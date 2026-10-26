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Le moins cher à l’achat est-il vraiment le moins cher à produire ?


Quelques euros économisés sur un devis peuvent parfois coûter beaucoup plus cher une fois le client sur place. Et si nous regardions enfin au-delà du prix d’achat ?


Rédigé par Jans Tours le Lundi 26 Octobre 2026 à 00:05

© Getty Images
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PONANT

Dans le tourisme, nous voulons tous le meilleur hôtel, le meilleur guide, le programme le plus fluide et, naturellement, le prix le plus bas. Le tout avec une marge confortable !

Un exercice bien connu des professionnels consiste à aligner plusieurs devis dans un tableau Excel et à comparer les tarifs. À prestations apparemment équivalentes, le moins cher semble souvent remporter la partie. Mais le sont-elles vraiment ?

Car un prix attractif ne garantit pas toujours une production maîtrisée.

En Indonésie, en Malaisie ou aux Philippines, un voyage ne se résume pas à une succession de lignes dans un devis. Il faut coordonner les transferts, les vols intérieurs, les ferries, les hôtels, les guides et les excursions. Il faut aussi anticiper les contraintes locales, les disponibilités et les imprévus.

Sur le papier, deux programmes peuvent se ressembler. Sur le terrain, ils peuvent être radicalement différents.

Un transfert mal adapté aux horaires, une correspondance trop serrée ou une prestation insuffisamment vérifiée peuvent rapidement transformer une économie initiale en coûts supplémentaires, en temps de gestion perdu ou en insatisfaction client.

Prenons un exemple : sur un itinéraire combinant plusieurs îles, un tarif peut sembler plus intéressant sans que les temps de transfert, les contraintes horaires ou les éventuels frais annexes aient été correctement pris en compte. Une économie de quelques euros par personne peut alors se traduire par une journée moins bien organisée, une excursion compromise ou des ajustements de dernière minute.

À cela s’ajoute un autre élément : toutes les prestations ne se valent pas. La localisation d’un hôtel, la qualité d’un guide, la taille d’un groupe ou le choix d’un prestataire peuvent changer profondément l’expérience vécue, sans que cette différence apparaisse immédiatement sur un devis.

Le véritable sujet n’est donc pas de savoir qui propose le prix le plus bas, mais de comprendre ce que ce prix permet réellement de garantir.
© Jans Tours
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Négocier, oui. Dégrader le produit, non.

Soyons clairs : négocier est normal. Chacun doit défendre ses marges, rester compétitif et proposer des produits adaptés à son marché. Les réceptifs doivent comprendre ces contraintes et savoir y répondre.

Il existe d’ailleurs de nombreuses façons de réduire le coût d’un voyage sans sacrifier sa qualité : repenser un itinéraire, optimiser les déplacements, sélectionner des prestations plus pertinentes ou proposer certaines excursions en option.

Mais il faut distinguer une optimisation intelligente d’une dégradation de l’expérience client.

Supprimer une prestation qui apporte peu de valeur peut être une excellente décision. Supprimer celle qui donne tout son sens au voyage peut être une erreur commerciale. De même, remplacer un hôtel par une adresse moins chère peut être pertinent si elle répond aussi bien aux attentes des voyageurs. Encore faut-il regarder au-delà de sa catégorie et tenir compte de son emplacement, de son atmosphère et des services proposés.

L’enjeu est de préserver la promesse faite au client. Un voyage vendu pour ses rencontres, son authenticité ou ses expériences locales ne peut pas être optimisé uniquement en additionnant des prestations moins coûteuses. La valeur d’un itinéraire tient aussi à sa cohérence et à ce qui le rend différent.
© Jans Tours
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Le réceptif : fournisseur ou véritable partenaire ?

Un autre coût est souvent oublié : celui du temps. Les échanges supplémentaires, les corrections de devis, les imprécisions et les problèmes qui auraient pu être anticipés mobilisent les équipes et pèsent sur la rentabilité.

À l’inverse, un partenaire fiable, transparent et réactif permet de sécuriser la production, de gagner du temps et de se concentrer sur le développement commercial. Un devis clair, des conditions précises et des réponses rapides facilitent le travail des équipes, de la conception du voyage jusqu’au suivi du dossier.

Cette fiabilité compte particulièrement sur les destinations où la logistique est complexe. Entre les liaisons maritimes, les vols domestiques et les déplacements parfois longs, une bonne connaissance du terrain permet d’identifier les contraintes avant qu’elles ne deviennent des problèmes. Anticiper, c’est aussi éviter de devoir trouver dans l’urgence une solution plus coûteuse.

Le rôle d’un réceptif ne devrait donc pas se limiter à exécuter un cahier des charges, puis à réduire son tarif à chaque nouvelle demande. Il doit aussi proposer des alternatives, identifier les économies réellement pertinentes et alerter lorsque le budget ne correspond plus à la promesse commerciale.

Cela suppose un dialogue transparent entre le distributeur et son partenaire local : quel est le budget réel ? Quelles sont les priorités des clients ? Sur quels postes peut-on arbitrer, et lesquels doivent rester intacts ? Ces échanges permettent de construire une proposition cohérente plutôt que de multiplier les ajustements tarifaires sans vision d’ensemble.

Chez Jans Tours, avec nos équipes implantées en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines, nous sommes convaincus que la valeur d’un partenaire local se mesure autant à sa capacité à construire un voyage qu’à celle de le faire fonctionner sur le terrain. Nos bureaux en France sont là pour accompagner les professionnels dans cette démarche, avec une connaissance des contraintes locales et une compréhension des attentes du marché français.

Le tourisme restera un métier de prix et de marges. Mais à force de comparer les tarifs, ne risquons-nous pas d’oublier de comparer ce qui compte vraiment : la pertinence du programme, la fiabilité des prestations, le temps consacré à la gestion des dossiers et, finalement, la satisfaction du client ?

Finalement, la vraie question n’est pas : « Qui me fait le meilleur prix ? », mais « Qui m’aide à vendre le meilleur voyage, au bon prix, sans sacrifier ma marge ni la satisfaction de mon client ? »

Et ça, curieusement, ne tient pas toujours dans une cellule Excel.

Le moins cher à l’achat est-il vraiment le moins cher à produire ?

Audrey Marc
Deputy Director France
+ 33 6 70 54 20 63
+ 33 1 61 30 30 06
amarc@jans.tours
jans.tours

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Tags : Jans Tours
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