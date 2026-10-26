La Compagnie : une Business Class pensée pour faire gagner du temps aux voyageurs

Si la fluidité du parcours constitue l'une des grandes signatures de La Compagnie, elle s'inscrit dans une expérience premium plus large, où chaque prestation est pensée pour améliorer le confort des voyageurs.



À bord, tous les passagers bénéficient d'un siège transformable en lit parfaitement horizontal, d'un système de divertissement individuel et d'un accès Wi-Fi haut débit gratuit et illimité, disponible du départ à l'arrivée, de porte à porte (gate-to-gate).



Un avantage particulièrement apprécié des professionnels qui souhaitent rester productifs pendant leur traversée, mais aussi des voyageurs loisirs souhaitant communiquer, naviguer sur Internet ou profiter de leurs contenus numériques.



La gastronomie occupe également une place essentielle dans l'expérience. À travers son programme Chefs&Co, La Compagnie collabore avec des chefs français et italiens de renom pour proposer des menus saisonniers, inspirés des produits et des traditions culinaires des destinations desservies.



Ces créations sont accompagnées d'une sélection de vins français et de Champagne, dans un esprit fidèle à l'art de vivre et à l'hospitalité qui caractérisent la compagnie.



Au-delà du confort et du service, La Compagnie se distingue ainsi par la cohérence de son offre : une expérience entièrement Business Class, intégrant les prestations essentielles au voyage premium, avec un positionnement tarifaire attractif.



La compagnie relie aujourd'hui Paris-Orly, Nice et Milan-Malpensa à New York-Newark et poursuit son développement avec l'ouverture annoncée d'une liaison entre Düsseldorf et New York en avril 2027.



Pour les professionnels du tourisme, elle répond aux attentes de différentes clientèles : voyageurs d'affaires à la recherche d'efficacité, couples souhaitant s'offrir une expérience haut de gamme, voyageurs fréquents ou clients loisirs désireux de découvrir une autre façon de traverser l'Atlantique.



Avec La Compagnie, le voyage ne se mesure pas seulement au confort à bord, mais aussi à la simplicité du parcours, à la qualité des prestations incluses et au temps gagné à chaque étape.



Une vision résolument moderne de la classe affaires, où efficacité et plaisir du voyage vont de pair.