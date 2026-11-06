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Star Clippers : des croisières au rythme des séances de yoga

Trois professeures de yoga embarquent sur Star Clippers


C'est une habitude qui est renouvelée sur Star Clippers. La compagnie propose plusieurs croisières pour l'hiver 2026-2027 avec des séances de yoga, encadrées par des coachs confirmées, dont certaines francophones.


Rédigé par le Vendredi 6 Novembre 2026 à 12:13

Trois professeures de yoga embarquent sur Star Clippers - Crédit photo : Star Clippers
Trois professeures de yoga embarquent sur Star Clippers - Crédit photo : Star Clippers
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Déjà en 2013, en remontant dans les archives de TourMaG.com, nous retrouvons des croisières spéciales yoga chez Star Clippers.

Et cette saine habitude s'ancre donc, puisque pour l'hiver 2026-2027, trois professeures de la discipline vont embarquer pour plusieurs navigations. De novembre 2026 à mars 2027, la majorité des croisières se dérouleront dans les Caraïbes et c'est là-bas que ces voyages thématiques sont à retrouver.

Au départ de Saint-Martin, les voyageurs pourront voguer sur le Star Flyer qui alternera entre deux itinéraires, quand le Royal Clipper sera positionné à Bridgetown, à la Barbade.

Star Clippers embarque 3 coachs de yoga

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Ainsi, Céline Ravarino, Elena Esposito et Betsy Marzahn-Ramos vont embarquer sur certains itinéraires. Ce sont toutes trois des professeures passionnées et ayant une solide expérience dans la discipline, avec chacune sa spécialité.

Céline Ravarino, coach française, a une approche globale du bien-être associant mouvement, respiration et relaxation afin de favoriser l’harmonie du corps et de l’esprit. Elle sera sur la croisière du 5 décembre 2026, à bord du Star Clipper.

Elena Esposito, coach francophone, adopte l'approche Hatha Yoga axée sur la respiration, la pleine conscience et la relaxation profonde. Ses séances invitent à ralentir, à se recentrer et à retrouver un équilibre intérieur en parfaite harmonie avec le rythme de l’océan. Elle embarquera sur le Star Flyer pour deux croisières, les 5 et 12 décembre 2026.

Pour finir, Betsy Marzahn-Ramos est adepte d'une approche thérapeutique. Elle défend une pratique accessible à tous aidant à la gestion du stress et à l’épanouissement personnel. La coach sera aussi à bord du Star Flyer, mais plus tard dans la saison, le 27 février 2027.

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Tags : star clippers, yoag
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