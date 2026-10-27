Stations de montagne : après l'été, le pari de l’arrière-saison ?

(1) Domaines Skiables de France

(2) Domaines Skiables de France, indicateurs 2025/2026

(3) Assemblée nationale, réponse ministérielle sur le dispositif d’indemnisation des exploitants de remontées mécaniques : charges fixes évaluées à 49 % du chiffre d’affaires annuel, missions de sécurisation des domaines comprises. Domaines Skiables de France : environ 25 % du chiffre d’affaires réinvesti chaque année et 5 % consacrés à l’énergie en régime normal.

(4) Österreich Werbung, données 2025 reprises en octobre 2026 : 28,1 % des nuitées autrichiennes réalisées en avril, mai, septembre, octobre et novembre ; au Tyrol, les nuitées d’octobre ont progressé d’environ un quart en dix ans.

(5) F.acT Tirol, bilan de la saison estivale 2025 (1er mai – 31 octobre) : 23,2 millions de nuitées au total, dont environ 2,35 millions et 720 000 arrivées pour le seul mois d’octobre.

(6) F.acT Tirol, année touristique 2024/2025 (1er novembre 2024 – 31 octobre 2025) : 49,6 millions de nuitées, 12,8 millions d’arrivées, 340 000 lits, répartition 53 % hiver et 47 % été.

(7) ASTAT, données 2025 analysées par Alto Adige Innovazione : 695 000 présences en octobre contre 691 000 en janvier dans la province de Bolzano.

(8) L’Adige, 14 septembre 2026, citant les données du ministère italien du Tourisme : la province de Trente affiche en septembre le premier taux de saturation d’Italie sur les plateformes de réservation, à 55,2 %.

(9) Saison.tirol, juin 2025 : Serfaus-Fiss-Ladis enregistre depuis 2005 une hausse de 100 % des nuitées estivales et de 25 % des nuitées hivernales, pour un rapport de valeur ajoutée qui demeure de 60 à 40 en faveur de l’hiver.

(10) Observatoire Savoie Mont Blanc, 2023 : le tourisme d’affaires et les congrès représentent environ 10 % des nuitées touristiques des deux Savoie, principalement autour d’Annecy et de Chambéry.

(11) FFCAM, bilan 2025 : 348 000 nuitées sur les 120 refuges gérés, en hausse de près de 10 %, avec une progression de 30 % sur juin, septembre et octobre selon la direction du pôle refuges.

(12) Tirol Werbung : dépense journalière moyenne de 223 euros par vacancier en hiver, contre 176 euros en été.

(13) Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d’Azur n° 157 : les emplois saisonniers représentent 14 % de l’emploi salarié annuel des bassins de montagne et plus de 20 % lors des pics d’hiver et d’été ; 19 300 personnes ont occupé un emploi saisonnier sur les deux saisons de décembre 2022 à novembre 2023.

(14) Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d’Azur n° 157 : près de quatre saisonniers sur dix, soit 7 300 personnes, cumulent leur saison de montagne avec un emploi salarié situé à plus de 50 kilomètres de la zone.

(15) France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, septembre 2026, citant Action Logement Isère : 3 % des saisonniers de montagne bénéficient d’un hébergement fourni par leur employeur. La région Auvergne-Rhône-Alpes a enregistré 247 000 embauches saisonnières en 2025.

(16) Utopies et AIR Coop pour l’ADEME, « Quelle empreinte carbone pour une journée au ski ? », guide sectoriel Sport, Montagne et Tourisme, février 2022, sur les données de La Clusaz, Le Grand-Bornand et Tignes : le transport pèse 52 % des émissions, les aménagements des collectivités 17 %, les équipements liés au ski 16 %, et le fonctionnement du domaine skiable environ 3 %.