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Les incollables du vendredi : le quiz sur l'histoire de Thomas Cook !

Tous les vendredis, retrouvez le quiz de la rédaction !


C'est le premier agent de voyage de l'histoire ! Encore aujourd'hui, les professionnels du tourisme lui doivent énormément. Qui ça ? Thomas Cook bien sûr. En 10 questions, quelques minutes : tester vos connaissances sur l'histoire du tourisme !


Rédigé par le Vendredi 23 Octobre 2026 à 06:00

Les incollables du vendredi : le quiz sur le tourisme en France - Image IA CHAT GPT
Les incollables du vendredi : le quiz sur le tourisme en France - Image IA CHAT GPT
CroisiEurope
Etes-vous incollables sur l'histoire du voyagiste Thomas Cook ?

Pionnier du voyage organisé, l'Anglais Thomas Cook (mort en 1892 à 83 ans) est considéré comme le premier agent de voyages de l'histoire. Dès le milieu du XIXᵉ siècle, il invente bien des outils et concepts qui paraissent évident aujourd'hui !

Ce quiz en dix questions revient sur les grandes étapes de cette saga. À chaque réponse, vous saurez immédiatement si vous avez juste ou faux, avec une explication à l'appui.

Alors, vraiment incollables ?

À vous de jouer !

Pour aller plus loin : retrouvez notre saga Thomas Cook.

Quiz · Histoire

La saga Thomas Cook : connaissez-vous le pionnier du voyage organisé ?

10 questions sur l'histoire de Thomas Cook, inventeur du voyage à forfait.

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Récapitulatif

Sources : TourMaG, série « La saga Thomas Cook » (article de Michèle Sani, 7 juillet 2016) et élément complémentaire TourMaG sur la faillite du groupe et l'intervention de l'APST.


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