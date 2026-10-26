La Compagnie : une Business Class pensée pour faire gagner du temps aux voyageurs

Avec seulement 76 sièges en classe affaires, La Compagnie associe confort premium, service personnalisé et embarquement et débarquement rapides © La Compagnie
Dans le voyage premium, le temps est devenu aussi précieux que le confort. Avec son concept unique d'avions 100 % Business Class, La Compagnie propose une expérience transatlantique qui conjugue efficacité, simplicité et prestations haut de gamme. Accès prioritaires aux contrôles, salons inclus dans tous les tarifs, embarquement et débarquement en 15 minutes en moyenne grâce à une cabine limitée à 76 passagers, mais aussi Wi-Fi haut débit gratuit et gastronomie raffinée : la compagnie française multiplie les attentions pour rendre chaque étape du voyage plus agréable. Des avantages concrets à valoriser auprès d'une clientèle affaires comme loisirs.
Une cabine 100 % Classe Affaires : le secret d'un voyage plus fluide
Depuis son lancement en 2013, La Compagnie a choisi de réinventer l'expérience transatlantique autour d'un concept singulier : proposer des avions exclusivement configurés en classe affaires, avec un nombre volontairement limité de passagers.
À bord de ses Airbus A321neo de nouvelle génération, seulement 76 sièges sont proposés, tous en Business Class, dans une configuration 2-2. Chacun se transforme en lit parfaitement horizontal, offrant aux voyageurs un confort optimal pour travailler, se détendre ou se reposer pendant la traversée de l'Atlantique.
Mais cette configuration présente un autre avantage, parfois moins connu : elle contribue directement à la fluidité du parcours aéroportuaire.
Avec un nombre limité de passagers à enregistrer, à accueillir puis à faire débarquer, les opérations sont simplifiées. Résultat : un embarquement et un débarquement réalisés en moyenne en seulement 15 minutes, dans des conditions opérationnelles normales.
Un atout particulièrement appréciable pour les voyageurs d'affaires, dont les agendas sont souvent contraints, mais également pour les clients loisirs souhaitant profiter pleinement de leur séjour.
Cette rapidité s'accompagne d'une atmosphère plus intime à bord et d'un service personnalisé, rendu possible par la taille de la cabine.
Pour les professionnels du tourisme, La Compagnie représente ainsi une alternative particulièrement intéressante aux offres Business Class traditionnelles : une expérience premium complète, où le confort s'accompagne d'un véritable souci d'efficacité.
À bord de ses Airbus A321neo de nouvelle génération, seulement 76 sièges sont proposés, tous en Business Class, dans une configuration 2-2. Chacun se transforme en lit parfaitement horizontal, offrant aux voyageurs un confort optimal pour travailler, se détendre ou se reposer pendant la traversée de l'Atlantique.
Mais cette configuration présente un autre avantage, parfois moins connu : elle contribue directement à la fluidité du parcours aéroportuaire.
Avec un nombre limité de passagers à enregistrer, à accueillir puis à faire débarquer, les opérations sont simplifiées. Résultat : un embarquement et un débarquement réalisés en moyenne en seulement 15 minutes, dans des conditions opérationnelles normales.
Un atout particulièrement appréciable pour les voyageurs d'affaires, dont les agendas sont souvent contraints, mais également pour les clients loisirs souhaitant profiter pleinement de leur séjour.
Cette rapidité s'accompagne d'une atmosphère plus intime à bord et d'un service personnalisé, rendu possible par la taille de la cabine.
Pour les professionnels du tourisme, La Compagnie représente ainsi une alternative particulièrement intéressante aux offres Business Class traditionnelles : une expérience premium complète, où le confort s'accompagne d'un véritable souci d'efficacité.
Fast Track, salons et choix du siège : des avantages inclus dans tous les tarifs
L'expérience La Compagnie commence bien avant l'installation à bord. La Compagnie a fait de la simplicité du parcours aéroportuaire l'un des piliers de son offre, avec des prestations premium accessibles dès les premières étapes du voyage.
