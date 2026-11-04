Air Europa fête ses 40 ans à Paris !

La France occupe pour elle « une position particulière » : la compagnie y opère depuis 1996, au départ de Paris.



Alcino Ribeiro a remercié les agents de voyages et les tour-opérateurs, qui recommandent ses billets à leurs clients, ainsi que les ambassades, offices de tourisme et agences de promotion. « Vous avez joué, et vous jouez encore, un rôle capital pour notre développement et pour notre succès », a-t-il souligné, ajoutant : « merci de votre fidélité, merci pour tout ce que vous faites pour nous ».



Deux agents de voyages ont eu la chance de remporter les lots mis en jeu. David Durpest de l'agence Plus Voyages Selectour a remporté deux billets d'avion Paris-Johannesbourg, Angélique Rodríguez de Globeo Travel, va quant elle s'envoler pour la République dominicaine pour découvrir : Punta Cana, Saint-Domingue et Santiago de Caballeros.