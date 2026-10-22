Pierre & Vacances-Center Parcs atteint les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs clôture son exercice 2025/2026 sur une croissance de son activité. Selon son communiqué, le chiffre d’affaires annuel atteint 2 milliards d’euros, en hausse de 2,7 %, tandis que les activités touristiques progressent de 5,5 %.



Le chiffre d’affaires touristique s’établit à 1,98 milliard d’euros, porté notamment par la hausse des revenus de l’hébergement (+3,9 %) et des autres activités touristiques (+10,8 %). Cette dernière catégorie bénéficie notamment du développement de maeva&co, dont l’activité progresse de 28,4 % sur l’exercice, entre autres grâce à la reprise des franchises Camping Paradis et Ushuaïa Villages.



Toutes les marques affichent une croissance de leur chiffre d’affaires hébergement sur l’année : Center Parcs progresse de 3,3 %, Pierre & Vacances de 5,7 % et Adagio de 3,4 %. Le taux d’occupation moyen atteint 75,4 %, en progression de 1,3 point, tandis que le RevPAR augmente de 2,6 %.



« Cette performance, réalisée dans un environnement chahuté, illustre la solidité de notre modèle et la complémentarité de nos marques », déclare Franck Gervais, directeur général du groupe, dans le communiqué.