Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée

Une exclusivité Quartier Libre : La Féerie de Noël
Stéphane Dossetto, Directeur Commercial de Quartier Libre nous explique: « Cela concerne les départs des 19, 22 et 23 décembre et ce sera tout simplement exceptionnel. Nos hôtes plongeront dans la magie de Noël pendant une journée magique et pleine de surprises avec :
Un atelier créatif « les Gnomes de Noël » ou deux de nos accompagnatrices vous aideront à confectionner vos propres décorations en tissu.
Les contes et la chasse au trésor, où à la fin d’une merveilleuse histoire vous partirez à la recherche d’un trésor caché.
Cinéma de Noël : profitez d’une projection spéciale au cinéma.
Rencontre avec le Père Noël : vivez un moment privilégié avec le Père Noël ! Une journée placée sous le signe de la magie et de la féerie, avec des expériences exclusives proposées uniquement dans le cadre de notre séjour.
Bref, de quoi faire croire au Père Noël même aux plus circonspects. »
Des vols directs sur Luleå de Nantes, Metz, Marseille, Lyon...
Stéphane Dossetto, Directeur commercial de Quartier Libre, poursuit : « Depuis maintenant 5 saisons nous avons décidé de promouvoir le pays des Samis, plus connu chez nous sous la dénomination de Laponie suédoise. Une région jusqu’alors quasiment inconnue du grand public français. Le succès ne s’est jamais démenti au fil des années et nous reconduisons une fois de plus nos engagements en toute confiance. Il n’empêche, Paris fonctionne bien sur 2027 mais il reste des dispos sur notre vol du 30 décembre. C’est dommage parce que notre programme autour de la féerie de Noël est juste exceptionnel (voir plus loin dans l’article). De même pour Lyon où nous avons deux départs, si celui du 7 janvier 2027 est complet, ce n’est pas le cas du 13 février.
Nous sommes également en retard sur Nantes 25/02, Marseille le 27/02 et Metz le 11/03 Nous faisons un effort en programmant des départs de régions et ce, à la demande des professionnels. Si nous voulons poursuivre cette prise de risque la saison prochaine et les suivantes, il faut que tout le monde joue le jeu et dans l’immédiat nous avons besoin de vous.»
Nous sommes également en retard sur Nantes 25/02, Marseille le 27/02 et Metz le 11/03 Nous faisons un effort en programmant des départs de régions et ce, à la demande des professionnels. Si nous voulons poursuivre cette prise de risque la saison prochaine et les suivantes, il faut que tout le monde joue le jeu et dans l’immédiat nous avons besoin de vous.»
Laponie suédoise : Notre séjour multi-activités à l’hôtel Scandic Luleå en départs garantis...
Stéphane complète : « Pour la 5ème année consécutive nous proposons nos hôtels exclusifs en Laponie suédoise. L’offre séduit de plus en plus, d’autant que nous améliorons les prestations de saison en saison. Notre programme, à partir de 1899€/personne, Immersion en Laponie suédoise est proposé avec comme « camp de base » l’hôtel Scandic de Luleå.
Dès l’arrivée à l’hôtel, notre équipe francophone de 4 personnes, dote chaque client d’un équipement « grand froid » (Combinaison, bottes et gants) qu’il conservera pendant toute la semaine pour profiter pleinement du séjour, protégé de l’hiver lapon.
L’hôtel Scandic est situé à 2 kilomètres du centre de la ville de Luleå. Le parcours à pied en bord de mer est très agréable. C’est un très bel établissement (équivalent à un 4* totalement rénové), équipé d’une piscine intérieure, d’un sauna et d’une salle de sport (pour tous les âges) gracieusement à disposition pendant les heures d’ouverture.
Durant le séjour en pension complète, les activités journalières suivantes sont incluses dans le programme :
- Une excursion en motoneige couplée avec une initiation à la vie nordique et un déjeuner dans le cadre enchanteur de Pine Bay.
- Un safari en traîneau à chiens,
- Une initiation à la pêche sous la glace et un déjeuner au magnifique Brandon Lodge,
- Toujours autour du Brandon Lodge, une excursion pour admirer les puissants rapides du fleuve Pite et les chutes de Storforsen avec leur dénivelé total de plus de 80m.
