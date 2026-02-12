logo DestiMaG  
Recherche avancée

Mille Tours, Réceptif Île de la Réunion


Depuis 1992, Mille Tours est une équipe réceptive spécialisée sur l’île de la Réunion. L’agence module ses services : séjours et circuits authentiques pour individuels et groupes, voyages à thème, activités sportives, incentives…


Rédigé par DMCmag le Mardi 20 Octobre 2026 à 11:14

© Mille Tours
© Mille Tours
CroisiEurope
DESTINATION :

> LA RÉUNION

Date de création :
1992

Compétences et Activités


Picto groupes
En groupe		 Picto incentive
Incentive		 Picto individuel
Individuel		 Picto mice
MICE		 Picto sur mesure
Voyages sur-mesure
         
Picto autotour
Autotours		 Picto Circuits a Thèmes
Circuits a Thèmes		 Picto Excursions
Excursions		 Picto Circuits a Thèmes
Séjours balnéaires		 Picto Séminaires
Séminaires
Picto Team building
Team building		        


Présentation
© Mille Tours
© Mille Tours

© Mille Tours
© Mille Tours
Votre réceptif sur l'île de la Réunion

Fondée en 1992 par les passionnés messieurs Millet père et fils, MILLETOURS est une agence réceptive réunionnaise qui se consacre à la planification et à l'organisation de séjours inoubliables sur notre belle île. Avec une équipe de 20 collaborateurs spécialisés dans le réceptif, nous mettons tout en œuvre pour offrir des expériences authentiques, que ce soit pour des individuels ou des groupes.

Nos services sur mesure : Nous proposons une large gamme de services adaptés à vos besoins : séjours et circuits authentiques, voyages à thème, activités sportives, séminaires et incentives.

Atouts compétitifs

© Mille Tours
© Mille Tours
Pourquoi choisir Mille Tours ?

Une expérience de plus de 33 ans : Notre longévité est un gage de fiabilité.
Réactivité : Nous nous engageons à répondre à vos demandes de devis en moins de 24 heures.
Connaissance du terrain : Grâce à notre solide expertise locale, nous vous offrons des activités variées, les meilleures offres et des conseils avisés.
Créativité : Nous sommes à votre écoute pour concevoir des produits qui répondent aux désirs les plus originaux de vos voyageurs.
Passion : Chaque jour, nous partageons notre amour pour l'île Intense, afin de vous faire vivre des moments mémorables.

© Mille Tours
© Mille Tours
Deux départements à votre service :

Département Individuel : Dirigé par Armelle Labesse depuis 25 ans, ce département est dédié aux tours opérateurs pour l'organisation de séjours balnéaires, d'autotours, d'excursions et d'activités culturelles et sportives. Notre équipe de réservation est à votre écoute pour vous offrir les meilleurs conseils et réaliser les souhaits de vos clients. Grâce à des journées intenses et des itinéraires insolites, nous vous plongeons au cœur d'une nature réunionnaise grandiose. De plus, notre équipe sur le terrain, présente à l'aéroport et dans les hôtels, assure un suivi 24/24 en cas d'urgence pour garantir le bon déroulement des vacances de vos visiteurs.

Département Groupe : Animé par Erwan et Stéphanie, ce département se consacre à la création de séjours inoubliables sur l'île de la Réunion. Que ce soit pour des groupes de loisirs, des croisiéristes, des séjours récompenses, des séjours Incentive ou des séminaires, notre équipe passionnée s'engage à offrir des expériences sur mesure, parfaitement adaptées aux besoins de chaque groupe. Pour les groupes loisirs, nous concoctons des circuits personnalisés alliant détente, découvertes culturelles et activités en plein air. Les croisiéristes bénéficient de programmes exclusifs, avec des excursions conçues pour découvrir les trésors de la Réunion tout en respectant les contraintes de temps. Pour les séjours récompenses et les événements professionnels, nous proposons des expériences uniques alliant bien-être et aventure, idéales pour récompenser vos collaborateurs ou partenaires. Les séjours Incentive sont pensés pour ceux qui recherchent des moments originaux, combinant aventure et immersion dans la culture locale.


  


Mille Tours
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.

Johan MILLET
2 Rue de la Caverne
97 460 Saint Paul
Île de la Réunion


0262 22 55 00
johan.millet@milletours.com
www.milletoursreceptifreunion.com
Erwan BATARD
Responsable service groupe
groupe@milletours.com
0262 22 40 94

Armelle LABESSE
Responsable service individuel
armelle.labesse@milletours.com
0262 22 40 96


Lu 28763 fois

Tags : dmc, dmcmag, Mille Tours, receptif ile de la Réunion
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 12 Février 2026 - 10:22 Terres Métisses, Agence réceptive Ile de la Réunion

Lundi 15 Décembre 2025 - 15:15 Connections Réunion, Océan Indien

Brand News DestiMaG

L'hiver au Cap-Vert, bien plus qu'une parenthèse au soleil

L'hiver au Cap-Vert, bien plus qu'une parenthèse au soleil
De novembre à avril, le Cap-Vert ne se résume pas à ses plages. C'est en hiver que le vent se lève...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Shanti Travel lance sa collection GIR 2027 et mise sur une nouvelle génération de voyages en petits groupes

Shanti Travel lance sa collection GIR 2027 et mise sur une nouvelle génération de voyages en petits groupes
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Mille Tours, Réceptif Île de la Réunion

Voyages E.Leclerc : Michel-Edouard Leclerc revendique le choix de l’humain

Martinique : Princess Cruises annule l’escale du Coral Princess

Le Tour de France est-il (vraiment) vecteur d’attractivité touristique ?

ER Hospitality : rénovations et montée en gamme à Maurice

Brand News

Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten

Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten
Depuis plus de 130 ans, Hurtigruten sillonne les côtes norvégiennes. Nous connaissons ses fjords,...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente

La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection
AirMaG

AirMaG

Air France et Air Côte d’Ivoire signent un accord de partage de codes

Air France et Air Côte d’Ivoire signent un accord de partage de codes
CruiseMaG

CruiseMaG

Martinique : Princess Cruises annule l’escale du Coral Princess

Martinique : Princess Cruises annule l’escale du Coral Princess
Distribution

Distribution

Voyages E.Leclerc : Michel-Edouard Leclerc revendique le choix de l’humain

Voyages E.Leclerc : Michel-Edouard Leclerc revendique le choix de l’humain
Futuroscopie

Futuroscopie

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Le Trou aux Biches Beachcomber : l’hôtel rouvre après rénovation

Le Trou aux Biches Beachcomber : l’hôtel rouvre après rénovation
La Travel Tech

La Travel Tech

Baromètre voyage en train Resaneo : les recherches vers Lourdes et Marseille en forte hausse

Baromètre voyage en train Resaneo : les recherches vers Lourdes et Marseille en forte hausse
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

ER Hospitality : rénovations et montée en gamme à Maurice

ER Hospitality : rénovations et montée en gamme à Maurice
Partez en France

Partez en France

Le Tour de France est-il (vraiment) vecteur d’attractivité touristique ?

Le Tour de France est-il (vraiment) vecteur d’attractivité touristique ?
Production

Production

Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar

Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar
Transport

Transport

SNCF : les syndicats appellent à la grève le 5 novembre

SNCF : les syndicats appellent à la grève le 5 novembre
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
TravelJobs

Emploi & Formation

Saison hiver 2026-2027 : 300 postes à pourvoir chez Belambra Clubs

Saison hiver 2026-2027 : 300 postes à pourvoir chez Belambra Clubs
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias
/****************** *** OCTOBRE ROSE ** ******************/