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Air Europa : 8 millions de passagers transportés pendant l'été

hausse de plus de 4,3 % versus la même période en 2025


Air Europa a transporté plus de 8 millions de passagers durant l’été 2026, soit une hausse de 4,3 % sur un an. La compagnie espagnole attribue cette progression à l’ouverture de nouvelles lignes, au renforcement de ses fréquences et à l’augmentation de sa flotte.


Rédigé par le Lundi 19 Octobre 2026 à 10:32

Air Europa : 8 millions de passagers transportés pendant l'été - Depositphotos.com Auteur Toni.M
Air Europa : 8 millions de passagers transportés pendant l'été - Depositphotos.com Auteur Toni.M
CroisiEurope
Air Europa annonce avoir transporté plus de 8 millions de passagers durant les mois d’été, soit une hausse de plus de 4,3 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Les lignes intérieures sur la péninsule Ibérique ont enregistré une croissance du nombre de passagers supérieure à 14 % durant l’été, portée par l’ouverture des liaisons vers Oviedo et Séville, indique un communiqué de presse. En incluant les vols vers les îles, Air Europa a vendu près de 3,5 millions de sièges sur ses liaisons intérieures.

Les marchés européens et long-courriers ont également affiché de bonnes performances. En Europe, le nombre de passagers a progressé de près de 5,6 %.

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Cette croissance a été soutenue par l’ouverture de la nouvelle ligne vers Genève et la desserte de destinations estivales comme Bologne et Alghero, ainsi que par l’augmentation des fréquences vers Rome et Milan, chacune bénéficiant désormais de 21 vols par semaine.

Sur le long-courrier, la compagnie a dépassé les 2,1 millions de passagers, soit une hausse de près de 3,8 % par rapport à 2025. L’Amérique latine a, une nouvelle fois, figuré parmi les régions les plus demandées.

Avec près de 41 % de passagers supplémentaires par rapport à l’année précédente, l’Afrique du Sud a largement contribué à cette dynamique, aux côtés de la reprise estivale des vols vers Tanger et du renforcement des fréquences vers Tunis et Marrakech.

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Tags : air europa
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