Saveur Créole : Et si le vrai luxe était dans les petits plus ?

Certaines croisières se regardent, d'autres se ressentent. Avec « Saveur Créole », Costa Croisières choisit la seconde voie. Le concept, à découvrir en exclusivité à bord du Costa Favolosa, s'inspire des traditions antillaises et caribéennes. Il s'adresse aux couples, aux amis et aux familles. Costa le décrit comme un véritable voyage des sens, des arômes épicés aux rythmes envoûtants, des instants de détente au bord de la piscine aux soirées festives aux accents tropicaux. Chaque moment y devient une célébration de la culture caribéenne.
Le Costa Favolosa propose des croisières de 7, 8 ou 9 jours, au départ de la Guadeloupe ou de la Martinique. Elles passent par Saint-Kitts, Tortola, Saint-Domingue, Antigua, puis la Martinique, avant le retour en Guadeloupe. Les départs s'échelonnent à partir de fin novembre 2026 et se poursuivent en décembre, puis en janvier et en février 2027. Les escales sont nombreuses, mais l'émotion se joue aussi entre deux îles. Costa les appelle les Sea Expériences. Ce sont des expériences en pleine mer, réservées à ses clients et incluses dans le prix de la croisière. La plus saisissante a lieu de nuit, au point le plus sombre de la mer des Antilles. Le navire éteint toutes ses lumières. Il n'y a plus de reflet, plus de côte, plus de dérangement : seul le ciel occupe la scène. Guidés par le commandant, les passagers s'orientent entre constellations, planètes et galaxies. C'est un moment de silence et d'émerveillement, possible uniquement en navigation, à cet endroit précis.
Dans la baie d'Antigua, le décor change. Le navire se place pour voir le coucher de soleil des Caraïbes. Le ciel s'embrase de teintes chaudes et dorées, pendant qu'un DJ, des rythmes tropicaux et un cocktail au rhum accompagnent la soirée. En Martinique, le Costa Favolosa s'installe au centre de la baie, face à des criques de sable blanc éclairées par la lune. Une parade de personnages en costumes colorés et des percussions live lancent un hommage au Carnaval.
Dans la baie d'Antigua, le décor change. Le navire se place pour voir le coucher de soleil des Caraïbes. Le ciel s'embrase de teintes chaudes et dorées, pendant qu'un DJ, des rythmes tropicaux et un cocktail au rhum accompagnent la soirée. En Martinique, le Costa Favolosa s'installe au centre de la baie, face à des criques de sable blanc éclairées par la lune. Une parade de personnages en costumes colorés et des percussions live lancent un hommage au Carnaval.
À table : des saveurs qui racontent les îles
Dans « Saveur Créole », le goût est au cœur du voyage. Chaque jour, des plats et des créations typiquement créoles sont servis à bord. Sur la table, la purée de piment « Guad'Épices » réveille les déjeuners et les dîners. Le chutney de noix de coco, le chutney de cacahuètes, la sauce créole et le piment frais écrasé relèvent chaque assiette. Le riz aux haricots mijoté à la noix de coco, le poulet jerk grillé aux épices des îles, le poisson à la créole en sauce tomate et poivre, ou le callaloo, ces légumes verts des îles sautés, racontent les Antilles avec des saveurs franches et généreuses.
Puis vient le temps du verre. À bord, on peut savourer un rhum local ou un Ti-punch préparé selon une recette traditionnelle antillaise. Cette saison, la sélection associe les rhums Bologne et Montebello de Guadeloupe à HSE de Martinique. Autour de cette cuisine créole, le Costa Favolosa garde la gastronomie Costa. Le navire compte 9 restaurants et 9 bars. On y croise l'Archipelago avec son nouveau menu spécial à 99€ par personne, le Sushino at Costa, la pizzeria Pummid'Oro, le Sunset Bar et un gelateria, autant de lieux pour prendre le temps de goûter.
Aux fêtes de fin d'année, la table se fait plus chaleureuse. Sapins et guirlandes habillent le navire, des mélodies résonnent dans les coursives, et des menus spéciaux sont servis les 24 et 31 décembre au soir, ainsi que les 25 décembre et 1er janvier à midi. Ils rassemblent des spécialités antillaises : le jambon de Noël, les pâtés salés au porc et la groseille péyi. Ce sont des saveurs de fête qui parlent aussitôt à la mémoire.
