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Madagascar Airlines redevient Air Madagascar

la marque relancée le 31 octobre 2026 à Antananarivo


Madagascar Airlines a officiellement relancé la marque Air Madagascar le 31 octobre 2026 à Antananarivo.


Rédigé par le Mardi 3 Novembre 2026 à 12:24

Madagascar Airlines redevient Air Madagascar - Photo Air Madagascar
Madagascar Airlines redevient Air Madagascar - Photo Air Madagascar
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Air Madagascar fait son retour.

La compagnie nationale malgache a officiellement relancé la marque le samedi 31 octobre 2026 à Antananarivo, indique un communiqué de presse.

Une cérémonie officielle s’est tenue le soir au Novotel Ivandry, en présence de représentants des autorités, des institutions et du secteur aérien.

Le directeur général, Rado Rabarilala, reconnaît dans un communiqué de presse, que des défis demeurent en matière de disponibilité de la flotte, de maintenance et de contraintes opérationnelles.

Pour les prochaines années, la compagnie entend consolider ses fondations opérationnelles et économiques, développer une connectivité adaptée aux besoins du pays et renforcer progressivement ses liaisons régionales et internationales.

Autres articles
Le dirigeant appelle également à un dialogue avec les acteurs du secteur aérien sur les taxes et redevances aéroportuaires, afin d’identifier des leviers pour alléger le coût du transport aérien.

« Ce soir, nous ne sommes donc pas réunis uniquement pour retrouver un nom. Nous sommes réunis pour donner un nouveau sens à cet héritage », a déclaré Rado Rabarilala lors de la cérémonie, selon le communiqué.

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Tags : air madagascar, madagascar airlines
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