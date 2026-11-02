Groupe JAL : le chiffre d’affaires semestriel progresse de 11,7 %

Sur l’activité de compagnie traditionnelle, le chiffre d’affaires augmente de 14,2 %, à 884,9 milliards de yens (5 milliards d'euros), tandis que l’EBIT baisse de 45,3 %, à 41,6 milliards (235,4 millions d'euros). À l’international, le nombre de passagers recule de 3,1 %, mais les recettes passagers progressent de 16 %, portées par les surcharges carburant et le revenue management. Sur le domestique, la recette unitaire gagne 8,2 % (passagers -2,2 %, recettes +5,8 %).



Les recettes du fret international augmentent de 46,8 %, tirées par la demande Asie-Amérique du Nord, principalement dans les secteurs liés à l’intelligence artificielle.



Les filiales low-cost ZIPAIR et SPRING JAPAN réalisent 65,8 milliards de yens (372 ,4 millions d'euros) de chiffre d’affaires (+11,4 %), pour un EBIT de 1,8 milliard (10,1 millions d'euros) (-73 %). ZIPAIR a ouvert la ligne Narita-Kuala Lumpur en octobre 2026.



Le groupe maintient ses prévisions pour l’exercice : 2 095 milliards de yens (11,8 milliards d'euros) de chiffre d’affaires, 180 milliards d’EBIT (1 milliard d'euros) et 110 milliards de bénéfice net (622 millions d'euros).