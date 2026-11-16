Amadeus : comment l’IA va révolutionner le tourisme d'ici 2032

Alors que le sujet de l’intelligence artificielle envahit les congrès des réseaux et agences de voyages et inquiète les professionnels, et alors que chaque jour apporte son lot de progrès en la matière, Amadeus publie un rapport sur le sujet.
Intitulé « The Intelligent Journey 2032 », il entend évaluer comment l’IA générative va remodeler l’expérience du voyage et redessiner les équilibres du tourisme d’ici cinq ans, afin que les acteurs du secteur se posent les bonnes questions et s’adaptent.
Pour réaliser cette étude, Amadeus (via le cabinet Stratforma), a échangé avec plus de 50 experts : entreprises du voyage et de la technologie, cabinets de conseils et spécialistes.
Il en résulte que « la manière dont les voyageurs et les entreprises vont s’approprier cette technologie demeure incertaine » estime Evantia Giumba, directrice générale d’Amadeus France. Plus que des prévisions, Amadeus a donc établi quatre scénarios possibles à l’horizon 2032.
Lire aussi : Convention EDV Ile-de-France : à l’ère de l’IA, quelle place pour les agences de voyages ?
Intitulé « The Intelligent Journey 2032 », il entend évaluer comment l’IA générative va remodeler l’expérience du voyage et redessiner les équilibres du tourisme d’ici cinq ans, afin que les acteurs du secteur se posent les bonnes questions et s’adaptent.
Pour réaliser cette étude, Amadeus (via le cabinet Stratforma), a échangé avec plus de 50 experts : entreprises du voyage et de la technologie, cabinets de conseils et spécialistes.
Il en résulte que « la manière dont les voyageurs et les entreprises vont s’approprier cette technologie demeure incertaine » estime Evantia Giumba, directrice générale d’Amadeus France. Plus que des prévisions, Amadeus a donc établi quatre scénarios possibles à l’horizon 2032.
Lire aussi : Convention EDV Ile-de-France : à l’ère de l’IA, quelle place pour les agences de voyages ?
Quatre scénarios pour dans cinq ans
Autres articles
-
Amadeus : des objectifs 2026 attendus dans le bas de la fourchette
-
Avec l’UCP, Google va encore bouleverser la distribution touristique [ABO]
-
Wizz Air : le contenu de la low-cost disponible pour la première fois sur Amadeus
-
IA : Mindtrip signe son 1er partenariat en Europe
-
Amadeus renforce sa présence à deux étapes clés du voyage
Dans le premier baptisé « Au service du Voyageur ? », l’IA transforme le secteur du tourisme en coulisses pour rendre les déplacements plus fluides. Si les voyageurs apprécient le côté pratique, ils hésitent encore à céder le contrôle à la technologie.
A l’inverse, dans le second scénario intitulé « Machine contre machine », voyageurs et prestataires donnent totalement la main à la technologie. L’agent IA du voyageur dialogue directement avec les systèmes IA des prestataires (transporteurs, hôtels…). Cela engendre une négociation permanente entre machines pour identifier, comparer et sélectionner les offres, avec des conséquences pour les marques et les programmes de fidélité.
Dans le troisième modèle « Le juste équilibre », l’IA - de plus en plus performante - gère la complexité en arrière-plan. Mais les individus et la société choisissent délibérément de se réapproprier les aspects les plus profondément humains du voyage, la liberté de choisir et le contact humain.
Enfin, la quatrième hypothèse parle de « Grand fossé » : les voyageurs disposent alors d’agents intelligents et souhaitent les utiliser mais le secteur peine à s’adapter et se montre incapable de répondre à leurs besoins, creusant une fracture dans l’expérience du voyage.
A l’inverse, dans le second scénario intitulé « Machine contre machine », voyageurs et prestataires donnent totalement la main à la technologie. L’agent IA du voyageur dialogue directement avec les systèmes IA des prestataires (transporteurs, hôtels…). Cela engendre une négociation permanente entre machines pour identifier, comparer et sélectionner les offres, avec des conséquences pour les marques et les programmes de fidélité.
