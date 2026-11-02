Groupe JAL : le chiffre d’affaires semestriel progresse de 11,7 % - Deposiphotos.com Auteur RLGUESSAZ
Le groupe JAL affiche des recettes en hausse mais une rentabilité en recul.
Selon son communiqué, le chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2026/2027 (1er avril-30 septembre 2026) atteint 1 098,9 milliards de yens (6,2 milliards d'euros), en hausse de 11,7 %. Il s’agit du plus haut niveau depuis la recotation du groupe.
Les charges d’exploitation progressent de 16,5 %, à 1 038,2 milliards de yens, sous l’effet de la hausse des prix du carburant et de la dépréciation persistante du yen. L’EBIT recule de 36 %, à 70,1 milliards de yens (396,6 millions d'euros), et le bénéfice net de 42,2 %, à 39 milliards de yens (220,7 millions d'euros).
Après un premier trimestre inférieur au plan, l’EBIT semestriel dépasse toutefois la prévision initiale, indique JAL dans son communiqué.
Selon son communiqué, le chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2026/2027 (1er avril-30 septembre 2026) atteint 1 098,9 milliards de yens (6,2 milliards d'euros), en hausse de 11,7 %. Il s’agit du plus haut niveau depuis la recotation du groupe.
Les charges d’exploitation progressent de 16,5 %, à 1 038,2 milliards de yens, sous l’effet de la hausse des prix du carburant et de la dépréciation persistante du yen. L’EBIT recule de 36 %, à 70,1 milliards de yens (396,6 millions d'euros), et le bénéfice net de 42,2 %, à 39 milliards de yens (220,7 millions d'euros).
Après un premier trimestre inférieur au plan, l’EBIT semestriel dépasse toutefois la prévision initiale, indique JAL dans son communiqué.
Les recettes progressent malgré la baisse du nombre de passagers
Autres articles
Sur l’activité de compagnie traditionnelle, le chiffre d’affaires augmente de 14,2 %, à 884,9 milliards de yens (5 milliards d'euros), tandis que l’EBIT baisse de 45,3 %, à 41,6 milliards (235,4 millions d'euros). À l’international, le nombre de passagers recule de 3,1 %, mais les recettes passagers progressent de 16 %, portées par les surcharges carburant et le revenue management. Sur le domestique, la recette unitaire gagne 8,2 % (passagers -2,2 %, recettes +5,8 %).
Les recettes du fret international augmentent de 46,8 %, tirées par la demande Asie-Amérique du Nord, principalement dans les secteurs liés à l’intelligence artificielle.
Les filiales low-cost ZIPAIR et SPRING JAPAN réalisent 65,8 milliards de yens (372 ,4 millions d'euros) de chiffre d’affaires (+11,4 %), pour un EBIT de 1,8 milliard (10,1 millions d'euros) (-73 %). ZIPAIR a ouvert la ligne Narita-Kuala Lumpur en octobre 2026.
Le groupe maintient ses prévisions pour l’exercice : 2 095 milliards de yens (11,8 milliards d'euros) de chiffre d’affaires, 180 milliards d’EBIT (1 milliard d'euros) et 110 milliards de bénéfice net (622 millions d'euros).
Les recettes du fret international augmentent de 46,8 %, tirées par la demande Asie-Amérique du Nord, principalement dans les secteurs liés à l’intelligence artificielle.
Les filiales low-cost ZIPAIR et SPRING JAPAN réalisent 65,8 milliards de yens (372 ,4 millions d'euros) de chiffre d’affaires (+11,4 %), pour un EBIT de 1,8 milliard (10,1 millions d'euros) (-73 %). ZIPAIR a ouvert la ligne Narita-Kuala Lumpur en octobre 2026.
Le groupe maintient ses prévisions pour l’exercice : 2 095 milliards de yens (11,8 milliards d'euros) de chiffre d’affaires, 180 milliards d’EBIT (1 milliard d'euros) et 110 milliards de bénéfice net (622 millions d'euros).