Quel que soit le tarif réservé, les passagers bénéficient de l'accès aux salons, du Fast Track aux contrôles concernés et du choix de leur siège. Un ensemble de services qui contribue à une expérience plus agréable, mais aussi à une meilleure lisibilité de l'offre pour les voyageurs et les professionnels du tourisme.
Grâce à l'accès prioritaire aux contrôles de sécurité, les passagers peuvent rejoindre plus sereinement la zone d'embarquement, en limitant les temps d'attente lorsque les dispositifs sont disponibles.
Ils peuvent ensuite profiter d'un salon premium pour se détendre, se restaurer ou poursuivre leur activité professionnelle avant le départ.
À Paris-Orly, La Compagnie propose notamment l'accès au salon Primeclass avec ses tarifs Promo et Smart, tandis que le tarif Flex donne accès au salon Extime. À Nice, le salon LEVITY accueille les voyageurs dans un cadre élégant avant leur départ. À Newark, les voyageurs retrouvent LOUNGE&CO, le salon dédié de La Compagnie, situé au terminal B, après les contrôles, avec des espaces de détente, une offre de restauration et des équipements adaptés aux besoins des voyageurs premium.
Le choix du siège inclus dans les tarifs permet également d'organiser son voyage selon ses préférences, sans frais supplémentaires de sélection.
Pour les agents de voyages, cette offre constitue un argument commercial particulièrement pertinent : les prestations essentielles d'un parcours premium sont comprises dans le prix du billet, sans multiplication d'options à ajouter lors de la réservation.
Une promesse de simplicité qui facilite le conseil et permet aux voyageurs de mieux apprécier la valeur globale de leur billet.
Quel que soit le tarif réservé, les passagers bénéficient de l'accès aux salons, du Fast Track aux contrôles concernés et du choix de leur siège. Un ensemble de services qui contribue à une expérience plus agréable, mais aussi à une meilleure lisibilité de l'offre pour les voyageurs et les professionnels du tourisme.
Grâce à l'accès prioritaire aux contrôles de sécurité, les passagers peuvent rejoindre plus sereinement la zone d'embarquement, en limitant les temps d'attente lorsque les dispositifs sont disponibles.
Ils peuvent ensuite profiter d'un salon premium pour se détendre, se restaurer ou poursuivre leur activité professionnelle avant le départ.
À Paris-Orly, La Compagnie propose notamment l'accès au salon Primeclass avec ses tarifs Promo et Smart, tandis que le tarif Flex donne accès au salon Extime. À Nice, le salon LEVITY accueille les voyageurs dans un cadre élégant avant leur départ. À Newark, les voyageurs retrouvent LOUNGE&CO, le salon dédié de La Compagnie, situé au terminal B, après les contrôles, avec des espaces de détente, une offre de restauration et des équipements adaptés aux besoins des voyageurs premium.
Le choix du siège inclus dans les tarifs permet également d'organiser son voyage selon ses préférences, sans frais supplémentaires de sélection.
Pour les agents de voyages, cette offre constitue un argument commercial particulièrement pertinent : les prestations essentielles d'un parcours premium sont comprises dans le prix du billet, sans multiplication d'options à ajouter lors de la réservation.
Une promesse de simplicité qui facilite le conseil et permet aux voyageurs de mieux apprécier la valeur globale de leur billet.
De l'embarquement à l'arrivée : chaque minute compte
Avec La Compagnie, la rapidité ne s'arrête pas au passage des contrôles de sécurité.
La configuration exclusivement Business Class de ses appareils permet de réduire considérablement le nombre de passagers à embarquer, par rapport aux avions long-courriers de plus grande capacité.
En moyenne, l'embarquement s'effectue en seulement 15 minutes. Une fois à bord, les passagers rejoignent facilement leur siège et profitent de l'atmosphère calme et intimiste de la cabine.
À l'arrivée, cet avantage se retrouve également au moment du débarquement. Avec 76 voyageurs au maximum, les opérations sont rapides, permettant de quitter l'appareil dans des délais réduits.
