Équateur : Quito vient à la rencontre des professionnels du tourisme à Paris

Au-delà de son centre historique, inscrit au patrimoine mondial de l’, Quito entendses atouts culturels, gastronomiques et naturels. Randonnées dans les, tourisme rural, expériences communautaires et traditions locales complètent l’offre de la capitale.Celle-ci peut également servir decombinant plusieurs régions de l’Équateur, de l’Amazonie à la côte Pacifique, jusqu’aux îles Galápagos.Après Paris, lese poursuivra àle, puis àle. La tournée aura débuté àleet fait étape àle