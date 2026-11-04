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Rendez-vous International du Carnet de voyage 2026 : demandez le programme !

Projections, ateliers, rencontres, tables rondes, live-sketchs...


Trois jours durant, du 13 au 15 novembre 2026, Clermont-Ferrand deviendra une nouvelle fois la capitale du voyage dessiné et raconté. Le Rendez-vous International du Carnet de voyage accueillera, au Centre des Congrès Polydôme, près de 80 carnettistes, des réalisateurs, des écrivains voyageurs, des auteurs de romans graphiques, et pour la première fois un couple de vloggeurs (réalisateurs de vidéos de voyage). Entre récits de terrain, regards sur le monde et réflexions sur les enjeux contemporains portées par des témoins d’exception, le festival invitera les visiteurs à voyager autrement.


Rédigé par Jean-Paul COMBE le Mercredi 4 Novembre 2026 à 18:22

Attitude Hotels
Pour sa 26e édition, le Rendez-vous International du Carnet de voyage réunira près d’une centaine de carnettistes venus de France, d’Europe mais encore de contrées plus éloignées comme l’Inde, la Malaisie, les Etats-Unis.

En complément, d’autres formes narratives et artistiques liées aux voyages seront développées : romans graphiques, carnets sonores, récits de voyage, etc.

Neuf projections, quarante ateliers de dessins proposés au cœur du Festival, des rencontres avec des écrivains voyageurs, des tables rondes, des live-sketchs (dessins en direct), des expositions animeront le week-end alors que 20 000 visiteurs sont attendus.

En parallèle de la programmation générale, l’Association Il Faut Aller Voir proposera une série d’animations spécifiquement dédiées au public scolaire (rencontres avec des artistes du festival ou ateliers avec carnettistes, projections, etc.). Cette journée attire chaque année près de 2 500 écoliers, collégiens, lycéens et étudiants.

Navigateurs et grands témoins

L'affiche 2026 du Rendez-vous international du Carnet de voyage - Illustration : Joël Alessandra
L'affiche 2026 du Rendez-vous international du Carnet de voyage - Illustration : Joël Alessandra
Outre la présence de deux figures de l’engagement écologique, la navigatrice Isabelle Autissier, présidente d’honneur de WWF et Paul Watson, fondateur de l’ONG de défense des océans Sea Shepherd, le Rendez-vous accueillera d’autres personnalités de renom.

Lire à ce sujet : Paul Watson et Isabelle Autissier réunis à Clermont-Ferrand pour parler de la nature en danger

Une table ronde intitulée Le Moyen-Orient, entre histoire et une actualité particulièrement riche, réunira le grand reporter, écrivain et diplomate Olivier Weber, l’écrivaine et grand reporter franco-iranienne Delphine Minoui et l’illustrateur Jacques Ferrandez, réalisateur de carnets de voyage, dont la série de Carnets d’Orient, rééditée en 2026 sous le nom Carnets désorientés (Ed. Casterman).

Ensemble ils tenteront de nous faire prendre le recul sur les multiples informations qui nous parviennent.

L’écrivain Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012, sera invité à faire part de son regard sur le tourisme de masse, un sujet que sa trilogie en cours, « Contes de l’indigène et du voyageur » (Ed. Actes Sud) interroge.

Jean-Claude Raspiengeas avec son ouvrage « France à la carte » (Ed. des Equateurs) et Philippe Vasset avec « Dans les grandes lignes » (Ed. Flammarion) proposeront tous deux de nouvelles manières de lire le paysage français, le premier en retraçant l’histoire des cartes et guides Michelin, le second en suivant les lignes à haute tension.

La poétesse et comédienne belge Laurence Vielle sera l’invitée d’honneur de Jean-Pierre Siméon pour une conversation poétique permettant d’aborder le voyage sous un aspect à la fois littéraire, spirituel et géographique.

A la croisée du Carnet de voyage et de la bande dessinée, les romans graphiques auront une place plus importante cette année au sein du festival, en témoigne l’affiche du Rendez-vous du carnet de voyage 2026 réalisée par l’auteur de romans graphiques Joël Alessandra.

Un prix leur sera également dédié et plusieurs auteurs de romans graphiques présenteront leurs ouvrages lors de rencontres publiques suivies de séances de dédicaces.

Rencontre avec des auteurs

Autres articles
Egalement au programme, des rencontres d’auteurs :

- Aurel « Méditerranée » (Ed. Futuropolis) ;
- Lucas Landais « Je reviens dans six mois » (Ed. Albin Michel) ;
- Reza Sahibdad « Hazara Blues » (Ed. Sarbacane) ;
- MarieMo « Pied à terre, expédition à bord de l’Océan Viking » (Ed. Antipodes) ;
- Joël Alessandra « Je est un autre » (Ed. Daniel Maghen) ;
- Matthias Bourdelier « Les sourires du vin, Corse immortelle (TTC éditions) ;
- et Zoé Rivière « Pavé de bonnes intentions » (Ed. Cambourakis) seront également présents pour échanger avec les visiteurs sur leurs romans graphiques.

Côté projections, le festival présentera 9 films de voyageurs tels que Marianne Chaud, Jérémy Bigé ou Cédric Tassan. Il mettra aussi en lumière d’autres talents comme Zoé Lemaître partie « Sur les pas des pionnières » ou Thomas Julienne qui cherche à questionner notre rapport au vivant.

En complément des carnets sonores, la manifestation souhaite s’ouvrir au genre du « Vlog » et accueillera donc cette année les créateurs de la série « Malle au Q » Hugo et Mathilde.

Repères : Salle Polydôme, place du 1er mai à Clermont-Ferrand. Du Vendredi 13 (9h à 19h) au dimanche 15 novembre jusqu’à 18h.

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Tags : clermont ferrand, rendez vous du carnet de voyage
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