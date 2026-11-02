ESCAPE by : deux travel designers réunis sous une même marque ESCAPE by : « Nous voulons construire dans la durée, sans dénaturer la relation personnelle »

Après plus de dix ans dans le voyage sur mesure, Jean-Charles Ben Sichou et Caroline Chapeaux ont lancé ESCAPE by, une marque portée par le collectif My Way. Leur ambition : préserver la liberté, la proximité et la personnalisation propres au travel designer indépendant, tout en inscrivant ces valeurs dans une marque forte et rassurante pour le client. Rencontre avec Jean-Charles Ben Sichou, qui revient sur ce modèle entrepreneurial et son métier de travel designer, également nourri par son activité d'auteur de guides de voyage pour Larousse.

Rédigé par Caroline Lelievre le Mardi 3 Novembre 2026 à 07:45

TourMaG : Vous avez un parcours assez atypique dans le tourisme. Comment êtes-vous arrivé dans ce secteur ?



Jean-Charles Ben Sichou : Je ne viens pas d'une formation classique en tourisme.



Après un master en sciences politiques, j'ai commencé ma carrière dans la coopération internationale, notamment au Liban avec les Nations Unies, puis dans l'intelligence économique. Je réalisais des guides d'investissement sur des pays émergents, ce qui m'a amené à vivre dans plusieurs pays : au Maroc, au Liban, en Libye, en Ukraine, aux Émirats arabes unis, en Indonésie ou encore en Arabie saoudite.



À mon retour en France, j'ai décidé de transformer ma passion pour le terrain et le voyage en métier. J'ai rejoint Voyageurs du Monde comme conseiller voyages, où j'ai appris le tourisme de l'intérieur. L'agence m'a fait confiance malgré mon absence de formation touristique, en valorisant mon expérience de terrain, ma passion du voyage et ma fibre commerciale.



J'ai ensuite travaillé chez Continents Insolites avant de choisir l'indépendance en 2024.



TourMaG : Pourquoi vous présenter comme travel designer plutôt que comme agent de voyages ou conseiller voyages ?



Jean-Charles Ben Sichou : Je n'ai pas forcément envie d'opposer ces métiers. Mais le travel designer implique une dimension de conception et de création. Nous ne partons pas d'itinéraires tout faits, mais d'une page blanche et des envies de la personne pour créer un voyage. Le terme de sur-mesure n'est donc pas galvaudé : chaque itinéraire est pensé en fonction des besoins du voyageur.



TourMaG : Pourquoi avoir décidé de créer, le mois dernier, ESCAPE by avec Caroline Chapeaux ?



Jean-Charles Ben Sichou : J'avais déjà choisi l'indépendance à travers Looking for Charly, un réseau de travel designers. C'était une bonne structure pour démarrer, mais nous avions envie d'aller plus loin et de construire une identité de marque qui nous ressemble vraiment.



Avec Caroline, nous nous connaissons depuis plusieurs années. Nous nous sommes rencontrés chez Continents Insolites, puis avons évolué dans le même réseau. Nous partageons la même exigence et les mêmes façons de concevoir des itinéraires sur mesure.



Nous souhaitions conserver ce qui fait la force du travel designer indépendant : la liberté, la proximité et la personnalisation, tout en inscrivant ces valeurs dans une marque forte et rassurante pour le client. Je ne viens pas d'une formation classique en tourisme.Après un master en sciences politiques, j'ai commencé ma carrière dans la coopération internationale, notamment au Liban avec les Nations Unies, puis dans l'intelligence économique. Je réalisais des guides d'investissement sur des pays émergents, ce qui m'a amené à vivre dans plusieurs pays : au Maroc, au Liban, en Libye, en Ukraine, aux Émirats arabes unis, en Indonésie ou encore en Arabie saoudite.À mon retour en France, j'ai décidé de transformer ma passion pour le terrain et le voyage en métier. J'ai rejoint Voyageurs du Monde comme conseiller voyages, où j'ai appris le tourisme de l'intérieur. L'agence m'a fait confiance malgré mon absence de formation touristique, en valorisant mon expérience de terrain, ma passion du voyage et ma fibre commerciale.J'ai ensuite travaillé chez Continents Insolites avant de choisir l'indépendance en 2024.Je n'ai pas forcément envie d'opposer ces métiers. Mais le travel designer implique une dimension de conception et de création. Nous ne partons pas d'itinéraires tout faits, mais d'une page blanche et des envies de la personne pour créer un voyage. Le terme de sur-mesure n'est donc pas galvaudé : chaque itinéraire est pensé en fonction des besoins du voyageur.J'avais déjà choisi l'indépendance à travers Looking for Charly, un réseau de travel designers. C'était une bonne structure pour démarrer, mais nous avions envie d'aller plus loin et de construire une identité de marque qui nous ressemble vraiment.Avec Caroline, nous nous connaissons depuis plusieurs années. Nous nous sommes rencontrés chez Continents Insolites, puis avons évolué dans le même réseau. Nous partageons la même exigence et les mêmes façons de concevoir des itinéraires sur mesure.Nous souhaitions conserver ce qui fait la force du travel designer indépendant : la liberté, la proximité et la personnalisation, tout en inscrivant ces valeurs dans une marque forte et rassurante pour le client.

