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Air Europa fête ses 40 ans à Paris !

une centaine de participants agents de voyages, et tour-opérateur


Air Europa a réuni les professionnels du tourisme le 3 novembre 2026 au Pan Piper, à Paris, pour célébrer ses 40 ans. La compagnie, présente au départ de Paris depuis 1996, exploite aujourd’hui une flotte de plus de 60 avions et dessert 60 destinations.


Rédigé par le Mercredi 4 Novembre 2026 à 15:44

Air Europa a fêté ses 40 ans à Paris - Photo NC
Air Europa a fêté ses 40 ans à Paris - Photo NC
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Air Europa a fêté ses 40 ans à Paris.

La compagnie a convié une centaine d'agents de voyages, tour-opérateurs et partenaires le mardi 3 novembre 2026 au Pan Piper à Paris (11e), pour une soirée anniversaire avec cocktail dînatoire et surprises !

« Au-delà de l’anniversaire que vous fêtez ce soir, c’est fêter une belle aventure, car c’est ça l’ADN d’Air Europa », a déclaré Alcino Ribeiro, directeur général France et Benelux d'Air Europa lors de la soirée.

Cette aventure a commencé il y a 40 ans avec un premier vol entre Ténérife et Londres, sous le nom d’Air Europe. Aujourd'hui, le chemin parcouru paraît immense puisqu'Air Europa exploite une flotte de plus de 60 avions et dessert 60 destinations.

Air Europa opère au départ de Paris depuis 30 ans

Alcino Ribeiro, directeur général France et Benelux d'Air Europa - photo NC
Alcino Ribeiro, directeur général France et Benelux d'Air Europa - photo NC
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La France occupe pour elle « une position particulière » : la compagnie y opère depuis 1996, au départ de Paris.

Alcino Ribeiro a remercié les agents de voyages et les tour-opérateurs, qui recommandent ses billets à leurs clients, ainsi que les ambassades, offices de tourisme et agences de promotion. « Vous avez joué, et vous jouez encore, un rôle capital pour notre développement et pour notre succès », a-t-il souligné, ajoutant : « merci de votre fidélité, merci pour tout ce que vous faites pour nous ».

Deux agents de voyages ont eu la chance de remporter les lots mis en jeu. David Durpest de l'agence Plus Voyages Selectour a remporté deux billets d'avion Paris-Johannesbourg, Angélique Rodríguez de Globeo Travel, va quant elle s'envoler pour la République dominicaine pour découvrir : Punta Cana, Saint-Domingue et Santiago de Caballeros.

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Tags : air europa
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