Cathay commande 14 Airbus supplémentaires

Cathay commande de nouveaux avions chez Airbus.
Le groupe hongkongais a annoncé l’achat de 14 appareils supplémentaires, des gros-porteurs et des monocouloirs, selon son communiqué de presse.
Cathay a levé ses options sur 11 Airbus A330-900. Il a donc commandé 41 appareils de ce type au total, dont 30 lors d’une première commande en 2024. Le groupe confirme aussi l’acquisition de 3 Airbus A321neo, qui s’ajoutent aux 32 A321neo et A320neo commandés en 2023.
Les A330-900 iront au réseau régional de Cathay Pacific, pour le transport de passagers et de fret. Les A321neo serviront à la croissance de HK Express, notamment sur les liaisons vers la Chine continentale et les autres destinations court-courriers de la compagnie.
Le groupe hongkongais a annoncé l’achat de 14 appareils supplémentaires, des gros-porteurs et des monocouloirs, selon son communiqué de presse.
Cathay a levé ses options sur 11 Airbus A330-900. Il a donc commandé 41 appareils de ce type au total, dont 30 lors d’une première commande en 2024. Le groupe confirme aussi l’acquisition de 3 Airbus A321neo, qui s’ajoutent aux 32 A321neo et A320neo commandés en 2023.
Les A330-900 iront au réseau régional de Cathay Pacific, pour le transport de passagers et de fret. Les A321neo serviront à la croissance de HK Express, notamment sur les liaisons vers la Chine continentale et les autres destinations court-courriers de la compagnie.
120 appareils attendus à partir de 2026
« Avec ces nouvelles commandes, nous prévoyons désormais la livraison de 120 appareils à partir de 2026, nous rapprochant ainsi de notre ambition d’intégrer 150 nouveaux avions à notre flotte et de desservir 150 destinations au cours des dix prochaines années, sous réserve de conditions de marché favorables », déclare Ronald Lam, directeur général du groupe Cathay, dans le communiqué.
D’après Ronald Lam, ces commandes portent à plus de 150 milliards de dollars hongkongais (HK$) (17,5 milliards d'euros) le total des investissements prévus par le groupe entre 2026 et 2035.
À partir de 2026, le plan de renouvellement et d’expansion de la flotte prévoit la livraison d’Airbus A321neo et A320neo, d’A330-900 pour les liaisons régionales, de Boeing 777-9 pour le long-courrier, ainsi que d’avions-cargos Airbus A350F et A330.
D’après Ronald Lam, ces commandes portent à plus de 150 milliards de dollars hongkongais (HK$) (17,5 milliards d'euros) le total des investissements prévus par le groupe entre 2026 et 2035.
À partir de 2026, le plan de renouvellement et d’expansion de la flotte prévoit la livraison d’Airbus A321neo et A320neo, d’A330-900 pour les liaisons régionales, de Boeing 777-9 pour le long-courrier, ainsi que d’avions-cargos Airbus A350F et A330.