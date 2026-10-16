Les incollables du vendredi : le quiz sur l'histoire de Thomas Cook !

Etes-vous incollables sur l'histoire du voyagiste Thomas Cook ?
Pionnier du voyage organisé, l'Anglais Thomas Cook (mort en 1892 à 83 ans) est considéré comme le premier agent de voyages de l'histoire. Dès le milieu du XIXᵉ siècle, il invente bien des outils et concepts qui paraissent évident aujourd'hui !
Ce quiz en dix questions revient sur les grandes étapes de cette saga. À chaque réponse, vous saurez immédiatement si vous avez juste ou faux, avec une explication à l'appui.
Alors, vraiment incollables ?
À vous de jouer !
Pour aller plus loin : retrouvez notre saga Thomas Cook.
Pionnier du voyage organisé, l'Anglais Thomas Cook (mort en 1892 à 83 ans) est considéré comme le premier agent de voyages de l'histoire. Dès le milieu du XIXᵉ siècle, il invente bien des outils et concepts qui paraissent évident aujourd'hui !
Ce quiz en dix questions revient sur les grandes étapes de cette saga. À chaque réponse, vous saurez immédiatement si vous avez juste ou faux, avec une explication à l'appui.
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Quiz · Histoire
La saga Thomas Cook : connaissez-vous le pionnier du voyage organisé ?
10 questions sur l'histoire de Thomas Cook, inventeur du voyage à forfait.
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Récapitulatif
Sources : TourMaG, série « La saga Thomas Cook » (article de Michèle Sani, 7 juillet 2016) et élément complémentaire TourMaG sur la faillite du groupe et l'intervention de l'APST.