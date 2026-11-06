Star Clippers : des croisières au rythme des séances de yoga

Ainsi, Céline Ravarino, Elena Esposito et Betsy Marzahn-Ramos vont embarquer sur certains itinéraires. Ce sont toutes trois des professeures passionnées et ayant une solide expérience dans la discipline, avec chacune sa spécialité.



Céline Ravarino, coach française, a une approche globale du bien-être associant mouvement, respiration et relaxation afin de favoriser l’harmonie du corps et de l’esprit. Elle sera sur la croisière du 5 décembre 2026, à bord du Star Clipper.



Elena Esposito, coach francophone, adopte l'approche Hatha Yoga axée sur la respiration, la pleine conscience et la relaxation profonde. Ses séances invitent à ralentir, à se recentrer et à retrouver un équilibre intérieur en parfaite harmonie avec le rythme de l’océan. Elle embarquera sur le Star Flyer pour deux croisières, les 5 et 12 décembre 2026.



Pour finir, Betsy Marzahn-Ramos est adepte d'une approche thérapeutique. Elle défend une pratique accessible à tous aidant à la gestion du stress et à l’épanouissement personnel. La coach sera aussi à bord du Star Flyer, mais plus tard dans la saison, le 27 février 2027.