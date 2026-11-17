Dans l’autre sens, les clients de Southwest auront accès au réseau de French bee, notamment Paris, La Réunion et la Polynésie française. Ils pourront aussi rejoindre Malé (Maldives) et Colombo (Sri Lanka), deux lignes saisonnières ouvertes au départ d’Orly le 19 décembre 2026.



Les billets qui combinent les vols des deux compagnies sont déjà en vente sur le site de French bee, en agence de voyages et sur les plateformes de réservation en ligne.



« Outre nos liaisons internationales sans escale au départ de nos principaux aéroports américains, les passagers peuvent désormais rejoindre sans difficulté plus de 30 destinations supplémentaires avec un seul billet », déclare Laurent Perrier, directeur général de Groupe Dubreuil Aéro Services, dans le communiqué.



« Ce partenariat ouvre de nouvelles possibilités aux voyageurs, qui pourront désormais traverser les océans avec un seul billet », ajoute Justin Jones, Executive Vice President et Chief Commercial Officer de Southwest Airlines.