Japon : l'île de Kyushu fait les yeux doux aux voyageurs occidentaux

Les quatre partenaires expliquent que cette initiative vise àauprès des voyageurs occidentaux, un marché encore jugé insuffisamment développé malgré les atouts touristiques de la région.Dans les prochains mois, JAL, JR Kyushu, l'aéroport international de Kumamoto et l'Office du Tourisme de Kyushu participeront conjointement àet organiseront despresse ainsi que des rencontres avec les agences de voyages.Cette coopération s'appuie sur les réseaux aériens de JAL, le maillage ferroviaire de, l'aéroport deet les actions de promotion de l'Office du Tourisme de Kyushu afin deplus longs dans la région.Située à l'extrême sud-ouest du Japon, Kyushu séduit par la diversité de ses paysages et son patrimoine culturel.L'île est réputée pour ses volcans actifs, dont le mont Aso, ses nombreuses sources thermales, notamment à Beppu et Yufuin, ainsi que ses parcs naturels. Les voyageurs y découvrent également des villes au riche passé comme Nagasaki, marquée par son ouverture historique sur le monde, ou Fukuoka.