Une marque, deux signatures : « By Caroline » et « By Jean-Charles » TourMaG : Comment avez-vous organisé votre activité à deux ?



Jean-Charles Ben Sichou : Nous avons chacun notre réseau de clients. Caroline s'occupe davantage du marché belge, tandis que je me concentre plutôt sur le marché français. Nous échangeons sur les destinations, en fonction de nos affinités et de nos expertises, mais chacun gère ses propres clients.



Nous avons voulu conserver nos personnalités à travers des signatures personnelles : « By Caroline » et « By Jean-Charles ».



Travailler à deux permet de mutualiser nos connaissances, nos partenaires et notre communication, notamment à travers le site internet et les newsletters.



TourMaG : Vous avez choisi de vous appuyer sur le collectif My Way. Pourquoi ce modèle ?



Jean-Charles Ben Sichou : ESCAPE by est une marque de voyage. Nous sommes membres du collectif My Way, qui porte le cadre opérateur et l'immatriculation auprès d'Atout France. Cela nous permet de conserver notre indépendance et notre marque, tout en offrant au client un cadre sécurisé pour la vente de voyages.



Lorsque l'on démarre une activité, il y a quelque chose de rassurant à passer par un collectif et une structure légale existante. Cela évite notamment de devoir porter soi-même la garantie financière, qui peut être assez lourde en France. Le modèle du collectif facilite beaucoup les choses pour créer sa propre marque et démarrer une activité. C'est également rassurant pour les clients, qui savent qu'ils s'adressent à des professionnels reconnus et regroupés au sein d'une structure existante.



Lire aussi : MyWay, le collectif qui réunit les freelances sous une même immatriculation Nous avons chacun notre réseau de clients. Caroline s'occupe davantage du marché belge, tandis que je me concentre plutôt sur le marché français. Nous échangeons sur les destinations, en fonction de nos affinités et de nos expertises, mais chacun gère ses propres clients.Nous avons voulu conserver nos personnalités à travers des signatures personnelles : « By Caroline » et « By Jean-Charles ».Travailler à deux permet de mutualiser nos connaissances, nos partenaires et notre communication, notamment à travers le site internet et les newsletters.ESCAPE by est une marque de voyage. Nous sommes membres du collectif My Way, qui porte le cadre opérateur et l'immatriculation auprès d'Atout France. Cela nous permet de conserver notre indépendance et notre marque, tout en offrant au client un cadre sécurisé pour la vente de voyages.Lorsque l'on démarre une activité, il y a quelque chose de rassurant à passer par un collectif et une structure légale existante. Cela évite notamment de devoir porter soi-même la garantie financière, qui peut être assez lourde en France. Le modèle du collectif facilite beaucoup les choses pour créer sa propre marque et démarrer une activité. C'est également rassurant pour les clients, qui savent qu'ils s'adressent à des professionnels reconnus et regroupés au sein d'une structure existante.

Le bouche-à-oreille, premier moteur de développement TourMaG : Quel est votre positionnement commercial et comment trouvez-vous vos clients ?



Jean-Charles Ben Sichou : Nous travaillons exclusivement en B2C, auprès d'une clientèle d'individuels assez variée : couples, voyageurs en lune de miel, groupes d'amis ou retraités.



Nous sommes plutôt positionnés sur le moyen-haut de gamme, mais nos clients sont surtout exigeants sur la personnalisation, l'accompagnement et le service. Ce qui compte, ce n'est pas nécessairement de dormir tous les soirs dans un palace, mais de mettre le budget au bon endroit et de créer un voyage cohérent.



Notre meilleure arme pour trouver de nouveaux clients reste le bouche-à-oreille. Nos voyageurs sont nos meilleurs ambassadeurs et nous recommandent souvent à leur entourage.



