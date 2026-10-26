Bahia Principe Hotels & Resorts : deux destinations, mille souvenirs à partager

Bahia Principe Explore : Les meilleurs souvenirs se créent en bonne compagnie

Et c’est précisément ce qui définit Bahia Principe Explore : rassembler les gens et offrir à chacun la liberté de vivre ses vacances à sa manière. Pensée pour les familles, les amis et les groupes, la gamme Explore associe la simplicité d’un séjour tout compris à des expériences et des espaces propices au partage, au divertissement et à la création de souvenirs communs.



Qu’est-ce qui rend Bahia Principe Explore unique ?



Une gastronomie pour tous les goûts

Grâce à nos buffets variés et à leurs horaires étendus, chacun trouve son bonheur et profite de moments de convivialité autour de la table, en famille ou entre amis.



Des activités pour tous les rythmes

Sports, loisirs et divertissements : une offre variée qui permet à chacun de composer ses vacances selon ses envies, entre moments partagés et liberté de profiter à son propre rythme.



Un univers dédié aux enfants

Des espaces adaptés et des activités pensées pour les plus jeunes leur permettent de s’amuser pleinement, tandis que les parents profitent de moments de détente.



Des espaces dédiés au bien-être

Spas et salles de sport équipées invitent les clients à prendre soin d’eux, à se ressourcer et à s’accorder une parenthèse rien qu’à eux.



Des soirées riches en émotions

À la tombée de la nuit, spectacles et animations réunissent petits et grands autour de moments de partage, de surprises et de souvenirs inoubliables.