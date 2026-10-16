Tharith Tep : après un double AVC, il réinvente le voyage avec Le Monde en Fauteuil

Le Monde en Fauteuil a organisé un premier séjour à Reims, autour du festival des Flâneries musicales et d’un concert-pique-nique au parc de Champagne. Une première étape pour éprouver le concept et ajuster l’organisation.



En 2026, l’entreprise cherche à élargir sa clientèle, notamment en s’adressant aux comités sociaux et économiques (CSE) et aux collectivités. Ces acteurs peuvent référencer les séjours et, selon leurs politiques sociales, contribuer à leur financement.



Rithy Tep indique avoir contacté environ 500 CSE. Il souligne toutefois que les dispositifs d’aide varient considérablement d’une structure à l’autre : certains ne disposent pas d’une enveloppe spécifique au handicap, tandis que d’autres proposent des chèques-vacances ou prennent en charge une part importante du séjour.



Pour faciliter le départ des personnes disposant de revenus plus modestes, un fonds de dotation a également été créé en 2025. Il doit permettre de mobiliser des dons afin de financer une partie du coût des séjours, avec un objectif de prise en charge supplémentaire de l’ordre de 20 à 25 %, selon les fonds collectés et les critères d’attribution.



« L’idée, c’est que le prix ne soit pas un obstacle supplémentaire, explique le co-fondateur du Monde en Fauteuil. Le fonds a aussi vocation à soutenir des initiatives plus larges en faveur du tourisme accessible, notamment par la sensibilisation et la formation des professionnels à l’accueil des personnes en situation de handicap. »



À plus long terme, le duo envisage de développer des séjours à l’étranger, notamment en Espagne et au Portugal, ainsi que des croisières fluviales.



Après avoir longtemps contribué au développement du tourisme en ligne et du voyage d’affaires, Tharith Tep entend désormais mettre son expérience au service d’un public encore trop souvent confronté à des obstacles. « Le tourisme est un plaisir que j’ai envie de partager », conclut Tharith Tep. Une façon, aussi, de rendre à un secteur qui l’a soutenu lorsqu’il a dû réapprendre à vivre autrement.