Dans le troisième modèle « Le juste équilibre », l’IA - de plus en plus performante - gère la complexité en arrière-plan. Mais les individus et la société choisissent délibérément de se réapproprier les aspects les plus profondément humains du voyage, la liberté de choisir et le contact humain.
Enfin, la quatrième hypothèse parle de « Grand fossé » : les voyageurs disposent alors d’agents intelligents et souhaitent les utiliser mais le secteur peine à s’adapter et se montre incapable de répondre à leurs besoins, creusant une fracture dans l’expérience du voyage.
Amadeus, orchestrateur du secteur…
En tant que leader des technologies du tourisme, en lien avec les agences et prestataires, Amadeus entend se positionner comme l’orchestrateur des divers acteurs du secteur pour que ce dernier réussisse sa mutation le plus rapidement possible, face à des clients qui s’informent désormais massivement via l’IA pour planifier leur voyage et qui, demain, utiliseront également l'IA pour le réserver et le payer.
« L’IA ouvre de nouvelles perspectives pour anticiper les besoins des voyageurs et rendre leurs déplacements plus simples et plus personnalisés » explique Sylvain Roy, chief technology officer chez Amadeus.
« Nous avons l’opportunité de mettre en commun notre expertise, notre technologie et nos partenariats pour aider nos clients à faire de ces possibilités des voyages réussis, de la réservation et du paiement jusqu’à la gestion des modifications et des perturbations » ajoute-t-il.
Et de mettre en avant la solution Amadeus Max (décliné en Amadeus for Travel Sellers, Amadeus for Travelers, Amadeus for Airlines…) qui vise à accompagner les professionnels face aux mutations.
« L’IA ouvre de nouvelles perspectives pour anticiper les besoins des voyageurs et rendre leurs déplacements plus simples et plus personnalisés » explique Sylvain Roy, chief technology officer chez Amadeus.
« Nous avons l’opportunité de mettre en commun notre expertise, notre technologie et nos partenariats pour aider nos clients à faire de ces possibilités des voyages réussis, de la réservation et du paiement jusqu’à la gestion des modifications et des perturbations » ajoute-t-il.
Et de mettre en avant la solution Amadeus Max (décliné en Amadeus for Travel Sellers, Amadeus for Travelers, Amadeus for Airlines…) qui vise à accompagner les professionnels face aux mutations.
De la planification au paiement en ligne
Selon une précédente étude menée en juin par Amadeus auprès de 1000 voyageurs aux Etats-Unis, 74% d’entre eux ont déjà recours à l’IA pour préparer et planifier un voyage mais « seulement » 20% l’autoriserait à engager des dépenses dans un budget défini, sans validation supplémentaire.
L’enjeu des prochaines années réside en particulier dans ces 54 points de différence, qui verront ou non le voyageur utiliser des assistants IA pour préparer son séjour mais aussi leur faire suffisamment confiance pour leur déléguer la réservation, le paiement…
Et ce alors que de nombreux acteurs de la tech et des finances multiplient les tests depuis déjà plusieurs mois afin de valider une solution sans couture permettant d’organiser un voyage de A à Z, de la planification d’un voyage au paiement.
Lire aussi : ChatGPT va-t-il bientôt vendre des voyages ?
L’enjeu des prochaines années réside en particulier dans ces 54 points de différence, qui verront ou non le voyageur utiliser des assistants IA pour préparer son séjour mais aussi leur faire suffisamment confiance pour leur déléguer la réservation, le paiement…
Et ce alors que de nombreux acteurs de la tech et des finances multiplient les tests depuis déjà plusieurs mois afin de valider une solution sans couture permettant d’organiser un voyage de A à Z, de la planification d’un voyage au paiement.
Lire aussi : ChatGPT va-t-il bientôt vendre des voyages ?
