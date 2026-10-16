Les incollables du vendredi : le quiz sur l'histoire de Thomas Cook !

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C'est le premier agent de voyage de l'histoire ! Encore aujourd'hui, les professionnels du tourisme lui doivent énormément. Qui ça ? Thomas Cook bien sûr. En 10 questions, quelques minutes : tester vos connaissances sur l'histoire du tourisme !

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 23 Octobre 2026 à 06:00







Pionnier du voyage organisé, l'Anglais Thomas Cook (mort en 1892 à 83 ans) est considéré comme le premier agent de voyages de l'histoire. Dès le milieu du XIXᵉ siècle, il invente bien des outils et concepts qui paraissent évident aujourd'hui !



Ce quiz en dix questions revient sur les grandes étapes de cette saga. À chaque réponse, vous saurez immédiatement si vous avez juste ou faux, avec une explication à l'appui.



Alors, vraiment incollables ?



À vous de jouer !



Pour aller plus loin : retrouvez notre saga Thomas Cook. Etes-vous incollables sur l'histoire du voyagiste Thomas Cook ?Pionnier du voyage organisé, l'Anglais Thomas Cook (mort en 1892 à 83 ans) est considéré comme le premier agent de voyages de l'histoire. Dès le milieu du XIXᵉ siècle, il invente bien des outils et concepts qui paraissent évident aujourd'hui !Ce quiz en dix questions revient sur les grandes étapes de cette saga. À chaque réponse, vous saurez immédiatement si vous avez juste ou faux, avec une explication à l'appui.Alors, vraiment incollables ?À vous de jouer !

Quiz · Histoire La saga Thomas Cook : connaissez-vous le pionnier du voyage organisé ? 10 questions sur l'histoire de Thomas Cook, inventeur du voyage à forfait. 1 / 10 Question suivante 0 /10 Récapitulatif Recommencer le quiz Sources : TourMaG, série « La saga Thomas Cook » (article de Michèle Sani, 7 juillet 2016) et élément complémentaire TourMaG sur la faillite du groupe et l'intervention de l'APST.

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