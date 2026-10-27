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Hilton et Scandic renforcent leur partenariat dans les pays nordiques

Des projets hôteliers en Suède, Norvège, Danemark et Finlande


Hilton et Scandic Hotels Group ont conclu un accord pluriannuel pour développer ou réaménager des établissements en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande. Un premier hôtel devrait ouvrir à proximité de l’aéroport de Copenhague en 2029.


Rédigé par le Lundi 26 Octobre 2026 à 18:42

Hilton et Scandic Hotels Group poursuivent leur développement dans les pays nordiques - DepositPhotos.com, ASphoto777
Hilton et Scandic Hotels Group poursuivent leur développement dans les pays nordiques - DepositPhotos.com, ASphoto777
PONANT
Hilton et Scandic Hotels Group annoncent un nouvel accord de développement dans les pays nordiques.

Le partenariat, vieux de vingt ans, prévoit, cette fois, des projets hôteliers en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande.

L’accord repose sur une complémentarité entre les deux groupes. Hilton apportera ses marques et son réseau international, tandis que Scandic mettra à profit son expérience de l’exploitation hôtelière et sa présence dans les pays nordiques.

Un premier hôtel Hilton prévu à Copenhague

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Un premier projet a déjà été annoncé à Scanport, à proximité de l’aéroport de Copenhague.

Cet hôtel Hilton Hotels & Resorts comptera 284 chambres.

Son ouverture est prévue en 2029.. L’établissement doit comprendre un restaurant, un bar, des espaces de réunion et de réception, des installations de bien-être, une salle de sport ainsi qu’un salon privé avec vue sur le détroit de l’Øresund.

Une collaboration déjà établie en Finlande

À Helsinki, Scandic exploite déjà trois hôtels sous enseigne Hilton : le Hilton Helsinki Airport, le Hilton Helsinki Strand et le Hilton Helsinki Kalastajatorppa.

Une rénovation du Hilton Helsinki Airport est également prévue. Elle concerne principalement les espaces destinés à la clientèle.

L’accord prévoit par ailleurs de nouveaux avantages pour les membres des programmes de fidélité Hilton Honors et Scandic Friends.

Une fréquentation touristique en hausse dans la région

Ce nouvel accord intervient dans un contexte de progression de la fréquentation touristique dans les pays nordiques.

« Cet accord stratégique marque une étape importante pour Hilton dans les pays nordiques et nous donne un cap clair pour développer nos grandes marques sur quatre marchés d’envergure. Il témoigne de notre ambition de long terme dans la région » affirme Chris Nassetta, président-directeur général de Hilton, dans un communiqué partagé par les deux groupes.

Selon les données de ce même communiqué, la Suède a enregistré plus de 70 millions de nuitées en 2025, contre environ 68 millions au Danemark.

La Norvège a dépassé les 40 millions et la Finlande les 23 millions.

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Tags : hilton, pays nordiques, scandic hotel
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