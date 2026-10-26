Le moins cher à l’achat est-il vraiment le moins cher à produire ?

Un autre coût est souvent oublié : celui du temps. Les échanges supplémentaires, les corrections de devis, les imprécisions et les problèmes qui auraient pu être anticipés mobilisent les équipes et pèsent sur la rentabilité.



À l’inverse, un partenaire fiable, transparent et réactif permet de sécuriser la production, de gagner du temps et de se concentrer sur le développement commercial. Un devis clair, des conditions précises et des réponses rapides facilitent le travail des équipes, de la conception du voyage jusqu’au suivi du dossier.



Cette fiabilité compte particulièrement sur les destinations où la logistique est complexe. Entre les liaisons maritimes, les vols domestiques et les déplacements parfois longs, une bonne connaissance du terrain permet d’identifier les contraintes avant qu’elles ne deviennent des problèmes. Anticiper, c’est aussi éviter de devoir trouver dans l’urgence une solution plus coûteuse.



Le rôle d’un réceptif ne devrait donc pas se limiter à exécuter un cahier des charges, puis à réduire son tarif à chaque nouvelle demande. Il doit aussi proposer des alternatives, identifier les économies réellement pertinentes et alerter lorsque le budget ne correspond plus à la promesse commerciale.



Cela suppose un dialogue transparent entre le distributeur et son partenaire local : quel est le budget réel ? Quelles sont les priorités des clients ? Sur quels postes peut-on arbitrer, et lesquels doivent rester intacts ? Ces échanges permettent de construire une proposition cohérente plutôt que de multiplier les ajustements tarifaires sans vision d’ensemble.



Chez Jans Tours, avec nos équipes implantées en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines, nous sommes convaincus que la valeur d’un partenaire local se mesure autant à sa capacité à construire un voyage qu’à celle de le faire fonctionner sur le terrain. Nos bureaux en France sont là pour accompagner les professionnels dans cette démarche, avec une connaissance des contraintes locales et une compréhension des attentes du marché français.



Le tourisme restera un métier de prix et de marges. Mais à force de comparer les tarifs, ne risquons-nous pas d’oublier de comparer ce qui compte vraiment : la pertinence du programme, la fiabilité des prestations, le temps consacré à la gestion des dossiers et, finalement, la satisfaction du client ?