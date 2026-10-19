TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Saveur Créole : Et si le vrai luxe était dans les petits plus ?


Et si le vrai luxe était dans les petits plus ? Avec Saveur Créole, Costa Croisières imagine une expérience où chaque détail fait la différence : des saveurs créoles, des escales dépaysantes, des rythmes caribéens et une atmosphère chaleureuse à bord du Costa Favolosa rénové en 2026.


Rédigé par Costa Croisières le Lundi 26 Octobre 2026 à 05:00

Concept Saveur Créole © Costa Croisières
Concept Saveur Créole © Costa Croisières
PONANT

Certaines croisières se regardent, d'autres se ressentent. Avec « Saveur Créole », Costa Croisières choisit la seconde voie. Le concept, à découvrir en exclusivité à bord du Costa Favolosa, s'inspire des traditions antillaises et caribéennes. Il s'adresse aux couples, aux amis et aux familles. Costa le décrit comme un véritable voyage des sens, des arômes épicés aux rythmes envoûtants, des instants de détente au bord de la piscine aux soirées festives aux accents tropicaux. Chaque moment y devient une célébration de la culture caribéenne.

Itinéraire du Costa Favolosa © Costa Croisières
Itinéraire du Costa Favolosa © Costa Croisières

Le Costa Favolosa propose des croisières de 7, 8 ou 9 jours, au départ de la Guadeloupe ou de la Martinique. Elles passent par Saint-Kitts, Tortola, Saint-Domingue, Antigua, puis la Martinique, avant le retour en Guadeloupe. Les départs s'échelonnent à partir de fin novembre 2026 et se poursuivent en décembre, puis en janvier et en février 2027. Les escales sont nombreuses, mais l'émotion se joue aussi entre deux îles. Costa les appelle les Sea Expériences. Ce sont des expériences en pleine mer, réservées à ses clients et incluses dans le prix de la croisière. La plus saisissante a lieu de nuit, au point le plus sombre de la mer des Antilles. Le navire éteint toutes ses lumières. Il n'y a plus de reflet, plus de côte, plus de dérangement : seul le ciel occupe la scène. Guidés par le commandant, les passagers s'orientent entre constellations, planètes et galaxies. C'est un moment de silence et d'émerveillement, possible uniquement en navigation, à cet endroit précis.

Dans la baie d'Antigua, le décor change. Le navire se place pour voir le coucher de soleil des Caraïbes. Le ciel s'embrase de teintes chaudes et dorées, pendant qu'un DJ, des rythmes tropicaux et un cocktail au rhum accompagnent la soirée. En Martinique, le Costa Favolosa s'installe au centre de la baie, face à des criques de sable blanc éclairées par la lune. Une parade de personnages en costumes colorés et des percussions live lancent un hommage au Carnaval.
Martinique Bay / Martinique Fest Tribute © Costa Croisières
Martinique Bay / Martinique Fest Tribute © Costa Croisières

À table : des saveurs qui racontent les îles

Saveur Créole, Gastronomie © Costa Croisières
Saveur Créole, Gastronomie © Costa Croisières
Dans « Saveur Créole », le goût est au cœur du voyage. Chaque jour, des plats et des créations typiquement créoles sont servis à bord. Sur la table, la purée de piment « Guad'Épices » réveille les déjeuners et les dîners. Le chutney de noix de coco, le chutney de cacahuètes, la sauce créole et le piment frais écrasé relèvent chaque assiette. Le riz aux haricots mijoté à la noix de coco, le poulet jerk grillé aux épices des îles, le poisson à la créole en sauce tomate et poivre, ou le callaloo, ces légumes verts des îles sautés, racontent les Antilles avec des saveurs franches et généreuses.

Saveur Créole, boissons locales © Costa Croisières
Saveur Créole, boissons locales © Costa Croisières
Puis vient le temps du verre. À bord, on peut savourer un rhum local ou un Ti-punch préparé selon une recette traditionnelle antillaise. Cette saison, la sélection associe les rhums Bologne et Montebello de Guadeloupe à HSE de Martinique. Autour de cette cuisine créole, le Costa Favolosa garde la gastronomie Costa. Le navire compte 9 restaurants et 9 bars. On y croise l'Archipelago avec son nouveau menu spécial à 99€ par personne, le Sushino at Costa, la pizzeria Pummid'Oro, le Sunset Bar et un gelateria, autant de lieux pour prendre le temps de goûter.