À Paris-Orly, les passagers éligibles peuvent également bénéficier des dispositifs automatisés de contrôle aux frontières, notamment les sas PARAFE, pour faciliter leur passage à l'immigration lorsqu'ils sont disponibles.
À Newark, le nombre limité de passagers permet une sortie rapide de l'avion. Les passagers rejoignent ainsi sans délai lié à un débarquement de plusieurs centaines de personnes les contrôles d'immigration, dont le temps de passage dépend naturellement de l'affluence et des formalités applicables.
Ces avantages s'inscrivent dans une approche globale du voyage : réduire autant que possible les temps d'attente et les étapes contraignantes, pour permettre aux passagers de consacrer davantage de temps à l'essentiel.
Qu'il s'agisse de rejoindre une réunion, de retrouver ses proches ou de commencer un séjour à New York, cette fluidité représente un bénéfice tangible, particulièrement valorisant pour une clientèle premium.
La configuration exclusivement Business Class de ses appareils permet de réduire considérablement le nombre de passagers à embarquer, par rapport aux avions long-courriers de plus grande capacité.
En moyenne, l'embarquement s'effectue en seulement 15 minutes. Une fois à bord, les passagers rejoignent facilement leur siège et profitent de l'atmosphère calme et intimiste de la cabine.
À l'arrivée, cet avantage se retrouve également au moment du débarquement. Avec 76 voyageurs au maximum, les opérations sont rapides, permettant de quitter l'appareil dans des délais réduits.
À Paris-Orly, les passagers éligibles peuvent également bénéficier des dispositifs automatisés de contrôle aux frontières, notamment les sas PARAFE, pour faciliter leur passage à l'immigration lorsqu'ils sont disponibles.
À Newark, le nombre limité de passagers permet une sortie rapide de l'avion. Les passagers rejoignent ainsi sans délai lié à un débarquement de plusieurs centaines de personnes les contrôles d'immigration, dont le temps de passage dépend naturellement de l'affluence et des formalités applicables.
Ces avantages s'inscrivent dans une approche globale du voyage : réduire autant que possible les temps d'attente et les étapes contraignantes, pour permettre aux passagers de consacrer davantage de temps à l'essentiel.
Qu'il s'agisse de rejoindre une réunion, de retrouver ses proches ou de commencer un séjour à New York, cette fluidité représente un bénéfice tangible, particulièrement valorisant pour une clientèle premium.
Newark et Paris-Orly : des aéroports pratiques pour optimiser son voyage
Le choix des aéroports participe lui aussi à la proposition de valeur de La Compagnie.
À Paris, la compagnie opère depuis Paris-Orly, l'aéroport parisien le plus proche du centre de la capitale. Situé à une dizaine de kilomètres au sud de Paris, il bénéficie d'une accessibilité renforcée grâce à la ligne 14 du métro, qui relie directement l'aéroport au réseau parisien.
Un avantage pour les voyageurs franciliens, les clients affaires et les touristes souhaitant rejoindre facilement leur destination.
À New York, La Compagnie a choisi l'aéroport international de Newark Liberty (EWR), situé dans le New Jersey, à l'ouest de Manhattan.
Moins spontanément connu de certains voyageurs européens que JFK, Newark constitue pourtant une porte d'entrée particulièrement pratique vers New York.
Sa situation géographique offre notamment un accès intéressant à l'ouest de Manhattan, à Midtown et aux quartiers d'affaires de la ville. Selon la destination finale et les conditions de circulation, les trajets routiers sont bien souvent plus courts que depuis JFK.
L'aéroport bénéficie également de connexions ferroviaires permettant de rejoindre New York Penn Station, au cœur de Manhattan, avec un temps de trajet généralement compris entre 30 et 45 minutes selon les correspondances et les conditions de service.
Pour les voyageurs, Newark représente ainsi une alternative pertinente à JFK, notamment lorsque leur séjour se concentre sur Manhattan ou dans le New Jersey.
Associé au débarquement rapide permis par la cabine de 76 passagers, ce choix d'aéroport renforce la cohérence de l'expérience proposée par La Compagnie : un voyage conçu pour être aussi simple et efficace que possible, au départ comme à l'arrivée.
