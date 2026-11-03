La livre sterling a dominé la semaine. Elle a retrouvé vendredi 30 octobre son meilleur niveau depuis le printemps 2025 contre la monnaie européenne : un euro s'échangeait alors contre 0,83380 livre, en baisse de 0,42 % sur sept jours. Le franc suisse et le dollar canadien ont aussi progressé contre l'euro, le dollar moins nettement.



Le renchérissement de l'énergie alimente la hausse des prix sur les deux rives de la Manche, mais la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne ne réagissent pas à la même vitesse. Sur 63 économistes consultés par Reuters à la mi-octobre, 54 voient la première porter jeudi prochain son principal taux à 4 %, contre 3,75 % aujourd'hui.



Les prix britanniques ont augmenté de 3,5 % sur un an en septembre, plus que prévu. Le budget du 28 octobre a par ailleurs tenu le cap de réduction du déficit, sans alourdir le coût de la dette.



L'écart de rémunération fait le reste : le taux britannique devance de 1,25 point celui de la Banque centrale européenne, et jeudi le porterait à 1,5 point. Mieux rémunérés, les placements en livres attirent les capitaux avant la décision. L'institution européenne a de son côté maintenu la rémunération des dépôts à 2,5 % le 29 octobre, alors que les prix avaient grimpé de 3,8 % en septembre : une fois l'inflation retirée, un placement en euros perd de la valeur.



Selon nous, cette différence de rendement explique la tendance de fond de la livre. Un programme britannique payé en livres ne deviendra donc pas plus abordable cet hiver, et la marge se réduit sur les dossiers déjà confirmés.