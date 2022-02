Aéroport : un modèle économique à revoir en France ?

Ce n'est pas les seuls défis auxquels feront face les grands aéroports français.



Toujours selon la Cour des Comptes, la problématique de la régulation des tarifs aéroportuaire sera nettement plus complexe, alors que la crise, par son impact financier sur les aéroports, a mis à mal l’application des principes de régulation.



Concrètement, pour rentrer dans les clous les aéroports sont en mesure, par la loi, d'augmenter copieusement le niveau des redevances pour compenser la baisse du trafic. Sauf que cette opération ne serait absolument pas possible, au regard de la situation économique des compagnies aériennes.



Donc comment peuvent faire les aéroports, alors même que les commerces et les revenus commerciaux se sont effondrés ?



Surtout que dans le même temps, ces infrastructures font face à d'importants besoins en investissement, en raison du renouvellement, pas constant mais régulier et de la mise aux normes des équipements.



Pour la Cour des Comptes, il est temps que l'Etat s'interroge sur l'évolution du modèle aéroportuaire, notamment sur la vision, les enjeux, mais aussi sur le mécanisme de régulation, déjà contesté avant la crise.



" Dans un contexte de marges financières durablement réduites, l’État et l’Autorité de régulation des transports (ART) devront prendre des décisions difficiles. Sobriété dans les projets d’investissement et gains d’efficience seront vraisemblablement prioritaires, " explique dans sa conclusion l'enquête.



L'instance a émis deux recommandations qui découlent des enseignements de la pandémie.



" Il faut mieux définir les indicateurs d’alerte et les mesures graduées à mettre en œuvre dans les aéroports ouverts à l’international en cas de risque sanitaire.



Et dans l’espace aérien européen, il convient de proposer le renforcement de la coordination des dispositifs en cas de crise sanitaire, conclut la Court des Comptes.