Pour les professionnels du tourisme, c'est un argument supplémentaire à prendre en compte lorsqu'il s'agit de conseiller l'aéroport d'arrivée le plus adapté au programme de leurs clients.
À Paris, la compagnie opère depuis Paris-Orly, l'aéroport parisien le plus proche du centre de la capitale. Situé à une dizaine de kilomètres au sud de Paris, il bénéficie d'une accessibilité renforcée grâce à la ligne 14 du métro, qui relie directement l'aéroport au réseau parisien.
Un avantage pour les voyageurs franciliens, les clients affaires et les touristes souhaitant rejoindre facilement leur destination.
À New York, La Compagnie a choisi l'aéroport international de Newark Liberty (EWR), situé dans le New Jersey, à l'ouest de Manhattan.
Moins spontanément connu de certains voyageurs européens que JFK, Newark constitue pourtant une porte d'entrée particulièrement pratique vers New York.
Sa situation géographique offre notamment un accès intéressant à l'ouest de Manhattan, à Midtown et aux quartiers d'affaires de la ville. Selon la destination finale et les conditions de circulation, les trajets routiers sont bien souvent plus courts que depuis JFK.
L'aéroport bénéficie également de connexions ferroviaires permettant de rejoindre New York Penn Station, au cœur de Manhattan, avec un temps de trajet généralement compris entre 30 et 45 minutes selon les correspondances et les conditions de service.
Pour les voyageurs, Newark représente ainsi une alternative pertinente à JFK, notamment lorsque leur séjour se concentre sur Manhattan ou dans le New Jersey.
Associé au débarquement rapide permis par la cabine de 76 passagers, ce choix d'aéroport renforce la cohérence de l'expérience proposée par La Compagnie : un voyage conçu pour être aussi simple et efficace que possible, au départ comme à l'arrivée.
Pour les professionnels du tourisme, c'est un argument supplémentaire à prendre en compte lorsqu'il s'agit de conseiller l'aéroport d'arrivée le plus adapté au programme de leurs clients.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
Le confort et les prestations d'une véritable Business Class, sans compromis
Si la fluidité du parcours constitue l'une des grandes signatures de La Compagnie, elle s'inscrit dans une expérience premium plus large, où chaque prestation est pensée pour améliorer le confort des voyageurs.
À bord, tous les passagers bénéficient d'un siège transformable en lit parfaitement horizontal, d'un système de divertissement individuel et d'un accès Wi-Fi haut débit gratuit et illimité, disponible du départ à l'arrivée, de porte à porte (gate-to-gate).
Un avantage particulièrement apprécié des professionnels qui souhaitent rester productifs pendant leur traversée, mais aussi des voyageurs loisirs souhaitant communiquer, naviguer sur Internet ou profiter de leurs contenus numériques.
La gastronomie occupe également une place essentielle dans l'expérience. À travers son programme Chefs&Co, La Compagnie collabore avec des chefs français et italiens de renom pour proposer des menus saisonniers, inspirés des produits et des traditions culinaires des destinations desservies.
Ces créations sont accompagnées d'une sélection de vins français et de Champagne, dans un esprit fidèle à l'art de vivre et à l'hospitalité qui caractérisent la compagnie.
Au-delà du confort et du service, La Compagnie se distingue ainsi par la cohérence de son offre : une expérience entièrement Business Class, intégrant les prestations essentielles au voyage premium, avec un positionnement tarifaire attractif.
La compagnie relie aujourd'hui Paris-Orly, Nice et Milan-Malpensa à New York-Newark et poursuit son développement avec l'ouverture annoncée d'une liaison entre Düsseldorf et New York en avril 2027.
Pour les professionnels du tourisme, elle répond aux attentes de différentes clientèles : voyageurs d'affaires à la recherche d'efficacité, couples souhaitant s'offrir une expérience haut de gamme, voyageurs fréquents ou clients loisirs désireux de découvrir une autre façon de traverser l'Atlantique.
Avec La Compagnie, le voyage ne se mesure pas seulement au confort à bord, mais aussi à la simplicité du parcours, à la qualité des prestations incluses et au temps gagné à chaque étape.
