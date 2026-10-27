Équateur : Quito vient à la rencontre des professionnels du tourisme à Paris

Quito Turismo poursuit sa tournée européenne auprès des tour-opérateurs et des agences de voyages. Après Amsterdam et Francfort, la délégation équatorienne fera escale à Paris le 28 octobre. Le rendez-vous parisien réunira des représentants de Quito Turismo et plusieurs entreprises équatoriennes, dont Galacruises, Latin Roots, Colibrí Expeditions, Geo Boutique et Quimbaya Tours.
Les échanges porteront sur les possibilités de commercialisation de la destination, son intégration dans les catalogues des tour-opérateurs et la création d’itinéraires associant Quito à d’autres régions du pays. La connectivité aérienne entre l’Europe et la capitale équatorienne sera également abordée afin de faciliter la construction de nouvelles offres pour les voyageurs.
Les échanges porteront sur les possibilités de commercialisation de la destination, son intégration dans les catalogues des tour-opérateurs et la création d’itinéraires associant Quito à d’autres régions du pays. La connectivité aérienne entre l’Europe et la capitale équatorienne sera également abordée afin de faciliter la construction de nouvelles offres pour les voyageurs.
Quito mise sur la diversité de son offre touristique
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Au-delà de son centre historique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, Quito entend valoriser ses atouts culturels, gastronomiques et naturels. Randonnées dans les Andes, tourisme rural, expériences communautaires et traditions locales complètent l’offre de la capitale.
Celle-ci peut également servir de point de départ à des circuits combinant plusieurs régions de l’Équateur, de l’Amazonie à la côte Pacifique, jusqu’aux îles Galápagos.
Après Paris, le roadshow se poursuivra à Barcelone le 29 octobre, puis à Milan le 30 octobre. La tournée aura débuté à Amsterdam le 26 octobre et fait étape à Francfort le 27 octobre.
A lire aussi : Quito : La sortie d'un guide sur le tourisme rural
Celle-ci peut également servir de point de départ à des circuits combinant plusieurs régions de l’Équateur, de l’Amazonie à la côte Pacifique, jusqu’aux îles Galápagos.
Après Paris, le roadshow se poursuivra à Barcelone le 29 octobre, puis à Milan le 30 octobre. La tournée aura débuté à Amsterdam le 26 octobre et fait étape à Francfort le 27 octobre.
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