Aux fêtes de fin d'année, la table se fait plus chaleureuse. Sapins et guirlandes habillent le navire, des mélodies résonnent dans les coursives, et des menus spéciaux sont servis les 24 et 31 décembre au soir, ainsi que les 25 décembre et 1er janvier à midi. Ils rassemblent des spécialités antillaises : le jambon de Noël, les pâtés salés au porc et la groseille péyi. Ce sont des saveurs de fête qui parlent aussitôt à la mémoire.

Fêtes créoles et grands spectacles : l'énergie des îles

Saveur Créole, ambiance © Costa Croisières
Saveur Créole, ambiance © Costa Croisières
Quand le soleil se couche, le Costa Favolosa vibre. Des artistes locaux sont à bord pour faire danser les passagers au rythme de leurs musiques favorites. L'ambiance des Caraïbes se vit au son des DJ et des musiciens. Le groupe sainte-lucien Major Third transporte le public dans les sons des Caraïbes. La Creole Dance Team donne tout de suite envie de rejoindre la piste, tant son énergie est contagieuse. Un duo antillais mêle voix envoûtante et rythmes caribéens. DJ X-Brad enflamme la soirée avec les tubes du moment. La soirée créole ajoute convivialité et saveurs exotiques, avant qu'une parade carnavalesque, menée par des musiciens et des danseurs locaux, n'emporte tout le monde dans une ambiance colorée.

À Noël, « Chanté Nwel » fait résonner les chants de la saison. Les groupes Kasika, les 2 et 10 décembre, puis ID'OR, les 17 et 24 décembre, accompagnent ces soirées. Les enfants retrouvent le Père Noël et le réveillon du Jour de l'An s'achève sur un compte à rebours qui gagne tout le navire.

Le Costa Favolosa complète cette fête créole avec ses propres spectacles. La soirée Black Night propose une soirée immersive et féerique, entre élégance, lumières et fête grandiose. Le Jukebox est un spectacle au rythme effréné qui plaît à tous les âges. Ice & Fire, un spectacle unique pour Costa, réunit patineurs sur glace synthétique, acrobates aériens et troupe du navire, pour une expérience décrite comme émouvante.

Soirée Black Night © Costa Croisières
Soirée Black Night © Costa Croisières
Le navire offre aussi de quoi se détendre et s'amuser : un théâtre sur trois niveaux, un casino, une discothèque, un pont piscine avec verrière amovible et écran géant, un toboggan aquatique et le centre de bien-être Solemio. Le Squok Club accueille les enfants de 3 à 11 ans. Pour que chacun se sente chez soi, tout est proposé en français : animateurs et artistes francophones.

Une croisière qui se raconte avec le cœur

Avec « Saveur Créole », Costa imagine une expérience qui va bien au-delà de l’itinéraire ou du navire : un coucher de soleil sur Antigua, les saveurs d’un plat créole, la douceur d’un Ti-punch, l’énergie d’un carnaval en pleine baie… autant de souvenirs qui donnent aux Caraïbes une saveur particulière.

La simplicité fait aussi partie du voyage. Costa propose une solution clé en main réunissant le train au départ de plusieurs villes de France, le vol Air Caraïbes de Paris Orly, 20 kg de bagage en soute, l’assistance et la croisière. Un parcours pensé de bout en bout pour faciliter le départ vers les Caraïbes et offrir aux clients une expérience sereine dès les premiers kilomètres.


Les informations relatives à l’itinéraire, la gastronomie, aux événements et aux spectacles présentées dans cet article sont susceptibles d’évoluer en fonction des impératifs organisationnels.

