Bahia Principe Hotels & Resorts : deux destinations, mille souvenirs à partager

Bahia Principe Explore : Les meilleurs souvenirs se créent en bonne compagnie
Et c’est précisément ce qui définit Bahia Principe Explore : rassembler les gens et offrir à chacun la liberté de vivre ses vacances à sa manière. Pensée pour les familles, les amis et les groupes, la gamme Explore associe la simplicité d’un séjour tout compris à des expériences et des espaces propices au partage, au divertissement et à la création de souvenirs communs.
Qu’est-ce qui rend Bahia Principe Explore unique ?
Une gastronomie pour tous les goûts
Grâce à nos buffets variés et à leurs horaires étendus, chacun trouve son bonheur et profite de moments de convivialité autour de la table, en famille ou entre amis.
Des activités pour tous les rythmes
Sports, loisirs et divertissements : une offre variée qui permet à chacun de composer ses vacances selon ses envies, entre moments partagés et liberté de profiter à son propre rythme.
Un univers dédié aux enfants
Des espaces adaptés et des activités pensées pour les plus jeunes leur permettent de s’amuser pleinement, tandis que les parents profitent de moments de détente.
Des espaces dédiés au bien-être
Spas et salles de sport équipées invitent les clients à prendre soin d’eux, à se ressourcer et à s’accorder une parenthèse rien qu’à eux.
Des soirées riches en émotions
À la tombée de la nuit, spectacles et animations réunissent petits et grands autour de moments de partage, de surprises et de souvenirs inoubliables.
Deux nouveaux resorts Explore d’exception à découvrir dès décembre
Avec la réouverture de deux resorts Explore très attendus en décembre 2026, vos clients pourront choisir entre les paysages vibrants de Tenerife et les plages tropicales de la Jamaïque, avec de nombreuses possibilités de faire de leurs prochaines vacances un séjour inoubliable.
BAHIA PRINCIPE EXPLORE COSTA ADEJE
Un hôtel empreint de l’esprit de Tenerife
BAHIA PRINCIPE EXPLORE COSTA ADEJE
Un hôtel empreint de l’esprit de Tenerife
Conçu pour capturer toute l’essence de Tenerife, l’hôtel invite ses hôtes à s’immerger dans la culture, les paysages et les traditions de l’île dès leur arrivée. Un accueil chaleureux dans un cadre inspiré du patrimoine ancestral de Tenerife donne le ton d’une expérience insulaire authentique, sublimée par des couchers de soleil époustouflants sur l’Atlantique, une magnifique piscine à débordement et une offre variée de restaurants aux saveurs internationales.
Niché sur les hauteurs de Costa Adeje, le resort bénéficie de vues spectaculaires sur l’océan Atlantique et les paysages volcaniques saisissants de l’île. Entièrement repensé, l’hôtel devient une destination où les familles peuvent se retrouver, partir à la découverte de l’île et partager des moments inoubliables.
Niché sur les hauteurs de Costa Adeje, le resort bénéficie de vues spectaculaires sur l’océan Atlantique et les paysages volcaniques saisissants de l’île. Entièrement repensé, l’hôtel devient une destination où les familles peuvent se retrouver, partir à la découverte de l’île et partager des moments inoubliables.
La rénovation puise son inspiration dans la richesse du patrimoine guanche de Tenerife et dans son extraordinaire beauté naturelle. Du lobby aux chambres, chaque espace reflète les couleurs, les textures et les traditions des îles Canaries, créant une véritable identité locale dans l’ensemble du resort.
De vastes piscines, une piscine à débordement surplombant l’océan, une pataugeoire pour les plus petits, une cuisine internationale variée et des expériences inspirées de la culture locale se conjuguent pour créer une atmosphère propice à la découverte et à la détente. Ici, chaque journée est une nouvelle occasion d’explorer Tenerife à travers sa nature, ses traditions et l’énergie vibrante de son esprit insulaire.
Le Bahia Principe Explore Costa Adeje est bien plus qu’une destination de vacances. C’est un lieu où les familles se retrouvent, partagent de nouvelles expériences et créent des souvenirs inoubliables.
De vastes piscines, une piscine à débordement surplombant l’océan, une pataugeoire pour les plus petits, une cuisine internationale variée et des expériences inspirées de la culture locale se conjuguent pour créer une atmosphère propice à la découverte et à la détente. Ici, chaque journée est une nouvelle occasion d’explorer Tenerife à travers sa nature, ses traditions et l’énergie vibrante de son esprit insulaire.
Le Bahia Principe Explore Costa Adeje est bien plus qu’une destination de vacances. C’est un lieu où les familles se retrouvent, partagent de nouvelles expériences et créent des souvenirs inoubliables.
BAHIA PRINCIPE EXPLORE JAMAICA
Des vacances en famille au rythme vibrant de la Jamaïque
Des vacances en famille au rythme vibrant de la Jamaïque
Situé directement sur la magnifique plage de Runaway Bay, ce resort familial tout compris invite ses hôtes à découvrir la Jamaïque à travers sa culture, sa musique, ses saveurs et son art de vivre insulaire vibrant.
Inspiré de notre concept Roots, le resort rapproche les familles de l’authenticité et de la richesse culturelle de la Jamaïque à travers sa gastronomie, son environnement naturel et des expériences immersives, offrant ainsi une alliance unique entre traditions, nature et rythmes insulaires.
Inspiré de notre concept Roots, le resort rapproche les familles de l’authenticité et de la richesse culturelle de la Jamaïque à travers sa gastronomie, son environnement naturel et des expériences immersives, offrant ainsi une alliance unique entre traditions, nature et rythmes insulaires.
Une véritable aventure culinaire attend les hôtes dans les sept restaurants du resort, parmi lesquels un steakhouse, un marché gourmand animé avec un espace dédié aux spécialités Jerk et une variété de restaurants aux saveurs internationales pour satisfaire toutes les envies. Selon la durée de leur séjour, les clients peuvent profiter jusqu’à trois dîners à la carte par semaine dans les restaurants de spécialités. Les clients âgés de 18 ans et plus bénéficient également d’un choix encore plus vaste, avec accès aux restaurants à la carte du Bahia Principe Escape Runaway Bay – Adults Only, situé à proximité.
Pour des moments inoubliables en famille, le resort propose une spectaculaire piscine aux allures de rivière, agrémentée d’un bar et d’un bain à remous intégré, un parc aquatique dédié aux enfants ainsi qu’un large éventail d’activités sportives et de loisirs pour tous les âges.
Ici, les hôtes ne se contentent pas de visiter la Jamaïque : ils la vivent, l’explorent et se laissent porter par son rythme unique, à leur propre cadence.
Pour des moments inoubliables en famille, le resort propose une spectaculaire piscine aux allures de rivière, agrémentée d’un bar et d’un bain à remous intégré, un parc aquatique dédié aux enfants ainsi qu’un large éventail d’activités sportives et de loisirs pour tous les âges.
Ici, les hôtes ne se contentent pas de visiter la Jamaïque : ils la vivent, l’explorent et se laissent porter par son rythme unique, à leur propre cadence.
Pour plus d’informations sur Bahia Principe Hotels & Resorts :
Claudia Fontana
Marketing Manager
cfontana@bahia-principe.com
Anne-Sophie Lesur
Sales Director France
aslesur@bahia-principe.com
Site web : www.bahia-principe.com
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cfontana@bahia-principe.com
Anne-Sophie Lesur
Sales Director France
aslesur@bahia-principe.com
Site web : www.bahia-principe.com
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