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Les incollables du vendredi : qu'avez-vous retenu de l'actu ?

Tous les vendredis, retrouvez le quiz de la rédaction !


C'est reparti pour un test de 3 mn ! En 10 questions : tester vos connaissances sur l'actualité de la semaine ! Au sommaire : Amplitudes, les résultats financiers des compagnies aériennes mais aussi le tourisme en France... je ne vous en dis pas davantage ! A vos claviers !


Rédigé par le Vendredi 6 Novembre 2026 à 06:00

Les incollables du vendredi : le quiz sur le tourisme en France - Image IA CHAT GPT
Les incollables du vendredi : le quiz sur le tourisme en France - Image IA CHAT GPT
Attitude Hotels
C'est reparti pour un quiz de 3 mn sur l'actualité de la semaine...

Cette semaine, plusieurs entreprises ont publié leurs résultats financiers, avez-vous retenu quelques chiffres essentiels ? Pour le savoir, voici un quiz en dix questions qui vous permettra de savoir si vous êtes passés à côté d'une info ! Alors, vraiment incollables ?

À vous de jouer !

Quiz · Actualité

Le quiz de l'actu : avez-vous suivi la semaine du tourisme ?

10 questions sur les informations publiées cette semaine sur TourMaG.

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Source : TourMaG, articles publiés cette semaine.


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