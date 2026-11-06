Les incollables du vendredi : qu'avez-vous retenu de l'actu ?

Tous les vendredis, retrouvez le quiz de la rédaction !

C'est reparti pour un test de 3 mn ! En 10 questions : tester vos connaissances sur l'actualité de la semaine ! Au sommaire : Amplitudes, les résultats financiers des compagnies aériennes mais aussi le tourisme en France... je ne vous en dis pas davantage ! A vos claviers !

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 6 Novembre 2026 à 06:00



C'est reparti pour un quiz de 3 mn sur l'actualité de la semaine...



Cette semaine, plusieurs entreprises ont publié leurs résultats financiers, avez-vous retenu quelques chiffres essentiels ? Pour le savoir, voici un quiz en dix questions qui vous permettra de savoir si vous êtes passés à côté d'une info ! Alors, vraiment incollables ?



À vous de jouer !

Quiz · Actualité Le quiz de l'actu : avez-vous suivi la semaine du tourisme ? 10 questions sur les informations publiées cette semaine sur TourMaG. 1 / 10 Question suivante 0 /10 Récapitulatif Recommencer le quiz Source : TourMaG, articles publiés cette semaine.

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