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Roumanie : Animawings dépose une nouvelle demande d’insolvabilité auprès du tribunal

vols suspendus jusqu'au 15 novembre 2026


En Roumanie, Animawings a déposé une nouvelle demande d’insolvabilité auprès du tribunal, après un premier rejet. La compagnie a suspendu ses vols jusqu'au 15 novembre 2026.


Rédigé par le Vendredi 23 Octobre 2026 à 10:09

Animawings dépose une nouvelle demande d’insolvabilité auprès du tribunal - © AnimaWings
Animawings dépose une nouvelle demande d’insolvabilité auprès du tribunal - © AnimaWings
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La compagnie aérienne roumaine AnimaWings a déposé une nouvelle demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, selon le média roumain Informat.ro.

Le transporteur a suspendu initialement tous ses vols jusqu’au 25 octobre. Cette suspension est prolongée jusqu’au 15 novembre 2026.

Déposée le 20 octobre, cette nouvelle requête intervient après le rejet, par le tribunal de Bucarest, d’une première demande enregistrée fin septembre, en raison de documents manquants. Une audience est prévue le 28 octobre.

Le tribunal a également décidé de dissocier les demandes d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité déposées par 25 créanciers de la compagnie.

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Leur examen est prévu le 11 novembre 2026, indique le média roumain. Selon les données du ministère roumain des Finances citées par Informat.ro, le transporteur a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 66,5 millions d’euros en 2025, mais enregistré plus de 22 millions d’euros de pertes. En 2024, il affichait un bénéfice d’environ 400 000 euros.

Enfin, le projet de cession de 50 % du capital de la compagnie par ses fondateurs, Marius et Cristian Pandel, à BT Asset Management, Evergent et Winners Holding Investments n’a pas abouti.

La compagnie assurait des vols depuis la France, au départ notamment de Paris et Nice, ainsi que de Genève en Suisse.

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Tags : animawings
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