Costa Croisières : la C|Club Cruise 2027 mettra le cap sur la Méditerranée et ses îles

La C|Club Cruise 2026 s’est déroulée du 5 au 19 octobre en Europe du Nord - Photo : Costa Croisières
Aurores boréales, fjords norvégiens, expériences gastronomiques avec trois chefs étoilés Michelin : la C|Club Cruise 2026 a offert à ses passagers deux semaines d’expériences inédites au-delà du cercle polaire arctique.
Du 5 au 19 octobre, au départ de Hambourg, le Costa Favolosa a suivi un itinéraire inédit baptisé "À la poursuite des aurores boréales", faisant escale à Bergen, Narvik et Kristiansand, avec des nuits à quai à Trondheim et à Hammerfest, l’une des villes les plus septentrionales du monde.
"La croisière a tenu toutes ses promesses : les passagers ont eu la chance d’admirer des aurores boréales cinq nuits consécutives", précise Costa Croisières dans un communiqué.
À bord, les trois chefs étoilés Michelin Hélène Darroze, Bruno Barbieri et Ángel León ont proposé des rendez-vous exclusifs et imaginé des "Destination Dishes", des créations culinaires inspirés des escales de l’itinéraire.
Le programme comprenait également des soirées et animations à thème. Parmi les temps forts : la Sparkling Glam Party, inspirée par la magie des aurores boréales, une élégante Gala Night, la Black & Gold Party et la Winter Party.
L’expérience a été complétée par des excursions dans les fjords et les villages nordiques. Les passagers ont ainsi pu "se détendre lors de séances de flottaison et de sauna face aux fjords de Trondheim et participer à une dégustation de spécialités locales". "Ils ont également pu découvrir l’artisanat traditionnel sur l’île de Kvaløya, participer à des excursions pour observer les aurores boréales et aller à la rencontre de la culture sámi à Kvernmo.
Ces expériences avaient pour but de rapprocher les passagers de la région et de ses cultures, pour favoriser une immersion au plus près des territoires et des cultures locales", poursuit Costa Croisières.
Du 5 au 19 octobre, au départ de Hambourg, le Costa Favolosa a suivi un itinéraire inédit baptisé "À la poursuite des aurores boréales", faisant escale à Bergen, Narvik et Kristiansand, avec des nuits à quai à Trondheim et à Hammerfest, l’une des villes les plus septentrionales du monde.
"La croisière a tenu toutes ses promesses : les passagers ont eu la chance d’admirer des aurores boréales cinq nuits consécutives", précise Costa Croisières dans un communiqué.
À bord, les trois chefs étoilés Michelin Hélène Darroze, Bruno Barbieri et Ángel León ont proposé des rendez-vous exclusifs et imaginé des "Destination Dishes", des créations culinaires inspirés des escales de l’itinéraire.
Le programme comprenait également des soirées et animations à thème. Parmi les temps forts : la Sparkling Glam Party, inspirée par la magie des aurores boréales, une élégante Gala Night, la Black & Gold Party et la Winter Party.
L’expérience a été complétée par des excursions dans les fjords et les villages nordiques. Les passagers ont ainsi pu "se détendre lors de séances de flottaison et de sauna face aux fjords de Trondheim et participer à une dégustation de spécialités locales". "Ils ont également pu découvrir l’artisanat traditionnel sur l’île de Kvaløya, participer à des excursions pour observer les aurores boréales et aller à la rencontre de la culture sámi à Kvernmo.
Ces expériences avaient pour but de rapprocher les passagers de la région et de ses cultures, pour favoriser une immersion au plus près des territoires et des cultures locales", poursuit Costa Croisières.
Cap sur la Méditerranée en 2027
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Cette édition a également été l’occasion de lever le voile sur la C|Club Cruise 2027, qui se déroulera du 1er au 15 octobre, de nouveau à bord du Costa Favolosa.
"Elle conduira les passagers à la découverte des plus belles iles de la Méditerranée occidentale : l’île d’Elbe, la Sicile, les îles Égades, la Sardaigne, Ibiza et Palma de Majorque. Ces îles sont réputées pour leur atmosphère chaleureuse, leurs eaux cristallines et leurs levers et couchers de soleil à couper le souffle", souligne Costa.
L’itinéraire comprend aussi des escales comme Naples, Civitavecchia, Barcelone et Marseille.
Il proposera, en outre, des "Sea Destinations", des expériences exclusives en mer : un coucher de soleil face aux Faraglioni dans la baie de Capri, les lumières de fin de journée dans le golfe d’Aranci, ou encore l’observation des étoiles depuis le point le plus sombre de la mer des Baléares.
"La C|Club Cruise est l'un des rendez-vous les plus appréciés de notre communauté. Elle permet à nos membres de partager leur passion du voyage et de vivre des expériences imaginées spécialement pour eux", a expliqué Giovanna Loi, vice-présidente marketing mondial et ventes directes de Costa Croisières.
Les réservations pour la C|Club Cruise 2027 sont ouvertes.
Lire aussi : Costa France : « On va finir sur une année positive »
"Elle conduira les passagers à la découverte des plus belles iles de la Méditerranée occidentale : l’île d’Elbe, la Sicile, les îles Égades, la Sardaigne, Ibiza et Palma de Majorque. Ces îles sont réputées pour leur atmosphère chaleureuse, leurs eaux cristallines et leurs levers et couchers de soleil à couper le souffle", souligne Costa.
L’itinéraire comprend aussi des escales comme Naples, Civitavecchia, Barcelone et Marseille.
Il proposera, en outre, des "Sea Destinations", des expériences exclusives en mer : un coucher de soleil face aux Faraglioni dans la baie de Capri, les lumières de fin de journée dans le golfe d’Aranci, ou encore l’observation des étoiles depuis le point le plus sombre de la mer des Baléares.
"La C|Club Cruise est l'un des rendez-vous les plus appréciés de notre communauté. Elle permet à nos membres de partager leur passion du voyage et de vivre des expériences imaginées spécialement pour eux", a expliqué Giovanna Loi, vice-présidente marketing mondial et ventes directes de Costa Croisières.
Les réservations pour la C|Club Cruise 2027 sont ouvertes.
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