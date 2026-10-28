Rendez-vous en France à Bordeaux : les inscriptions ouvertes pour 2027

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;Dans un environnement géopolitique complexe, anticiper les mutations de la demande, adapter l’offre et consolider le positionnement de la France sur les marchés internationaux constituent des impératifs stratégiques pour conforter son leadership mondial.



En favorisant les échanges directs, le salon contribue à transformer ces enjeux en opportunités commerciales et à inscrire durablement l’offre française dans les programmations touristiques mondiales.

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