- La visite du village-église de Gammelstad, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
- La découverte de la culture Sami dans une ferme de rennes et d’élans où vous dégusterez
les spécialités locales. Et partagerez un temps d’échanges avec l’éleveur.
C’est le produit idéal pour s’approcher du cercle polaire en famille ou entre amis.»
Dès l’arrivée à l’hôtel, notre équipe francophone de 4 personnes, dote chaque client d’un équipement « grand froid » (Combinaison, bottes et gants) qu’il conservera pendant toute la semaine pour profiter pleinement du séjour, protégé de l’hiver lapon.
L’hôtel Scandic est situé à 2 kilomètres du centre de la ville de Luleå. Le parcours à pied en bord de mer est très agréable. C’est un très bel établissement (équivalent à un 4* totalement rénové), équipé d’une piscine intérieure, d’un sauna et d’une salle de sport (pour tous les âges) gracieusement à disposition pendant les heures d’ouverture.
Durant le séjour en pension complète, les activités journalières suivantes sont incluses dans le programme :
- Une excursion en motoneige couplée avec une initiation à la vie nordique et un déjeuner dans le cadre enchanteur de Pine Bay.
- Un safari en traîneau à chiens,
- Une initiation à la pêche sous la glace et un déjeuner au magnifique Brandon Lodge,
- Toujours autour du Brandon Lodge, une excursion pour admirer les puissants rapides du fleuve Pite et les chutes de Storforsen avec leur dénivelé total de plus de 80m.
- La visite du village-église de Gammelstad, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
- La découverte de la culture Sami dans une ferme de rennes et d’élans où vous dégusterez
les spécialités locales. Et partagerez un temps d’échanges avec l’éleveur.
C’est le produit idéal pour s’approcher du cercle polaire en famille ou entre amis.»
… Ou notre séjour au cœur de la Laponie suédoise en forêt au bord de la Baltique
Stéphane détaille : « Notre Séjour au cœur de la Laponie suédoise en départs garantis à partir de 1799€/personne en pension complète, c’est le dépaysement assuré..
L’hôtel Pite Havsbad situé à Piteå est un très bel hôtel classé 5* norme locale (équivalent à un 4* norme française). L’établissement est doté d’un SPA en bord de mer (1 entrée offerte), d’une patinoire, d’un bowling (payant) et d’un mini golf (payant), mais aussi d’un Parc aquatique (3000m²) en accès gratuit, avec ses 3 jacuzzis, 4 saunas, 1 hammam, ses piscines et leurs 5 toboggans.
De plus, les clients profiteront des activités au départ de l’hôtel. Nous fournissons à chaque client un équipement « grand froid » ( combinaison, bottes et gants) qu’il conservera pendant toute la semaine et le protégera des températures hivernales lapones.
A l’instar du séjour Immersion en Laponie suédoise, des activités et excursions journalières sont incluses dans le programme telles que, une initiation à la motoneige, une balade avec des chiens de traîneau sur un site exclusif Quartier Libre et ses mushers français, un dîner lapon et une soirée Tipi tente au bord de la mer Baltique, une initiation à la vie nordique et une excursion en raquettes avec Pierre, un français installé sur place depuis des années. A disposition gracieusement une salle de sport et de musculation. En libre service également des raquettes et skis de fond. Le padel en revanche est payant. Et pour couronner le tout, des films sont proposés dans la belle salle immersive de 300 places (payant) de l’hôtel Pite Havsbad.»
Stéphane complète : « Les nouveautés pour améliorer, s’il en était besoin, la qualité du séjour, mises en place cette année, seront reconduites :
Réalisez votre rêve d'enfant et partez à la rencontre du Père Noël (pendant les vacances scolaires au Scandic et toute la saison au Pite Havsbad) que l'on appelle aussi Tomten ! Enfoncez-vous dans la forêt pour vivre ce moment hors du temps. Installé dans sa chaleureuse Kota traditionnelle construite en exclusivité pour les clients de Quartier Libre, il vous attend impatiemment. Peut-être aurez-vous l'occasion d’apercevoir ses rennes !
La visite du village-église d’Öjebyn, dont l’édifice religieux date de 1500, situé à proximité de Piteå. L’activité chien de traîneau n’est pas seulement s’asseoir à bord du traîneau accompagné du "Musher" mais aussi une découverte du lieu de vie des chiens et un moment d’échanges avec l’éleveur.
