Hilton et Scandic renforcent leur partenariat dans les pays nordiques

Hilton et Scandic Hotels Group annoncent un nouvel accord de développement dans les pays nordiques.



Le partenariat, vieux de vingt ans, prévoit, cette fois, des projets hôteliers en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande.



L’accord repose sur une complémentarité entre les deux groupes. Hilton apportera ses marques et son réseau international, tandis que Scandic mettra à profit son expérience de l’exploitation hôtelière et sa présence dans les pays nordiques.