Voyageurs : le défi de la confiance en l’IA
Le scénario définitif dépendra notamment du comportement des voyageurs, de ce qu’ils acceptent de déléguer (consentement explicite, plafonds de dépenses, possibilité de garder ou reprendre la main…). « Ces paramètres devront être compris et appliqués par chaque prestataire agissant sur instruction du voyageur » explique Amadeus.
Par ailleurs, les agents IA devront disposer d’une identité et d’un portefeuille numérique vérifiés, attestant de la personne qu'ils représentent, de ce qu’ils sont autorisés à acheter, avec quelles règles… Avec pour corollaire les mêmes consignes à appliquer pour les prestataires et services de paiements.
Pour autant, Amadeus estime que l’expertise humaine pourrait prendre de la valeur, et non en perdre, dans ce contexte de progrès. « La technologie peut permettre aux particuliers comme aux conseillers professionnels de se concentrer sur les itinéraires complexes, en apportant un soutien rassurant au moment où cela compte le plus ».
C’est par exemple le cas pour la gestion des imprévus : un vol annulé, un hôtel complet… « La capacité à rétablir une situation après une perturbation fera la différence » estime Sylvain Roy.
Par ailleurs, les agents IA devront disposer d’une identité et d’un portefeuille numérique vérifiés, attestant de la personne qu'ils représentent, de ce qu’ils sont autorisés à acheter, avec quelles règles… Avec pour corollaire les mêmes consignes à appliquer pour les prestataires et services de paiements.
Pour autant, Amadeus estime que l’expertise humaine pourrait prendre de la valeur, et non en perdre, dans ce contexte de progrès. « La technologie peut permettre aux particuliers comme aux conseillers professionnels de se concentrer sur les itinéraires complexes, en apportant un soutien rassurant au moment où cela compte le plus ».
C’est par exemple le cas pour la gestion des imprévus : un vol annulé, un hôtel complet… « La capacité à rétablir une situation après une perturbation fera la différence » estime Sylvain Roy.
Professionnels : coordonner l’ensemble du parcours
Pour les professionnels du voyage, Amadeus liste trois conséquences majeures liées au développement à marche forcée de l’intelligence artificielle.
L’entreprise de technologie estime que l’IA déplacera la valeur vers les acteurs capables d'assembler toutes les briques : vols, hôtels, paiements et assistance en cas d'imprévus.
Lire aussi : Comment les agences de voyages s’emparent-elles de l'IA ?
La confiance dépendra de la perception qu’auront les voyageurs dans les services proposés, tels que la vérification d’identité ou le paiement, et la définition claire du périmètre autorisé pour l’agent IA: qui il représente, combien il peut dépenser.... Par ailleurs, la gestion des perturbations (un vol annulé, un hôtel complet…) constituera le véritable test afin de rassurer le voyageur quand cela compte vraiment.
Dernier sujet : le coût des développements pour les entreprises du tourisme comparé à la croissance espérée du chiffre d’affaires et le trafic supplémentaire engendré (les agents IA auront un trafic 100 fois supérieur à celui d’aujourd’hui); ce qui pourrait freiner les ambitions des acteurs du secteur en matière d’IA.
L’entreprise de technologie estime que l’IA déplacera la valeur vers les acteurs capables d'assembler toutes les briques : vols, hôtels, paiements et assistance en cas d'imprévus.
Lire aussi : Comment les agences de voyages s’emparent-elles de l'IA ?
La confiance dépendra de la perception qu’auront les voyageurs dans les services proposés, tels que la vérification d’identité ou le paiement, et la définition claire du périmètre autorisé pour l’agent IA: qui il représente, combien il peut dépenser.... Par ailleurs, la gestion des perturbations (un vol annulé, un hôtel complet…) constituera le véritable test afin de rassurer le voyageur quand cela compte vraiment.
Dernier sujet : le coût des développements pour les entreprises du tourisme comparé à la croissance espérée du chiffre d’affaires et le trafic supplémentaire engendré (les agents IA auront un trafic 100 fois supérieur à celui d’aujourd’hui); ce qui pourrait freiner les ambitions des acteurs du secteur en matière d’IA.