Rendez-vous International du Carnet de voyage 2026 : demandez le programme !

Egalement au programme, des rencontres d’auteurs :



- Aurel « Méditerranée » (Ed. Futuropolis) ;

- Lucas Landais « Je reviens dans six mois » (Ed. Albin Michel) ;

- Reza Sahibdad « Hazara Blues » (Ed. Sarbacane) ;

- MarieMo « Pied à terre, expédition à bord de l’Océan Viking » (Ed. Antipodes) ;

- Joël Alessandra « Je est un autre » (Ed. Daniel Maghen) ;

- Matthias Bourdelier « Les sourires du vin, Corse immortelle (TTC éditions) ;

- et Zoé Rivière « Pavé de bonnes intentions » (Ed. Cambourakis) seront également présents pour échanger avec les visiteurs sur leurs romans graphiques.



Côté projections, le festival présentera 9 films de voyageurs tels que Marianne Chaud, Jérémy Bigé ou Cédric Tassan. Il mettra aussi en lumière d’autres talents comme Zoé Lemaître partie « Sur les pas des pionnières » ou Thomas Julienne qui cherche à questionner notre rapport au vivant.



En complément des carnets sonores, la manifestation souhaite s’ouvrir au genre du « Vlog » et accueillera donc cette année les créateurs de la série « Malle au Q » Hugo et Mathilde.



Repères : Salle Polydôme, place du 1er mai à Clermont-Ferrand. Du Vendredi 13 (9h à 19h) au dimanche 15 novembre jusqu’à 18h.