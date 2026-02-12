Mille Tours, Réceptif Île de la Réunion

Deux départements à votre service :



Département Individuel : Dirigé par Armelle Labesse depuis 25 ans, ce département est dédié aux tours opérateurs pour l'organisation de séjours balnéaires, d'autotours, d'excursions et d'activités culturelles et sportives. Notre équipe de réservation est à votre écoute pour vous offrir les meilleurs conseils et réaliser les souhaits de vos clients. Grâce à des journées intenses et des itinéraires insolites, nous vous plongeons au cœur d'une nature réunionnaise grandiose. De plus, notre équipe sur le terrain, présente à l'aéroport et dans les hôtels, assure un suivi 24/24 en cas d'urgence pour garantir le bon déroulement des vacances de vos visiteurs.



Département Groupe : Animé par Erwan et Stéphanie, ce département se consacre à la création de séjours inoubliables sur l'île de la Réunion. Que ce soit pour des groupes de loisirs, des croisiéristes, des séjours récompenses, des séjours Incentive ou des séminaires, notre équipe passionnée s'engage à offrir des expériences sur mesure, parfaitement adaptées aux besoins de chaque groupe. Pour les groupes loisirs, nous concoctons des circuits personnalisés alliant détente, découvertes culturelles et activités en plein air. Les croisiéristes bénéficient de programmes exclusifs, avec des excursions conçues pour découvrir les trésors de la Réunion tout en respectant les contraintes de temps. Pour les séjours récompenses et les événements professionnels, nous proposons des expériences uniques alliant bien-être et aventure, idéales pour récompenser vos collaborateurs ou partenaires. Les séjours Incentive sont pensés pour ceux qui recherchent des moments originaux, combinant aventure et immersion dans la culture locale.