TourMaG : Avez-vous des destinations de prédilection ?



Jean-Charles Ben Sichou : Notre force réside dans notre capacité à créer des voyages sur mesure dans un ensemble varié de destinations. Nous travaillons notamment sur la Tanzanie, l'Argentine, le Vietnam, l'Ouzbékistan ou le Japon. Nous avons construit au fil des années un réseau de partenaires locaux et de réceptifs de confiance.



Actuellement, les safaris continuent de bien fonctionner. Des destinations comme la Tanzanie, le Kenya ou la Namibie, avec leurs grands espaces et leurs expériences uniques, tirent plutôt bien leur épingle du jeu.

"La conjoncture internationale est assez volatile" TourMaG : Quels sont les principaux défis que vous rencontrez au lancement de cette activité ?



Jean-Charles Ben Sichou : La conjoncture internationale est assez volatile. Les clients ont parfois davantage de mal à se projeter. Mais nos voyageurs sont aussi des passionnés et nous remarquons qu'ils sont de plus en plus résilients face aux crises. Celles-ci peuvent entraîner des reports vers d'autres destinations plutôt que des annulations.



TourMaG : L' intelligence artificielle représente-t-elle une concurrence pour votre activité ?



Jean-Charles Ben Sichou : Oui et non. L'intelligence artificielle peut aussi nous faire gagner du temps. Nos clients s'en servent également. Il peut arriver qu'ils soumettent nos propositions de voyages à une intelligence artificielle. Quelque part, cela permet aussi de revalider nos propositions. Il y a du bon et du mauvais dans l'intelligence artificielle, mais il reste difficile de se projeter sur son évolution. La conjoncture internationale est assez volatile. Les clients ont parfois davantage de mal à se projeter. Mais nos voyageurs sont aussi des passionnés et nous remarquons qu'ils sont de plus en plus résilients face aux crises. Celles-ci peuvent entraîner des reports vers d'autres destinations plutôt que des annulations.Oui et non. L'intelligence artificielle peut aussi nous faire gagner du temps. Nos clients s'en servent également. Il peut arriver qu'ils soumettent nos propositions de voyages à une intelligence artificielle. Quelque part, cela permet aussi de revalider nos propositions. Il y a du bon et du mauvais dans l'intelligence artificielle, mais il reste difficile de se projeter sur son évolution.

De la conception de voyages à l'écriture de guides pour Larousse TourMaG : Quelles sont vos ambitions pour ESCAPE by ?



Jean-Charles Ben Sichou : Nous avons envie d'installer la marque, de continuer à faire voyager nos clients et de développer notre réseau de partenaires de confiance.



Nous voulons construire dans la durée, avec une croissance qui ne dénature pas la relation personnelle qui fait notre valeur. Nous n'envisageons pas forcément de grossir à tout va. Nous souhaitons rester à taille humaine, sans exclure la possibilité d'accueillir demain d'autres travel designers, avec de nouvelles signatures. Cela nous permettrait de créer un petit collectif en interne, autour d'une vision commune, et éventuellement de couvrir davantage de marchés.



TourMaG : Vous avez également une deuxième activité, celle d'auteur de guides de voyage pour Larousse. Comment ces deux métiers se rejoignent-ils ?



Jean-Charles Ben Sichou : C'est une activité distincte de mon métier de travel designer, mais je trouve que les deux se nourrissent beaucoup.



Je travaille pour la collection « Tout pour préparer son voyage » de Larousse. Ce sont des guides dont le format est assez innovant. Ils ne sont pas organisés de manière classique, par ville ou par région, mais proposent des itinéraires.



Pour l'Espagne, par exemple, le guide rassemble 25 à 30 itinéraires qui couvrent l'ensemble du pays. On y retrouve les incontournables, mais aussi des étapes plus confidentielles.



À travers ce travail, je retrouve vraiment mon métier de travel designer : vérifier les étapes, chercher le bon rythme et trouver les bonnes adresses. C'est la même gymnastique intellectuelle que lorsque je construis un voyage pour un client, même si le résultat final est différent.



Mon guide sur l'Espagne est paru en février 2026. Un autre consacré à la Grèce sortira en février 2027. J'ai d'ailleurs passé tout l'été en Grèce pour découvrir des îles plus confidentielles et explorer notamment la Grèce centrale.



L'écriture prend beaucoup de temps, mais ce format est passionnant et complète bien mon activité de travel designer.

Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com

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