basée à Paris :
• Anaïs et Laura pour le support technique et opérationnel,
• Maria José Aguas pour l'accompagnement commercial et le développement des ventes groupes.
Avec GSO, Air Europa confirme sa volonté d'offrir aux agences un service groupes de proximité, performant, réactif et adapté aux besoins du marché.
Air Europa c’est plus de vingt-deux destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, Miami/New York et Johannesburg.
Accessible aux agences IATA et non IATA, GSO allie autonomie, rapidité et simplicité tout en conservant un accompagnement personnalisé.
Pour accompagner les professionnels, Air Europa s'appuie sur une équipe dédiée basée à Paris :
• Anaïs et Laura pour le support technique et opérationnel,
• Maria José Aguas pour l'accompagnement commercial et le développement des ventes groupes.
Avec GSO, Air Europa confirme sa volonté d'offrir aux agences un service groupes de proximité, performant, réactif et adapté aux besoins du marché.
Air Europa c’est plus de vingt-deux destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, Miami/New York et Johannesburg.
Au départ d’Orly mais également au départ de nombreuses villes Européennes dont Bruxelles, Amsterdam, Francfort, Genève… Barcelone, Bilbao pour la zone de la frontière espagnole.
À PROPOS D’AIR EUROPA…
Un produit pensé pour le confort et la connectivité.
À bord, nos passagers bénéficient d’un service de qualité et d’une flotte moderne.
Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.
Ce sont des avions de dernière génération qui offrent un confort cabine optimal avec une classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : idéal pour les voyages d’affaires.
(*) selon les configurations déployées.
👉 En savoir plus sur la Durabilité et la Gouvernance
À bord, nos passagers bénéficient d’un service de qualité et d’une flotte moderne.
Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.
Ce sont des avions de dernière génération qui offrent un confort cabine optimal avec une classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : idéal pour les voyages d’affaires.
(*) selon les configurations déployées.
👉 En savoir plus sur la Durabilité et la Gouvernance
INFOS PRATIQUES...
● Grâce au prolongement de la Ligne 14 du métro, qui permet des connections faciles entre les grandes gares Parisiennes et l’aéroport d’Orly, Air Europa vous rapproche encore plus de l'Amérique latine et des Caraïbes.
● Les connections pour les vols transatlantiques sont effectuées dans la même zone aéroportuaire.
Terminal 2 - vols Européens & Terminal 1 - vols transatlantiques.
● Les connections pour les vols transatlantiques sont effectuées dans la même zone aéroportuaire.
Terminal 2 - vols Européens & Terminal 1 - vols transatlantiques.
« 40 ans, l’âge où l’on a déjà de belles histoires à raconter... et encore tout un ciel à inventer ! »
Nos équipes restent à votre disposition, bonnes ventes !
Nos équipes restent à votre disposition, bonnes ventes !
Contacter Air Europa
Helpdesk :
+33 (0) 142650800
Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com
Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com
Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com
Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00
Site web :
www.aireuropa.com
+33 (0) 142650800
Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com
Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com
Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com
Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00
Site web :
www.aireuropa.com
Autres articles
-
La République Dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !
-
Air Europa fête ses 40 ans avec deux nouvelles destinations en Amérique latine
-
Paraguay et Uruguay : deux Sud-Amériques intimes - la profondeur guaranie face à la douceur atlantique... Air Europa vous y emmène
-
São Paulo ou Salvador ? Air Europa vous ouvre les portes du Brésil
-
Du Machu Picchu à l’Amazonie : le Pérou, avec Air Europa – le voyage prend de la hauteur ! vivez l'expérience absolue