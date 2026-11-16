Amadeus : comment l’IA va révolutionner le tourisme d'ici 2032

Le scénario définitif dépendra notamment du comportement des voyageurs, de ce qu’ils acceptent de déléguer (consentement explicite, plafonds de dépenses, possibilité de garder ou reprendre la main…). « Ces paramètres devront être compris et appliqués par chaque prestataire agissant sur instruction du voyageur » explique Amadeus.



Par ailleurs, les agents IA devront disposer d’une identité et d’un portefeuille numérique vérifiés, attestant de la personne qu'ils représentent, de ce qu’ils sont autorisés à acheter, avec quelles règles… Avec pour corollaire les mêmes consignes à appliquer pour les prestataires et services de paiements.



Pour autant, Amadeus estime que l’expertise humaine pourrait prendre de la valeur, et non en perdre, dans ce contexte de progrès. « La technologie peut permettre aux particuliers comme aux conseillers professionnels de se concentrer sur les itinéraires complexes, en apportant un soutien rassurant au moment où cela compte le plus ».



C’est par exemple le cas pour la gestion des imprévus : un vol annulé, un hôtel complet… « La capacité à rétablir une situation après une perturbation fera la différence » estime Sylvain Roy.

