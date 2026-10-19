Clairement, nous avons restructuré la direction commerciale aux Antilles. Nous n’avions pas, jusque-là, de direction commerciale en propre. Ce manque est désormais comblé avec la nomination de Noëlla Abitbol.



Et nous avons Hugues Heddebault, notre directeur commercial en métropole.



C’est vrai que nous avions un peu perdu pied. Il faut dire aussi que Corsair a été très offensif ces dernières années. On s’est sûrement laissé manger un peu de laine sur le dos, mais ce temps-là est terminé.



Nous menons une nouvelle offensive commerciale aux Antilles. Après, concernant les tour-opérateurs, je vais vous dire, nous travaillons avec eux, mais clairement, il vaut mieux vendre ses billets en direct qu’en indirect, parce que la marge est meilleure,

Nous y allons parce que le hub de Dubaï est au ralenti et parce qu’il y avait une fenêtre de tir, puisque la route vers le Sri Lanka n’est plus desservie depuis la France.



Ce sont des décisions un peu courageuses, parce qu’il n’est pas facile de lancer une ligne comme ça, en partant de rien. Malgré tout, nous sommes aujourd’hui très satisfaits du niveau des ventes. Notre stratégie, c’est d’utiliser au mieux notre flotte, au meilleur moment. Donc, en aucun cas, ce n’est du pilotage à vue, comme vous avez pu le dire.



Nous allons au Sri Lanka lors de la haute saison touristique, qui dure quelques mois là-bas, puis les États-Unis prennent le relais.

vous avez révélé que nous avions le projet d’ouvrir Dubaï. C’est vrai que c’est dans les cartons. La guerre en Iran a changé nos plans, mais peut-être que l’année prochaine, nous ouvrirons Dubaï

" nous confie Paul-Henri Dubreuil.Cette restructuration des équipes doit aussi permettre au président du groupe Dubreuil de prendre de la hauteur dans ses décisions stratégiques.À commencer par les ouvertures de lignes, comme celles vers les Maldives et le Sri Lanka, programmées du 19 décembre 2026 au 2 mai 2027. Un lancement qui ressemble à un pari.", s’amuse le quinquagénaire.