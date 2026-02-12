Mille Tours, Réceptif Île de la Réunion

|
En groupe
|
Incentive
|
Individuel
|
MICE
|
Voyages sur-mesure
|
Autotours
|
Circuits a Thèmes
|
Excursions
|
Séjours balnéaires
|
Séminaires
|
Team building
© Mille Tours
Votre réceptif sur l'île de la Réunion
Fondée en 1992 par les passionnés messieurs Millet père et fils, MILLETOURS est une agence réceptive réunionnaise qui se consacre à la planification et à l'organisation de séjours inoubliables sur notre belle île. Avec une équipe de 20 collaborateurs spécialisés dans le réceptif, nous mettons tout en œuvre pour offrir des expériences authentiques, que ce soit pour des individuels ou des groupes.
Nos services sur mesure : Nous proposons une large gamme de services adaptés à vos besoins : séjours et circuits authentiques, voyages à thème, activités sportives, séminaires et incentives.
Atouts compétitifs
Fondée en 1992 par les passionnés messieurs Millet père et fils, MILLETOURS est une agence réceptive réunionnaise qui se consacre à la planification et à l'organisation de séjours inoubliables sur notre belle île. Avec une équipe de 20 collaborateurs spécialisés dans le réceptif, nous mettons tout en œuvre pour offrir des expériences authentiques, que ce soit pour des individuels ou des groupes.
Nos services sur mesure : Nous proposons une large gamme de services adaptés à vos besoins : séjours et circuits authentiques, voyages à thème, activités sportives, séminaires et incentives.
Atouts compétitifs
© Mille Tours
Pourquoi choisir Mille Tours ?
✔ Une expérience de plus de 33 ans : Notre longévité est un gage de fiabilité.
✔ Réactivité : Nous nous engageons à répondre à vos demandes de devis en moins de 24 heures.
✔ Connaissance du terrain : Grâce à notre solide expertise locale, nous vous offrons des activités variées, les meilleures offres et des conseils avisés.
✔ Créativité : Nous sommes à votre écoute pour concevoir des produits qui répondent aux désirs les plus originaux de vos voyageurs.
✔ Passion : Chaque jour, nous partageons notre amour pour l'île Intense, afin de vous faire vivre des moments mémorables.
✔ Une expérience de plus de 33 ans : Notre longévité est un gage de fiabilité.
✔ Réactivité : Nous nous engageons à répondre à vos demandes de devis en moins de 24 heures.
✔ Connaissance du terrain : Grâce à notre solide expertise locale, nous vous offrons des activités variées, les meilleures offres et des conseils avisés.
✔ Créativité : Nous sommes à votre écoute pour concevoir des produits qui répondent aux désirs les plus originaux de vos voyageurs.
✔ Passion : Chaque jour, nous partageons notre amour pour l'île Intense, afin de vous faire vivre des moments mémorables.
Deux départements à votre service :
Département Individuel : Dirigé par Armelle Labesse depuis 25 ans, ce département est dédié aux tours opérateurs pour l'organisation de séjours balnéaires, d'autotours, d'excursions et d'activités culturelles et sportives. Notre équipe de réservation est à votre écoute pour vous offrir les meilleurs conseils et réaliser les souhaits de vos clients. Grâce à des journées intenses et des itinéraires insolites, nous vous plongeons au cœur d'une nature réunionnaise grandiose. De plus, notre équipe sur le terrain, présente à l'aéroport et dans les hôtels, assure un suivi 24/24 en cas d'urgence pour garantir le bon déroulement des vacances de vos visiteurs.
Département Groupe : Animé par Erwan et Stéphanie, ce département se consacre à la création de séjours inoubliables sur l'île de la Réunion. Que ce soit pour des groupes de loisirs, des croisiéristes, des séjours récompenses, des séjours Incentive ou des séminaires, notre équipe passionnée s'engage à offrir des expériences sur mesure, parfaitement adaptées aux besoins de chaque groupe. Pour les groupes loisirs, nous concoctons des circuits personnalisés alliant détente, découvertes culturelles et activités en plein air. Les croisiéristes bénéficient de programmes exclusifs, avec des excursions conçues pour découvrir les trésors de la Réunion tout en respectant les contraintes de temps. Pour les séjours récompenses et les événements professionnels, nous proposons des expériences uniques alliant bien-être et aventure, idéales pour récompenser vos collaborateurs ou partenaires. Les séjours Incentive sont pensés pour ceux qui recherchent des moments originaux, combinant aventure et immersion dans la culture locale.
Département Individuel : Dirigé par Armelle Labesse depuis 25 ans, ce département est dédié aux tours opérateurs pour l'organisation de séjours balnéaires, d'autotours, d'excursions et d'activités culturelles et sportives. Notre équipe de réservation est à votre écoute pour vous offrir les meilleurs conseils et réaliser les souhaits de vos clients. Grâce à des journées intenses et des itinéraires insolites, nous vous plongeons au cœur d'une nature réunionnaise grandiose. De plus, notre équipe sur le terrain, présente à l'aéroport et dans les hôtels, assure un suivi 24/24 en cas d'urgence pour garantir le bon déroulement des vacances de vos visiteurs.
Département Groupe : Animé par Erwan et Stéphanie, ce département se consacre à la création de séjours inoubliables sur l'île de la Réunion. Que ce soit pour des groupes de loisirs, des croisiéristes, des séjours récompenses, des séjours Incentive ou des séminaires, notre équipe passionnée s'engage à offrir des expériences sur mesure, parfaitement adaptées aux besoins de chaque groupe. Pour les groupes loisirs, nous concoctons des circuits personnalisés alliant détente, découvertes culturelles et activités en plein air. Les croisiéristes bénéficient de programmes exclusifs, avec des excursions conçues pour découvrir les trésors de la Réunion tout en respectant les contraintes de temps. Pour les séjours récompenses et les événements professionnels, nous proposons des expériences uniques alliant bien-être et aventure, idéales pour récompenser vos collaborateurs ou partenaires. Les séjours Incentive sont pensés pour ceux qui recherchent des moments originaux, combinant aventure et immersion dans la culture locale.
Mille Tours
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.
|
Johan MILLET
2 Rue de la Caverne
97 460 Saint Paul
Île de la Réunion
|
0262 22 55 00
johan.millet@milletours.com
www.milletoursreceptifreunion.com
Erwan BATARD
Responsable service groupe
groupe@milletours.com
0262 22 40 94
Armelle LABESSE
Responsable service individuel
armelle.labesse@milletours.com
0262 22 40 96
Responsable service groupe
groupe@milletours.com
0262 22 40 94
Armelle LABESSE
Responsable service individuel
armelle.labesse@milletours.com
0262 22 40 96