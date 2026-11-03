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Taux de change : la livre sterling profite de l’écart de taux avec la zone euro [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


La livre sterling a atteint la semaine dernière son plus haut niveau face à l’euro depuis le printemps 2025. Selon Mondial Change, la hausse de taux attendue jeudi au Royaume-Uni et l’écart de rémunération avec la zone euro la soutiennent.


Rédigé par le Mardi 3 Novembre 2026 à 07:46

Situation économique

Taux de change : la livre sterling profite de l’écart de taux avec la zone euro - Depositphotos.com Auteur kavita
Taux de change : la livre sterling profite de l’écart de taux avec la zone euro - Depositphotos.com Auteur kavita
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La livre sterling a dominé la semaine. Elle a retrouvé vendredi 30 octobre son meilleur niveau depuis le printemps 2025 contre la monnaie européenne : un euro s'échangeait alors contre 0,83380 livre, en baisse de 0,42 % sur sept jours. Le franc suisse et le dollar canadien ont aussi progressé contre l'euro, le dollar moins nettement.

Le renchérissement de l'énergie alimente la hausse des prix sur les deux rives de la Manche, mais la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne ne réagissent pas à la même vitesse. Sur 63 économistes consultés par Reuters à la mi-octobre, 54 voient la première porter jeudi prochain son principal taux à 4 %, contre 3,75 % aujourd'hui.

Les prix britanniques ont augmenté de 3,5 % sur un an en septembre, plus que prévu. Le budget du 28 octobre a par ailleurs tenu le cap de réduction du déficit, sans alourdir le coût de la dette.

L'écart de rémunération fait le reste : le taux britannique devance de 1,25 point celui de la Banque centrale européenne, et jeudi le porterait à 1,5 point. Mieux rémunérés, les placements en livres attirent les capitaux avant la décision. L'institution européenne a de son côté maintenu la rémunération des dépôts à 2,5 % le 29 octobre, alors que les prix avaient grimpé de 3,8 % en septembre : une fois l'inflation retirée, un placement en euros perd de la valeur.

Selon nous, cette différence de rendement explique la tendance de fond de la livre. Un programme britannique payé en livres ne deviendra donc pas plus abordable cet hiver, et la marge se réduit sur les dossiers déjà confirmés.


Taux de change : le point technique

Le relèvement de jeudi est déjà presque totalement inclus dans les cours.

Ce qui fera bouger la livre, ce sont les intentions que la Banque d'Angleterre laissera deviner pour la suite. Si son message ouvre la porte à de nouveaux relèvements, ceux qui spéculaient contre la livre, à hauteur de 79 414 contrats au 27 octobre, devront en racheter : l'euro redescendrait alors vers 0,8270 livre.

Présentée comme la dernière, elle décevrait au contraire, et la paire remonterait vers 0,8370. Ailleurs, la monnaie européenne a perdu 0,19 % contre le dollar sur sept jours, à 1,1172, avant de revenir vers 1,1180 lundi matin. Un emploi américain faible vendredi la rapprocherait de 1,1300 dollar ; un bon chiffre la reconduirait vers 1,1080.

Du côté du yen, paris et cours se contredisent : les mises sur une monnaie japonaise plus solide atteignent 101 591 contrats, et le yen a pourtant reculé, à 176,50 yens pour un euro lundi. Si le gouverneur de la banque centrale japonaise s'exprime avec prudence, la paire ira vers 178,50. Le Japon ne redevient donc pas abordable, et mieux vaut fractionner les achats de yens.

Le Maroc, qui ouvre sa saison d'hiver, se renchérit discrètement. Le cours de référence de Bank Al-Maghrib donnait le 30 octobre un euro à 10,9836 dirhams, contre 11,217 au début du mois, soit près de 2 % de moins.

La valeur du dirham est fixée sur un panier composé de 60 % d'euros et de 40 % de dollars : quand l'euro faiblit face au dollar, le dirham se raffermit mécaniquement face à l'euro. Un circuit à Marrakech ou un séjour à Agadir facturé en dirhams coûte ainsi un peu plus cher qu'il y a un mois.

SUPPORTS HEBDO RÉSISTANCES HEBDO
S2 S1 R1 R2
EUR/USD 1,1080 1,1120 1,1220 1,1300
EUR/GBP 0,8270 0,8310 0,8370 0,8420
EUR/CHF 0,9120 0,9160 0,9230 0,9270
EUR/CAD 1,5450 1,5530 1,5680 1,5760
EUR/JPY 174,50 175,50 177,40 178,50

Les supports et résistances affichés ci-dessous indiquent respectivement les points bas et hauts au sein desquels les cours devraient évoluer dans le courant de la semaine.

Les annonces à suivre

Le résultat des élections américaines de mi-mandat tombera dans la nuit du mardi au mercredi.

Les parieurs du site Kalshi donnent 91 % de chances à une Chambre des représentants démocrate. Une victoire républicaine surprise pousserait plutôt le dollar vers le haut.

Mercredi, une première mesure de la hausse des prix d'octobre dans la zone euro est prévue entre 3,9 % et 4,0 % sur un an ; au-delà, l'hypothèse d'un relèvement du taux de dépôt en décembre se renforcerait. Jeudi vient la décision britannique, puis vendredi l'emploi aux États-Unis et au Canada, et une intervention du gouverneur de la banque centrale japonaise.

Reste l'Iran : Téhéran s'est dit prêt, sous conditions, à une réouverture du détroit d'Ormuz, ce qui ramenait lundi le baril de Brent vers 110 dollars. Un envol du brut servirait le dollar, les États-Unis en vendant plus qu'ils n'en achètent.

Jour Heure Pays Indicateur À quoi s'attendre ?
Mar. 03/11 Journée États-Unis Élections de mi-mandat Chambre démocrate attendue (Kalshi).
Mer. 04/11 11:00 Zone euro Inflation, estimation rapide (oct.) 3,9 % à 4,0 % attendus, après 3,8 %.
Jeu. 05/11 13:00 Royaume-Uni Décision de la Banque d'Angleterre Hausse de 3,75 % à 4 % attendue.
Ven. 06/11 14:30 États-Unis Emploi (oct.) 55 000 à 63 000 postes attendus, après 29 000 ; chômage à 4,2 %.
Ven. 06/11 17:00 Japon Discours de Kazuo Ueda Signal attendu sur une hausse en décembre.

Les informations présentées sur cette publication vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doivent en aucun cas servir de base ou être pris en compte comme une incitation à s’engager dans un quelconque investissement.

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Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


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Tags : mondial change, taux de change
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