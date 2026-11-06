Les incollables du vendredi : qu'avez-vous retenu de l'actu ?

C'est reparti pour un quiz de 3 mn sur l'actualité de la semaine...
Cette semaine, plusieurs entreprises ont publié leurs résultats financiers, avez-vous retenu quelques chiffres essentiels ? Pour le savoir, voici un quiz en dix questions qui vous permettra de savoir si vous êtes passés à côté d'une info ! Alors, vraiment incollables ?
À vous de jouer !
Cette semaine, plusieurs entreprises ont publié leurs résultats financiers, avez-vous retenu quelques chiffres essentiels ? Pour le savoir, voici un quiz en dix questions qui vous permettra de savoir si vous êtes passés à côté d'une info ! Alors, vraiment incollables ?
À vous de jouer !
Quiz · Actualité
Le quiz de l'actu : avez-vous suivi la semaine du tourisme ?
10 questions sur les informations publiées cette semaine sur TourMaG.
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Récapitulatif
Source : TourMaG, articles publiés cette semaine.