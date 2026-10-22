Pierre & Vacances-Center Parcs atteint les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs clôture son exercice 2025/2026 sur une croissance de son activité. Selon son communiqué, le chiffre d’affaires annuel atteint 2 milliards d’euros, en hausse de 2,7 %, tandis que les activités touristiques progressent de 5,5 %.
Le chiffre d’affaires touristique s’établit à 1,98 milliard d’euros, porté notamment par la hausse des revenus de l’hébergement (+3,9 %) et des autres activités touristiques (+10,8 %). Cette dernière catégorie bénéficie notamment du développement de maeva&co, dont l’activité progresse de 28,4 % sur l’exercice, entre autres grâce à la reprise des franchises Camping Paradis et Ushuaïa Villages.
Toutes les marques affichent une croissance de leur chiffre d’affaires hébergement sur l’année : Center Parcs progresse de 3,3 %, Pierre & Vacances de 5,7 % et Adagio de 3,4 %. Le taux d’occupation moyen atteint 75,4 %, en progression de 1,3 point, tandis que le RevPAR augmente de 2,6 %.
« Cette performance, réalisée dans un environnement chahuté, illustre la solidité de notre modèle et la complémentarité de nos marques », déclare Franck Gervais, directeur général du groupe, dans le communiqué.
Le chiffre d’affaires touristique s’établit à 1,98 milliard d’euros, porté notamment par la hausse des revenus de l’hébergement (+3,9 %) et des autres activités touristiques (+10,8 %). Cette dernière catégorie bénéficie notamment du développement de maeva&co, dont l’activité progresse de 28,4 % sur l’exercice, entre autres grâce à la reprise des franchises Camping Paradis et Ushuaïa Villages.
Toutes les marques affichent une croissance de leur chiffre d’affaires hébergement sur l’année : Center Parcs progresse de 3,3 %, Pierre & Vacances de 5,7 % et Adagio de 3,4 %. Le taux d’occupation moyen atteint 75,4 %, en progression de 1,3 point, tandis que le RevPAR augmente de 2,6 %.
« Cette performance, réalisée dans un environnement chahuté, illustre la solidité de notre modèle et la complémentarité de nos marques », déclare Franck Gervais, directeur général du groupe, dans le communiqué.
L’EBITDA ajusté attendu pour l’exercice s’élève à environ 185 millions d’euros, conformément aux prévisions annoncées. Pour le premier trimestre de l’exercice 2026/2027, les réservations sont également en hausse par rapport à l’année précédente pour l’ensemble des marques.
Le groupe poursuit par ailleurs son développement, avec l’acquisition, le 8 octobre 2026, d’un opérateur touristique en Sardaigne exploitant 23 résidences, soit près de 700 appartements et villas.
« Je me réjouis également de la perspective de l'arrivée de Mubadala Capital, en relais de nos actionnaires actuels pour accompagner la prochaine étape de croissance du Groupe, sous réserve de la réalisation de l'opération. » a ajouté Franck Gervais.
A lire : Pierre & Vacances : l'offre de rachat attendue avant le premier trimestre 2027
Le groupe poursuit par ailleurs son développement, avec l’acquisition, le 8 octobre 2026, d’un opérateur touristique en Sardaigne exploitant 23 résidences, soit près de 700 appartements et villas.
« Je me réjouis également de la perspective de l'arrivée de Mubadala Capital, en relais de nos actionnaires actuels pour accompagner la prochaine étape de croissance du Groupe, sous réserve de la réalisation de l'opération. » a ajouté Franck Gervais.
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