Cathay commande 14 Airbus supplémentaires

« Avec ces nouvelles commandes, nous prévoyons désormais la livraison de 120 appareils à partir de 2026, nous rapprochant ainsi de notre ambition d’intégrer 150 nouveaux avions à notre flotte et de desservir 150 destinations au cours des dix prochaines années, sous réserve de conditions de marché favorables », déclare Ronald Lam, directeur général du groupe Cathay, dans le communiqué.



D’après Ronald Lam, ces commandes portent à plus de 150 milliards de dollars hongkongais (HK$) (17,5 milliards d'euros) le total des investissements prévus par le groupe entre 2026 et 2035.



À partir de 2026, le plan de renouvellement et d’expansion de la flotte prévoit la livraison d’Airbus A321neo et A320neo, d’A330-900 pour les liaisons régionales, de Boeing 777-9 pour le long-courrier, ainsi que d’avions-cargos Airbus A350F et A330.