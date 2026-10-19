Saveur Créole : Et si le vrai luxe était dans les petits plus ?

Le Costa Favolosa propose des croisières de 7, 8 ou 9 jours, au départ de la Guadeloupe ou de la Martinique. Elles passent par Saint-Kitts, Tortola, Saint-Domingue, Antigua, puis la Martinique, avant le retour en Guadeloupe. Les départs s'échelonnent à partir de fin novembre 2026 et se poursuivent en décembre, puis en janvier et en février 2027. Les escales sont nombreuses, mais l'émotion se joue aussi entre deux îles. Costa les appelle les Sea Expériences. Ce sont des expériences en pleine mer, réservées à ses clients et incluses dans le prix de la croisière. La plus saisissante a lieu de nuit, au point le plus sombre de la mer des Antilles. Le navire éteint toutes ses lumières. Il n'y a plus de reflet, plus de côte, plus de dérangement : seul le ciel occupe la scène. Guidés par le commandant, les passagers s'orientent entre constellations, planètes et galaxies. C'est un moment de silence et d'émerveillement, possible uniquement en navigation, à cet endroit précis.



Dans la baie d'Antigua, le décor change. Le navire se place pour voir le coucher de soleil des Caraïbes. Le ciel s'embrase de teintes chaudes et dorées, pendant qu'un DJ, des rythmes tropicaux et un cocktail au rhum accompagnent la soirée. En Martinique, le Costa Favolosa s'installe au centre de la baie, face à des criques de sable blanc éclairées par la lune. Une parade de personnages en costumes colorés et des percussions live lancent un hommage au Carnaval.