Saveur Créole : Et si le vrai luxe était dans les petits plus ?
Toutes nos offres et vos outils sont sur Costa Extra : matériel dédié aux agences, réservations individuelles et demandes de devis groupes. Et profitez-en pour valider votre module Cruisetelling et tenter de gagner une croisière ! www.b2b.costaextra.fr (voir conditions sur Costa Extra)


Lu 185 fois

Tags : Costa Croisières
Notez

Brand news CruiseMaG

Saveur Créole : Et si le vrai luxe était dans les petits plus ?

Saveur Créole : Et si le vrai luxe était dans les petits plus ?
Et si le vrai luxe était dans les petits plus ? Avec Saveur Créole, Costa Croisières imagine une...
Dernière heure

La Compagnie : une autre vision de la classe affaires pour traverser l'Atlantique

LATAM Airlines : Le réseau leader qui relie la France et l'Europe à l'Amérique du Sud

Modernisation d’un système d'information de tourisme social : le retour d'expérience d'APAS-BTP et de SpeedMedia sur un projet de transformation ambitieux

Le défi de la montée en gamme : satisfaire les attentes d’une clientèle exigeante

Cap-Vert : dix îles et une stratégie renforcée pour séduire les voyageurs français

Brand News

Modernisation d’un système d'information de tourisme social : le retour d'expérience d'APAS-BTP et de SpeedMedia sur un projet de transformation ambitieux

Modernisation d’un système d'information de tourisme social : le retour d'expérience d'APAS-BTP et de SpeedMedia sur un projet de transformation ambitieux
Faire évoluer l’expérience utilisateur, repenser les processus métiers et moderniser l’architecture...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages basée dans l'Aveyron (12)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

ULTRAMARINA - Conseiller/Conseillère Voyages spécialisé(e) Safaris Animaliers et/ou Australie – Nouvelle-Zélande - CDI - (Nantes (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SAFARIS A LA CARTE - Chef de produit Safaris H/F - CDI - (Nantes (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

La Compagnie : une autre vision de la classe affaires pour traverser l'Atlantique

La Compagnie : une autre vision de la classe affaires pour traverser l'Atlantique

La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente

La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente
Distribution

Distribution

Manor : Bruno Le Maire et Franck Gervais attendus pour le congrès à Venise

Manor : Bruno Le Maire et Franck Gervais attendus pour le congrès à Venise
Partez en France

Partez en France

Paris : plusieurs musées et lieux culturels fermés le 24 octobre en raison de manifestations

Paris : plusieurs musées et lieux culturels fermés le 24 octobre en raison de manifestations
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les mots intraduisibles de Mongolie : une fenêtre sur l’âme du pays

Les mots intraduisibles de Mongolie : une fenêtre sur l’âme du pays
Production

Production

Tharith Tep : après un double AVC, il réinvente le voyage avec Le Monde en Fauteuil

Tharith Tep : après un double AVC, il réinvente le voyage avec Le Monde en Fauteuil
AirMaG

AirMaG

LATAM Airlines : Le réseau leader qui relie la France et l'Europe à l'Amérique du Sud

LATAM Airlines : Le réseau leader qui relie la France et l'Europe à l'Amérique du Sud
Transport

Transport

Travelski Night Express : une nouvelle ligne au Benelux pour l’hiver 2026-2027

Travelski Night Express : une nouvelle ligne au Benelux pour l’hiver 2026-2027
La Travel Tech

La Travel Tech

Le défi de la montée en gamme : satisfaire les attentes d’une clientèle exigeante

Le défi de la montée en gamme : satisfaire les attentes d’une clientèle exigeante
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses
HotelMaG

Hébergement

Pierre & Vacances-Center Parcs atteint les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Pierre &amp; Vacances-Center Parcs atteint les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires
Futuroscopie

Futuroscopie

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

Saveur Créole : Et si le vrai luxe était dans les petits plus ?

Saveur Créole : Et si le vrai luxe était dans les petits plus ?
TravelJobs

Emploi & Formation

Samar Slim, de l’hôtellerie au recrutement dans le tourisme

Samar Slim, de l’hôtellerie au recrutement dans le tourisme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias