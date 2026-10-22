Costa Croisières : la C|Club Cruise 2027 mettra le cap sur la Méditerranée et ses îles

La croisière a tenu toutes ses promesses : les passagers ont eu la chance d’admirer des aurores boréales cinq nuits consécutives

se détendre lors de séances de flottaison et de sauna face aux fjords de Trondheim et participer à une dégustation de spécialités locales". "Ils ont également pu découvrir l’artisanat traditionnel sur l’île de Kvaløya, participer à des excursions pour observer les aurores boréales et aller à la rencontre de la culture sámi à Kvernmo.



Ces expériences avaient pour but de rapprocher les passagers de la région et de ses cultures, pour favoriser une immersion au plus près des territoires et des cultures locales