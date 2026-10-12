Air Europa : 40 ans… et toujours pas une ride dans les nuages !

Air Europa facilite le travail des professionnels du tourisme grâce à GSO (Group Sales Optimizer) , son nouvel outil de cotation groupes. En quelques clics, les agences peuvent obtenir une proposition tarifaire immédiate en ligne, pour un gain de temps considérable dans le traitement de leurs demandes.



Accessible aux agences IATA et non IATA, GSO allie autonomie, rapidité et simplicité tout en conservant un accompagnement personnalisé.



Pour accompagner les professionnels, Air Europa s'appuie sur une équipe dédiée basée à Paris :

• Anaïs et Laura pour le support technique et opérationnel,

• Maria José Aguas pour l'accompagnement commercial et le développement des ventes groupes.



Avec GSO, Air Europa confirme sa volonté d'offrir aux agences un service groupes de proximité, performant, réactif et adapté aux besoins du marché.



Air Europa c’est plus de vingt-deux destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, Miami/New York et Johannesburg.