C’est le produit idéal pour s’approcher du cercle polaire en famille avec espace jeux (gratuit) et mini-club pendant les vacances scolaires. »
L’hôtel Pite Havsbad situé à Piteå est un très bel hôtel classé 5* norme locale (équivalent à un 4* norme française). L’établissement est doté d’un SPA en bord de mer (1 entrée offerte), d’une patinoire, d’un bowling (payant) et d’un mini golf (payant), mais aussi d’un Parc aquatique (3000m²) en accès gratuit, avec ses 3 jacuzzis, 4 saunas, 1 hammam, ses piscines et leurs 5 toboggans.
De plus, les clients profiteront des activités au départ de l’hôtel. Nous fournissons à chaque client un équipement « grand froid » ( combinaison, bottes et gants) qu’il conservera pendant toute la semaine et le protégera des températures hivernales lapones.
A l’instar du séjour Immersion en Laponie suédoise, des activités et excursions journalières sont incluses dans le programme telles que, une initiation à la motoneige, une balade avec des chiens de traîneau sur un site exclusif Quartier Libre et ses mushers français, un dîner lapon et une soirée Tipi tente au bord de la mer Baltique, une initiation à la vie nordique et une excursion en raquettes avec Pierre, un français installé sur place depuis des années. A disposition gracieusement une salle de sport et de musculation. En libre service également des raquettes et skis de fond. Le padel en revanche est payant. Et pour couronner le tout, des films sont proposés dans la belle salle immersive de 300 places (payant) de l’hôtel Pite Havsbad.»
Stéphane complète : « Les nouveautés pour améliorer, s’il en était besoin, la qualité du séjour, mises en place cette année, seront reconduites :
Réalisez votre rêve d'enfant et partez à la rencontre du Père Noël (pendant les vacances scolaires au Scandic et toute la saison au Pite Havsbad) que l'on appelle aussi Tomten ! Enfoncez-vous dans la forêt pour vivre ce moment hors du temps. Installé dans sa chaleureuse Kota traditionnelle construite en exclusivité pour les clients de Quartier Libre, il vous attend impatiemment. Peut-être aurez-vous l'occasion d’apercevoir ses rennes !
La visite du village-église d’Öjebyn, dont l’édifice religieux date de 1500, situé à proximité de Piteå. L’activité chien de traîneau n’est pas seulement s’asseoir à bord du traîneau accompagné du "Musher" mais aussi une découverte du lieu de vie des chiens et un moment d’échanges avec l’éleveur.
C’est le produit idéal pour s’approcher du cercle polaire en famille avec espace jeux (gratuit) et mini-club pendant les vacances scolaires. »
Avec des options originales et des offres familles
Stéphane précise : « Afin de compléter cette expérience nous vous proposons tout un panel d’options réservables à l’avance, selon vos envies et si le nombre d’inscrits est suffisant pour certaines, telles que :
Une chasse aux aurores boréales lors d’une croisière sur un brise-glace, une balade en Fatbike, une promenade en ski de fond et, une deuxième session de motoneige en mode plus sportif (en duo ou en solo).
Enfin pour les personnes qui s’inscrivent en nombre (à partir de 6 pax), nous avons mis en place le code promo Team100, parce que plus on est de fous… Alors si vous avez un groupe d’amis ou une grande famille, faites-leur bénéficier de 100€ de réduction par personne.
Une chasse aux aurores boréales lors d’une croisière sur un brise-glace, une balade en Fatbike, une promenade en ski de fond et, une deuxième session de motoneige en mode plus sportif (en duo ou en solo).
Enfin pour les personnes qui s’inscrivent en nombre (à partir de 6 pax), nous avons mis en place le code promo Team100, parce que plus on est de fous… Alors si vous avez un groupe d’amis ou une grande famille, faites-leur bénéficier de 100€ de réduction par personne.
Notre catalogue et notre site sont à votre disposition
Stéphane conclut : « Notre catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.
N’attendez pas pour le commander : https://forms.gle/SBnzBdi2CfiZvjPt9.
Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; obtenir d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille) ».
N’attendez pas pour le commander : https://forms.gle/SBnzBdi2CfiZvjPt9.
Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; obtenir d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille) ».
Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.
Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28