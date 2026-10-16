Train : après Supertripper, Ailleurs Business se connecte en direct à Trenitalia - Depositphotos.com Auteur Polifoto
Le groupe Marietton Développement poursuit son avancée sur le ferroviaire.
Ailleurs Business annonce l’intégration directe de l’offre Trenitalia au sein de son outil de réservation Ailleurs Solutions.
La connexion couvre l’ensemble du cycle de vie du billet. Les utilisateurs peuvent réserver, modifier ou annuler leurs trajets depuis l’outil, selon les conditions commerciales du transporteur.
Elle donne accès à un éventail plus large de tarifs et de services, dont la sélection des sièges, ainsi qu’à certaines conditions négociées dans le cadre des accords du GIE ASHA, dont la TMC est membre, précise le communiqué.
Les offres SNCF et Trenitalia sont désormais affichées simultanément : les voyageurs comparent les options en temps réel selon leurs contraintes d’horaires, de budget ou de politique voyage.
Ailleurs Business annonce l’intégration directe de l’offre Trenitalia au sein de son outil de réservation Ailleurs Solutions.
La connexion couvre l’ensemble du cycle de vie du billet. Les utilisateurs peuvent réserver, modifier ou annuler leurs trajets depuis l’outil, selon les conditions commerciales du transporteur.
Elle donne accès à un éventail plus large de tarifs et de services, dont la sélection des sièges, ainsi qu’à certaines conditions négociées dans le cadre des accords du GIE ASHA, dont la TMC est membre, précise le communiqué.
Les offres SNCF et Trenitalia sont désormais affichées simultanément : les voyageurs comparent les options en temps réel selon leurs contraintes d’horaires, de budget ou de politique voyage.
Après Supertripper, une deuxième TMC du groupe
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« Une trentaine d’entreprises clientes utilisent aujourd’hui l’outil de réservation Ailleurs Solutions by Wondermiles », indique Florent Jutigny, directeur commercial d’Ailleurs Business.
L’intégration traduit, selon lui, la volonté de proposer des solutions technologiques « en limitant le nombre d’intermédiaires, pour répondre à la diversité des besoins de nos clients ».
Ailleurs Business n’est pas la première entité du groupe à franchir le pas. En septembre, Supertripper, autre filiale de Marietton Développement, annonçait sa connexion directe à Trenitalia et se présentait comme « la première agence de voyages d’affaires connectée en direct » à l’opérateur italien.
Le groupe et Trenitalia partagent un actionnaire commun, Certares. « Nous profitons des synergies de notre actionnaire qui veut aller plus loin sur le ferroviaire dans d’autres pays », expliquait alors Laurent Abitbol, président du groupe Marietton Développement.
Trenitalia affichait aussi des ambitions plus larges, en septembre dernier. « Le go-live avec Supertripper est imminent et nous serons prochainement déployés sur l’ensemble du réseau Havas Voyages et Selectour ainsi que sur l’intégralité de nos canaux de distribution », annonçait Laurent Boissée, responsable commercial B2B de l’opérateur ferroviaire italien.
A lire aussi : Ailleurs Business : croissance, grands comptes et bataille concurrentielle
L’intégration traduit, selon lui, la volonté de proposer des solutions technologiques « en limitant le nombre d’intermédiaires, pour répondre à la diversité des besoins de nos clients ».
Ailleurs Business n’est pas la première entité du groupe à franchir le pas. En septembre, Supertripper, autre filiale de Marietton Développement, annonçait sa connexion directe à Trenitalia et se présentait comme « la première agence de voyages d’affaires connectée en direct » à l’opérateur italien.
Le groupe et Trenitalia partagent un actionnaire commun, Certares. « Nous profitons des synergies de notre actionnaire qui veut aller plus loin sur le ferroviaire dans d’autres pays », expliquait alors Laurent Abitbol, président du groupe Marietton Développement.
Trenitalia affichait aussi des ambitions plus larges, en septembre dernier. « Le go-live avec Supertripper est imminent et nous serons prochainement déployés sur l’ensemble du réseau Havas Voyages et Selectour ainsi que sur l’intégralité de nos canaux de distribution », annonçait Laurent Boissée, responsable commercial B2B de l’opérateur ferroviaire italien.
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