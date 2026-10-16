Train : après Supertripper, Ailleurs Business se connecte en direct à Trenitalia

Une trentaine d’entreprises clientes utilisent aujourd’hui l’outil de réservation Ailleurs Solutions by Wondermiles

en limitant le nombre d’intermédiaires, pour répondre à la diversité des besoins de nos clients

la première agence de voyages d’affaires connectée en direct

Nous profitons des synergies de notre actionnaire qui veut aller plus loin sur le ferroviaire dans d’autres pays

Le go-live avec Supertripper est imminent et nous serons prochainement déployés sur l’ensemble du réseau Havas Voyages et Selectour ainsi que sur l’intégralité de nos canaux de distribution