Roumanie : Animawings dépose une nouvelle demande d’insolvabilité auprès du tribunal

Leur examen est prévu le 11 novembre 2026, indique le média roumain. Selon les données du ministère roumain des Finances citées par Informat.ro, le transporteur a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 66,5 millions d’euros en 2025, mais enregistré plus de 22 millions d’euros de pertes. En 2024, il affichait un bénéfice d’environ 400 000 euros.



Enfin, le projet de cession de 50 % du capital de la compagnie par ses fondateurs, Marius et Cristian Pandel, à BT Asset Management, Evergent et Winners Holding Investments n’a pas abouti.



La compagnie assurait des vols depuis la France, au départ notamment de Paris et Nice, ainsi que de Genève en Suisse.