Comment les agences de voyages s’emparent-elles de l'IA ?

Dans son entreprise, des processus ont ainsi été automatisés en connectant différents outils, notamment le CRM, les serveurs, les boîtes email ou encore les outils de gestion.



« Nous avons gagné 30 % en productivité, mais il s’agit surtout d’améliorer la qualité du travail. Les tâches répétitives sont gérées par l’IA, ce qui permet de revaloriser le travail de chacun, de gagner en agilité et, grâce à cet outil, d’améliorer la productivité tout en prenant finalement davantage de plaisir à travailler » explique Rodolphe Costel.



Olivier Fillinger, dirigeant de Honua Voyages s'est aussi très rapidement plongé dans les possibilités offertes par l'IA. Lorsqu’il dirigeait Planète Vacances, spécialiste des colonies de vacances, il avait fait former les différents services selon leurs profils : administratif, commercial, webdesign, mais aussi personnel de ménage et chef cuisinier.



« Ce que je défends depuis le début, c’est vraiment la formation, pour pouvoir apprivoiser les outils. » souligne-t-il.



Dans cette logique, il a récemment suivi une nouvelle formation de six jours consacrée notamment à l’automatisation : « nous avons encore franchi un cap par rapport à ce que nous avions appris auparavant.



Mon premier message, c’est donc de travailler avec des personnes compétentes : cela peut vous faire gagner énormément de temps, peut-être même davantage que celui que vous gagnerez grâce à l’IA. »



Après avoir testé, Chat GPT et Gemini, les équipes de Honua Voyages travaillent désormais avec Claude : « Jusqu’à présent, chacun avait développé sa propre base de connaissances en fonction de ses tâches. Nous avons récemment commencé à mettre ces informations en commun et à connecter nos bases de données.



Cela nous permet désormais de relier les dossiers communs à nos différents outils, qu’il s’agisse de gestion, de commerce et de partager plus facilement ces informations au sein de l’équipe. »



Olivier Fillinger a pu, par exemple, mettre en place un système de veille sur les appels d'offres pour les voyages scolaires : « L’intelligence artificielle permet d’automatiser la recherche d’appels d’offres et d’élargir considérablement le sourcing. Un second tri peut ensuite être effectué par l’IA, mais l’analyse des dossiers et la décision de répondre restent du ressort humain.



Aujourd’hui, on n’a plus besoin d’aller les chercher : la solution permet d’en identifier davantage et peut-être, finalement, d’en traiter plus. »