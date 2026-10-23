Aérien : une croissance revue à la baisse en Europe en 2026

Sur les neuf premiers mois de 2026, les compagnies low cost représentent le segment le plus actif en Europe, avec 11 511 vols quotidiens en moyenne, en hausse de 4 % par rapport à 2025. Elles devancent les compagnies traditionnelles (10 883 vols quotidiens en moyenne, +2 %).



Les compagnies régionales sont toujours en difficulté (3 574 vols quotidiens, −5 %).



Et contrairement à l’ambiance générale dans le ciel français, le nombre de vols ne faiblit pas, bien au contraire. Il serait en hausse de 3,5 % en 2026, puis de 2,7 % en 2027, pour une croissance moyenne de 2,3 % entre 2026 et 2032, contre 2,1 % en Europe.



À noter que, d’ici 2032, les contraintes de capacité aéroportuaire pourraient empêcher la réalisation de 165 000 vols.