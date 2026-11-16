TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Cathay commande 14 Airbus supplémentaires

11 Airbus A330-900 et 3 Airbus A321neo annoncés le 12 novembre 2026


Le groupe Cathay a annoncé la commande de 14 Airbus supplémentaires : 11 A330-900 pour Cathay Pacific et 3 A321neo pour HK Express. Avec ces nouvelles commandes, le groupe hongkongais prévoit la livraison de 120 appareils à partir de 2026.


Rédigé par le Lundi 16 Novembre 2026 à 14:34

Cathay commande 14 Airbus supplémentaires - Photo Cathay
Cathay commande 14 Airbus supplémentaires - Photo Cathay
Climats du Monde
Cathay commande de nouveaux avions chez Airbus.

Le groupe hongkongais a annoncé l’achat de 14 appareils supplémentaires, des gros-porteurs et des monocouloirs, selon son communiqué de presse.

Cathay a levé ses options sur 11 Airbus A330-900. Il a donc commandé 41 appareils de ce type au total, dont 30 lors d’une première commande en 2024. Le groupe confirme aussi l’acquisition de 3 Airbus A321neo, qui s’ajoutent aux 32 A321neo et A320neo commandés en 2023.

Les A330-900 iront au réseau régional de Cathay Pacific, pour le transport de passagers et de fret. Les A321neo serviront à la croissance de HK Express, notamment sur les liaisons vers la Chine continentale et les autres destinations court-courriers de la compagnie.

120 appareils attendus à partir de 2026

Autres articles
« Avec ces nouvelles commandes, nous prévoyons désormais la livraison de 120 appareils à partir de 2026, nous rapprochant ainsi de notre ambition d’intégrer 150 nouveaux avions à notre flotte et de desservir 150 destinations au cours des dix prochaines années, sous réserve de conditions de marché favorables », déclare Ronald Lam, directeur général du groupe Cathay, dans le communiqué.

D’après Ronald Lam, ces commandes portent à plus de 150 milliards de dollars hongkongais (HK$) (17,5 milliards d'euros) le total des investissements prévus par le groupe entre 2026 et 2035.

À partir de 2026, le plan de renouvellement et d’expansion de la flotte prévoit la livraison d’Airbus A321neo et A320neo, d’A330-900 pour les liaisons régionales, de Boeing 777-9 pour le long-courrier, ainsi que d’avions-cargos Airbus A350F et A330.

Lu 217 fois

Tags : cathay
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

La Bolivie et le Pérou : le duo incontournable des Andes

La Bolivie et le Pérou : le duo incontournable des Andes
Et si le plus difficile, finalement, était de choisir par où commencer ? Terre de grands espaces et...
Dernière heure

Mama Shelter ouvre son premier hôtel en Amérique latine, à Mexico

Air France ouvre plus de 1 200 postes en CDI dans sa division maintenance

Cathay commande 14 Airbus supplémentaires

Avion électrique : la Chine fait voler un avion commercial de 19 places avec des pilotes à bord

Aman lance ATMA, une nouvelle marque hôtelière axée sur le bien-être et la performance

Brand News

Cap-Vert : Ôvoyages relance l’emblématique hôtel club Vila do Farol 4* Sup en exclusivité sur le marché français

Cap-Vert : Ôvoyages relance l’emblématique hôtel club Vila do Farol 4* Sup en exclusivité sur le marché français
Après avoir rencontré un fort succès sous les couleurs Ôclub lors de la saison 2023-2024, le Vila...
Les annonces

FITOUR TRAVEL - Chef de produit H/F - CDI - (Brive-la-Gaillarde puis Malemort-en-Corrèze (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Technicien Billettiste Groupes H/F - CDI - (Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Est de la France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection

Les Ambassadeurs Brand USA : 10 rencontres qui racontent l'Amérique

Les Ambassadeurs Brand USA : 10 rencontres qui racontent l'Amérique
Distribution

Distribution

Séjours collectifs : l’Unat veut remettre le droit aux vacances au cœur des débats

Séjours collectifs : l’Unat veut remettre le droit aux vacances au cœur des débats
Partez en France

Partez en France

Le Panoramique des Dômes dépasse son objectif annuel de fréquentation

Le Panoramique des Dômes dépasse son objectif annuel de fréquentation
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Mama Shelter ouvre son premier hôtel en Amérique latine, à Mexico

Mama Shelter ouvre son premier hôtel en Amérique latine, à Mexico
Production

Production

Finaxy réunit toutes les activités d'Assurinco et de Xplorassur

Finaxy réunit toutes les activités d'Assurinco et de Xplorassur
AirMaG

AirMaG

Air France ouvre plus de 1 200 postes en CDI dans sa division maintenance

Air France ouvre plus de 1 200 postes en CDI dans sa division maintenance
Transport

Transport

Train : le trafic ferroviaire européen bat un record en 2025

Train : le trafic ferroviaire européen bat un record en 2025
La Travel Tech

La Travel Tech

Amadeus : comment l’IA va révolutionner le tourisme d'ici 2032

Amadeus : comment l’IA va révolutionner le tourisme d'ici 2032
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Aman lance ATMA, une nouvelle marque hôtelière axée sur le bien-être et la performance

Aman lance ATMA, une nouvelle marque hôtelière axée sur le bien-être et la performance
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie : les Français font confiance aux hôtels, mais réservent ailleurs...

Hôtellerie : les Français font confiance aux hôtels, mais réservent ailleurs...
Futuroscopie

Futuroscopie

Route, rail, aérien : la sécurité des transports, le grand défi européen [ABO]

Route, rail, aérien : la sécurité des transports, le grand défi européen [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières : Singapour devient port d’attache du MSC Orchestra dès l’hiver 2028-2029

MSC Croisières : Singapour devient port d’attache du MSC Orchestra dès l’hiver 2028-2029
TravelJobs

Emploi & Formation

Recrutement : Jet tours veut former 150 animateurs de clubs en 2027

Recrutement : Jet tours veut former 150 animateurs de clubs en 2027
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Heavent Paris 2026 : l’île Maurice à la rencontre des acteurs de l’événementiel

Heavent Paris 2026 : l’île Maurice à la rencontre des acteurs de l’événementiel
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias