Aéroport de Castres : victime de l'A69 ou révélateur de la fragilité des aéroports de province ? [ABO]

C'est un aéroport qui a été construit en 1990. Il a désenclavé le Tarn et l'agglomération de Castres, alors que la ligne TGV la plus proche se trouve à Bordeaux (300 km de Castres, ndlr).



Le groupe Pierre Fabre, un très important employeur local, est à l'initiative de l'aéroport. Il possède l'équipe de rugby, le Castres Olympique.



Il y a 30 ans, il a participé activement à la création de l'aéroport pour faire voyager ses cadres. Le problème, c'est que depuis sa création, il n'y a pas eu de développement stratégique et commercial

Sans l'OSP (obligation de service public, ndlr) de la ligne Castres-Paris, l'aéroport ne pourra pas tenir.



Et puis nous faisons face à un deuxième problème qui concerne notre piste. Elle fait 1 820 mètres de long sur 30 mètres de large. Pour pouvoir développer Castres-Mazamet, il faudrait qu'on refasse la piste pour accueillir de plus gros appareils, et aussi parce que son revêtement est en fin de vie

certitude quant à l'usage futur de l'infrastructure

Même s'il y a eu celui de Reims, contraint de fermer son aérogare en 2006, juste six ans après sa rénovation, en raison des coûts de modernisation et de l'ouverture de la ligne TGV Est,Pourtant, la menace pèse au-dessus des têtes des quelques salariés castrais, qui ont connu ces derniers mois de véritables montagnes russes.", nous explique ce salarié dépité.Imaginez un peu qu'en 2025, seulement 30 259 passagers ont fréquenté l'aéroport, un chiffre certes en hausse de 6,6% par rapport à 2025, mais intégralement lié à son unique ligne commerciale qui dessert Paris Orly.Hormis cette activité, l'infrastructure est le terrain de jeu de l'aéroclub, de quelques jets privés et du régiment de parachutistes situé non loin.", poursuit notre interlocuteur.Ce financement nécessite l'accord des partenaires du syndicat mixte de l'aéroport de Castres-Mazamet.Sauf que la région et le département conditionnent leur participation à la réfection de la piste à la poursuite de l'activité commerciale, alors même qu'il n'y a pas de "".