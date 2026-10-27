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Strasbourg Art Week : Batorama propose deux croisières inédites autour de l'art

les 10 et 11 novembre 2026


À l’occasion de Strasbourg Art Week, Batorama proposera les 10 et 11 novembre 2026 deux croisières-conférences consacrées à l’art, en partenariat avec la Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg (SAAMS). Deux rendez-vous pour découvrir le patrimoine artistique strasbourgeois depuis l’eau.


Rédigé par le Lundi 26 Octobre 2026 à 14:41

Strasbourg Art Week : Batorama propose deux croisières inédites autour de l'art - Depositphotos.com Auteur VogelSP
Strasbourg Art Week : Batorama propose deux croisières inédites autour de l'art - Depositphotos.com Auteur VogelSP
PONANT
Dans le cadre de Strasbourg Art Week, organisée à l’occasion de la 30e édition de la foire d’art contemporain ST-ART, Batorama lance les Croisières de l'art, un nouveau format de croisière-conférence.

Deux départs sont programmés à 16 h, les 10 et 11 novembre, pour une durée de 1 h 10. Le premier rendez-vous, le mardi 10 novembre, sera consacré à la représentation de l’eau dans l’histoire de l’art, de l’Antiquité à la création contemporaine.

Les passagers découvriront ses dimensions symboliques, esthétiques, poétiques et écologiques, à travers des œuvres emblématiques présentées sur des tablettes enrichies spécialement pour l’occasion.

Le mercredi 11 novembre, la seconde conférence portera sur les œuvres d’art installées dans l’espace urbain de Strasbourg. Le parcours permettra d’observer certaines créations depuis le bateau, tandis que d’autres seront présentées sur des tablettes interactives.

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Les deux croisières sont proposées au tarif de 16 euros par personne, avec une entrée à ST-ART offerte. Pour chaque billet vendu, 5 euros seront reversés au fonds de soutien aux jeunes artistes en difficulté lancé par la SAAMS.

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Tags : batorama
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