Fêtes créoles et grands spectacles : l'énergie des îles
Quand le soleil se couche, le Costa Favolosa vibre. Des artistes locaux sont à bord pour faire danser les passagers au rythme de leurs musiques favorites. L'ambiance des Caraïbes se vit au son des DJ et des musiciens. Le groupe sainte-lucien Major Third transporte le public dans les sons des Caraïbes. La Creole Dance Team donne tout de suite envie de rejoindre la piste, tant son énergie est contagieuse. Un duo antillais mêle voix envoûtante et rythmes caribéens. DJ X-Brad enflamme la soirée avec les tubes du moment. La soirée créole ajoute convivialité et saveurs exotiques, avant qu'une parade carnavalesque, menée par des musiciens et des danseurs locaux, n'emporte tout le monde dans une ambiance colorée.
À Noël, « Chanté Nwel » fait résonner les chants de la saison. Les groupes Kasika, les 2 et 10 décembre, puis ID'OR, les 17 et 24 décembre, accompagnent ces soirées. Les enfants retrouvent le Père Noël et le réveillon du Jour de l'An s'achève sur un compte à rebours qui gagne tout le navire.
Le Costa Favolosa complète cette fête créole avec ses propres spectacles. La soirée Black Night propose une soirée immersive et féerique, entre élégance, lumières et fête grandiose. Le Jukebox est un spectacle au rythme effréné qui plaît à tous les âges. Ice & Fire, un spectacle unique pour Costa, réunit patineurs sur glace synthétique, acrobates aériens et troupe du navire, pour une expérience décrite comme émouvante.
À Noël, « Chanté Nwel » fait résonner les chants de la saison. Les groupes Kasika, les 2 et 10 décembre, puis ID'OR, les 17 et 24 décembre, accompagnent ces soirées. Les enfants retrouvent le Père Noël et le réveillon du Jour de l'An s'achève sur un compte à rebours qui gagne tout le navire.
Le Costa Favolosa complète cette fête créole avec ses propres spectacles. La soirée Black Night propose une soirée immersive et féerique, entre élégance, lumières et fête grandiose. Le Jukebox est un spectacle au rythme effréné qui plaît à tous les âges. Ice & Fire, un spectacle unique pour Costa, réunit patineurs sur glace synthétique, acrobates aériens et troupe du navire, pour une expérience décrite comme émouvante.
Le navire offre aussi de quoi se détendre et s'amuser : un théâtre sur trois niveaux, un casino, une discothèque, un pont piscine avec verrière amovible et écran géant, un toboggan aquatique et le centre de bien-être Solemio. Le Squok Club accueille les enfants de 3 à 11 ans. Pour que chacun se sente chez soi, tout est proposé en français : animateurs et artistes francophones.
Une croisière qui se raconte avec le cœur
Avec « Saveur Créole », Costa imagine une expérience qui va bien au-delà de l’itinéraire ou du navire : un coucher de soleil sur Antigua, les saveurs d’un plat créole, la douceur d’un Ti-punch, l’énergie d’un carnaval en pleine baie… autant de souvenirs qui donnent aux Caraïbes une saveur particulière.
La simplicité fait aussi partie du voyage. Costa propose une solution clé en main réunissant le train au départ de plusieurs villes de France, le vol Air Caraïbes de Paris Orly, 20 kg de bagage en soute, l’assistance et la croisière. Un parcours pensé de bout en bout pour faciliter le départ vers les Caraïbes et offrir aux clients une expérience sereine dès les premiers kilomètres.
La simplicité fait aussi partie du voyage. Costa propose une solution clé en main réunissant le train au départ de plusieurs villes de France, le vol Air Caraïbes de Paris Orly, 20 kg de bagage en soute, l’assistance et la croisière. Un parcours pensé de bout en bout pour faciliter le départ vers les Caraïbes et offrir aux clients une expérience sereine dès les premiers kilomètres.
Les informations relatives à l’itinéraire, la gastronomie, aux événements et aux spectacles présentées dans cet article sont susceptibles d’évoluer en fonction des impératifs organisationnels.
Toutes nos offres et vos outils sont sur Costa Extra : matériel dédié aux agences, réservations individuelles et demandes de devis groupes. Et profitez-en pour valider votre module Cruisetelling et tenter de gagner une croisière ! www.b2b.costaextra.fr (voir conditions sur Costa Extra)
Autres articles
-
Costa Croisières : une rentrée 2026 placée sous le signe de la proximité avec les agents de voyages
-
Été 2027 : Costa réinvente l’itinéraire de croisière en véritable expérience de voyage
-
Casques VR, roadshows : Costa accélère et révolutionne l’expérience en agence
-
Prix bloqué tout l’été : Costa garantit ses prix carburant en Méditerranée
-
Quand l’hiver devient solaire : cap sur les Canaries à bord du Costa Smeralda