Japon : l'île de Kyushu fait les yeux doux aux voyageurs occidentaux

Les quatre partenaires souhaitent renforcer la notoriété de Kyushu auprès des voyageurs occidentaux. DepositPhotos.com/iamdoctoregg
Japan Airlines (JAL), JR Kyushu, l'aéroport international de Kumamoto et l'Office du Tourisme de Kyushu ont lancé leur premier projet commun destiné à développer la fréquentation touristique de Kyushu auprès des marchés occidentaux.
Première concrétisation de cette collaboration, le site internet « Choose KYUSHU Project » est disponible depuis le 25 juin en japonais, en anglais et en français. Il présente des itinéraires touristiques dans la région, des informations pratiques sur les transports ainsi que des offres combinant les vols du groupe JAL et les trains de JR Kyushu.
Le portail met également en avant les trains touristiques « Design & Story », les accès depuis l'aéroport d'Aso Kumamoto et différentes expériences proposées dans la région.
Première concrétisation de cette collaboration, le site internet « Choose KYUSHU Project » est disponible depuis le 25 juin en japonais, en anglais et en français. Il présente des itinéraires touristiques dans la région, des informations pratiques sur les transports ainsi que des offres combinant les vols du groupe JAL et les trains de JR Kyushu.
Le portail met également en avant les trains touristiques « Design & Story », les accès depuis l'aéroport d'Aso Kumamoto et différentes expériences proposées dans la région.
Une stratégie de promotion sur les marchés occidentaux
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Les quatre partenaires expliquent que cette initiative vise à accroître la notoriété de Kyushu auprès des voyageurs occidentaux, un marché encore jugé insuffisamment développé malgré les atouts touristiques de la région.
Dans les prochains mois, JAL, JR Kyushu, l'aéroport international de Kumamoto et l'Office du Tourisme de Kyushu participeront conjointement à plusieurs salons internationaux du tourisme et organiseront des opérations de relations presse ainsi que des rencontres avec les agences de voyages.
Cette coopération s'appuie sur les réseaux aériens de JAL, le maillage ferroviaire de JR Kyushu, l'aéroport de Kumamoto et les actions de promotion de l'Office du Tourisme de Kyushu afin de favoriser des séjours plus longs dans la région.
A lire aussi : Japan Airlines en ordre de marche
Située à l'extrême sud-ouest du Japon, Kyushu séduit par la diversité de ses paysages et son patrimoine culturel.
L'île est réputée pour ses volcans actifs, dont le mont Aso, ses nombreuses sources thermales, notamment à Beppu et Yufuin, ainsi que ses parcs naturels. Les voyageurs y découvrent également des villes au riche passé comme Nagasaki, marquée par son ouverture historique sur le monde, ou Fukuoka.
Dans les prochains mois, JAL, JR Kyushu, l'aéroport international de Kumamoto et l'Office du Tourisme de Kyushu participeront conjointement à plusieurs salons internationaux du tourisme et organiseront des opérations de relations presse ainsi que des rencontres avec les agences de voyages.
Cette coopération s'appuie sur les réseaux aériens de JAL, le maillage ferroviaire de JR Kyushu, l'aéroport de Kumamoto et les actions de promotion de l'Office du Tourisme de Kyushu afin de favoriser des séjours plus longs dans la région.
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