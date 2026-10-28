Rendez-vous en France à Bordeaux : les inscriptions ouvertes pour 2027

Les 23 et 24 mars 2027, Atout France réunira à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, les professionnels français du tourisme et les acheteurs internationaux à l’occasion du salon Rendez-vous en France.
Les inscriptions sont ouvertes aux professionnels sur rendezvousenfrance.pro, jusqu'au 11 décembre 2026.
« ;Dans un environnement géopolitique complexe, anticiper les mutations de la demande, adapter l’offre et consolider le positionnement de la France sur les marchés internationaux constituent des impératifs stratégiques pour conforter son leadership mondial.
En favorisant les échanges directs, le salon contribue à transformer ces enjeux en opportunités commerciales et à inscrire durablement l’offre française dans les programmations touristiques mondiales. » indique un communiqué de presse.
Les inscriptions sont ouvertes aux professionnels sur rendezvousenfrance.pro, jusqu'au 11 décembre 2026.
« ;Dans un environnement géopolitique complexe, anticiper les mutations de la demande, adapter l’offre et consolider le positionnement de la France sur les marchés internationaux constituent des impératifs stratégiques pour conforter son leadership mondial.
En favorisant les échanges directs, le salon contribue à transformer ces enjeux en opportunités commerciales et à inscrire durablement l’offre française dans les programmations touristiques mondiales. » indique un communiqué de presse.
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