Une vision résolument moderne de la classe affaires, où efficacité et plaisir du voyage vont de pair.
À bord, tous les passagers bénéficient d'un siège transformable en lit parfaitement horizontal, d'un système de divertissement individuel et d'un accès Wi-Fi haut débit gratuit et illimité, disponible du départ à l'arrivée, de porte à porte (gate-to-gate).
Un avantage particulièrement apprécié des professionnels qui souhaitent rester productifs pendant leur traversée, mais aussi des voyageurs loisirs souhaitant communiquer, naviguer sur Internet ou profiter de leurs contenus numériques.
La gastronomie occupe également une place essentielle dans l'expérience. À travers son programme Chefs&Co, La Compagnie collabore avec des chefs français et italiens de renom pour proposer des menus saisonniers, inspirés des produits et des traditions culinaires des destinations desservies.
Ces créations sont accompagnées d'une sélection de vins français et de Champagne, dans un esprit fidèle à l'art de vivre et à l'hospitalité qui caractérisent la compagnie.
Au-delà du confort et du service, La Compagnie se distingue ainsi par la cohérence de son offre : une expérience entièrement Business Class, intégrant les prestations essentielles au voyage premium, avec un positionnement tarifaire attractif.
La compagnie relie aujourd'hui Paris-Orly, Nice et Milan-Malpensa à New York-Newark et poursuit son développement avec l'ouverture annoncée d'une liaison entre Düsseldorf et New York en avril 2027.
Pour les professionnels du tourisme, elle répond aux attentes de différentes clientèles : voyageurs d'affaires à la recherche d'efficacité, couples souhaitant s'offrir une expérience haut de gamme, voyageurs fréquents ou clients loisirs désireux de découvrir une autre façon de traverser l'Atlantique.
Avec La Compagnie, le voyage ne se mesure pas seulement au confort à bord, mais aussi à la simplicité du parcours, à la qualité des prestations incluses et au temps gagné à chaque étape.
Une vision résolument moderne de la classe affaires, où efficacité et plaisir du voyage vont de pair.
La Compagnie : les avantages à retenir
• 100 % Business Class : jusqu'à 76 sièges-lits entièrement horizontaux.
• Embarquement et débarquement en 15 minutes en moyenne, grâce à une cabine à taille humaine.
• Fast Track aux contrôles de sécurité pour un parcours aéroportuaire plus fluide.
• Accès aux salons et choix du siège inclus dans tous les tarifs, selon les conditions des prestations.
• Paris-Orly et Newark : deux aéroports offrant des connexions pratiques avec les centres-villes.
• Wi-Fi haut débit gratuit et illimité, disponible gate-to-gate.
• Gastronomie Chefs & Co, avec des menus de saison imaginés par des chefs de renom.
• Un réseau transatlantique reliant Paris, Nice et Milan à New York, prochainement complété par Düsseldorf.
• Embarquement et débarquement en 15 minutes en moyenne, grâce à une cabine à taille humaine.
• Fast Track aux contrôles de sécurité pour un parcours aéroportuaire plus fluide.
• Accès aux salons et choix du siège inclus dans tous les tarifs, selon les conditions des prestations.
• Paris-Orly et Newark : deux aéroports offrant des connexions pratiques avec les centres-villes.
• Wi-Fi haut débit gratuit et illimité, disponible gate-to-gate.
• Gastronomie Chefs & Co, avec des menus de saison imaginés par des chefs de renom.
• Un réseau transatlantique reliant Paris, Nice et Milan à New York, prochainement complété par Düsseldorf.
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SERVICE COMMERCIAL
Email : salesb2bfr@lacompagnie.com
Flavien Tête | Responsable Vente B2B
Email : flavien.tete@lacompagnie.com
Tel : 07 85 63 52
HELPDESK AGENCE
Email : helpdeskb2b@lacompagnie.com
Tel : 01 59 13 19 58 | Ouvert de 8h à 18h, tous les jours
Tel : +1(929) 299-2403 | Ouvert de 18h à 3h, tous les jours
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