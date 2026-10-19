Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée

Stéphane détaille : « Notre Séjour au cœur de la Laponie suédoise en départs garantis à partir de 1799€/personne en pension complète, c’est le dépaysement assuré..

L’hôtel Pite Havsbad situé à Piteå est un très bel hôtel classé 5* norme locale (équivalent à un 4* norme française). L’établissement est doté d’un SPA en bord de mer (1 entrée offerte), d’une patinoire, d’un bowling (payant) et d’un mini golf (payant), mais aussi d’un Parc aquatique (3000m²) en accès gratuit, avec ses 3 jacuzzis, 4 saunas, 1 hammam, ses piscines et leurs 5 toboggans.

De plus, les clients profiteront des activités au départ de l’hôtel. Nous fournissons à chaque client un équipement « grand froid » ( combinaison, bottes et gants) qu’il conservera pendant toute la semaine et le protégera des températures hivernales lapones.

A l’instar du séjour Immersion en Laponie suédoise, des activités et excursions journalières sont incluses dans le programme telles que, une initiation à la motoneige, une balade avec des chiens de traîneau sur un site exclusif Quartier Libre et ses mushers français, un dîner lapon et une soirée Tipi tente au bord de la mer Baltique, une initiation à la vie nordique et une excursion en raquettes avec Pierre, un français installé sur place depuis des années. A disposition gracieusement une salle de sport et de musculation. En libre service également des raquettes et skis de fond. Le padel en revanche est payant. Et pour couronner le tout, des films sont proposés dans la belle salle immersive de 300 places (payant) de l’hôtel Pite Havsbad.»



Stéphane complète : « Les nouveautés pour améliorer, s’il en était besoin, la qualité du séjour, mises en place cette année, seront reconduites :

Réalisez votre rêve d'enfant et partez à la rencontre du Père Noël (pendant les vacances scolaires au Scandic et toute la saison au Pite Havsbad) que l'on appelle aussi Tomten ! Enfoncez-vous dans la forêt pour vivre ce moment hors du temps. Installé dans sa chaleureuse Kota traditionnelle construite en exclusivité pour les clients de Quartier Libre, il vous attend impatiemment. Peut-être aurez-vous l'occasion d’apercevoir ses rennes !

La visite du village-église d’Öjebyn, dont l’édifice religieux date de 1500, situé à proximité de Piteå. L’activité chien de traîneau n’est pas seulement s’asseoir à bord du traîneau accompagné du "Musher" mais aussi une découverte du lieu de vie des chiens et un moment d’échanges avec l’éleveur.

C’est le produit idéal pour s’approcher du cercle polaire en famille avec espace jeux (gratuit) et mini-club pendant les vacances scolaires. »