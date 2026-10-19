Air Europa : 8 millions de passagers transportés pendant l'été

Cette croissance a été soutenue par l’ouverture de la nouvelle ligne vers Genève et la desserte de destinations estivales comme Bologne et Alghero, ainsi que par l’augmentation des fréquences vers Rome et Milan, chacune bénéficiant désormais de 21 vols par semaine.



Sur le long-courrier, la compagnie a dépassé les 2,1 millions de passagers, soit une hausse de près de 3,8 % par rapport à 2025. L’Amérique latine a, une nouvelle fois, figuré parmi les régions les plus demandées.



Avec près de 41 % de passagers supplémentaires par rapport à l’année précédente, l’Afrique du Sud a largement contribué à cette dynamique, aux côtés de la reprise estivale des vols vers Tanger et du renforcement des fréquences vers Tunis et Marrakech.