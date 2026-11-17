French bee élargit son offre aux États-Unis.
La compagnie long-courrier du groupe Dubreuil et Southwest Airlines ont signé un accord interligne.
Les correspondances se feront dans les trois aéroports américains que French bee dessert en direct depuis Paris-Orly : Los Angeles (LAX), Miami (MIA) et San Francisco (SFO).
Depuis ces trois aéroports, les passagers pourront rejoindre avec un billet unique plus de 30 destinations du réseau Southwest. Parmi elles figurent Las Vegas, Chicago, Dallas, Denver, Nashville, Austin, San Diego, Phoenix et Honolulu.
La compagnie long-courrier du groupe Dubreuil et Southwest Airlines ont signé un accord interligne.
Les correspondances se feront dans les trois aéroports américains que French bee dessert en direct depuis Paris-Orly : Los Angeles (LAX), Miami (MIA) et San Francisco (SFO).
Depuis ces trois aéroports, les passagers pourront rejoindre avec un billet unique plus de 30 destinations du réseau Southwest. Parmi elles figurent Las Vegas, Chicago, Dallas, Denver, Nashville, Austin, San Diego, Phoenix et Honolulu.
Des billets en vente en agence
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Dans l’autre sens, les clients de Southwest auront accès au réseau de French bee, notamment Paris, La Réunion et la Polynésie française. Ils pourront aussi rejoindre Malé (Maldives) et Colombo (Sri Lanka), deux lignes saisonnières ouvertes au départ d’Orly le 19 décembre 2026.
Les billets qui combinent les vols des deux compagnies sont déjà en vente sur le site de French bee, en agence de voyages et sur les plateformes de réservation en ligne.
« Outre nos liaisons internationales sans escale au départ de nos principaux aéroports américains, les passagers peuvent désormais rejoindre sans difficulté plus de 30 destinations supplémentaires avec un seul billet », déclare Laurent Perrier, directeur général de Groupe Dubreuil Aéro Services, dans le communiqué.
« Ce partenariat ouvre de nouvelles possibilités aux voyageurs, qui pourront désormais traverser les océans avec un seul billet », ajoute Justin Jones, Executive Vice President et Chief Commercial Officer de Southwest Airlines.
Les billets qui combinent les vols des deux compagnies sont déjà en vente sur le site de French bee, en agence de voyages et sur les plateformes de réservation en ligne.
« Outre nos liaisons internationales sans escale au départ de nos principaux aéroports américains, les passagers peuvent désormais rejoindre sans difficulté plus de 30 destinations supplémentaires avec un seul billet », déclare Laurent Perrier, directeur général de Groupe Dubreuil Aéro Services, dans le communiqué.
« Ce partenariat ouvre de nouvelles possibilités aux voyageurs, qui pourront désormais traverser les océans avec un seul billet », ajoute Justin Jones, Executive Vice President et Chief Commercial Officer de Southwest Airlines.