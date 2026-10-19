Tourisme sportif : le secteur change de braquet

L’autre grand sujet des débats a concerné le modèle des événements sportifs. Le nombre de spectateurs et les retombées économiques immédiates ne suffisent plus à définir leur réussite. Les territoires regardent désormais davantage l’héritage laissé après l’événement : infrastructures, pratiques sportives, mobilité, emplois, compétences, attractivité ou qualité de vie.



Le Grand Départ du Tour de France 2028 à Reims est ainsi pensé bien en amont comme un outil susceptible d’accompagner le cyclisme local, les mobilités, les associations et l’offre touristique du territoire.



Mais l’acceptabilité devient parallèlement un enjeu majeur. La table ronde consacrée à l’UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc, ndlr) a été particulièrement éclairante. Face à une fréquentation croissante et à la multiplication des activations de marques, la mairie de Chamonix et l’organisateur travaillent désormais autour de trois piliers : le format sportif, la présence des marques et la gestion des spectateurs.



La question environnementale s’invite elle aussi dans l’équation. L’UTMB Group mesure son empreinte carbone depuis 2024 et vise une réduction de 20 % par rapport à cette année de référence, tout en expérimentant des dispositifs destinés à orienter les comportements de mobilité de ses participants.



Dans le même temps, la raréfaction de l’argent public oblige les organisateurs à revoir leurs modèles économiques. Plusieurs intervenants ont estimé que les collectivités ne pourraient plus être sollicitées une fois le projet ficelé : financement, héritage et cohérence avec la stratégie territoriale doivent désormais être travaillés dès la conception de l’événement.