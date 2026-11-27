Croisière : une vue sur mer obstruée justifie-t-elle un dédommagement ? - Depositphotos.com, eskystudio
Un couple avait réservé une croisière en Italie auprès d’une agence de voyages, pour un montant total de 3 300 euros.
Au cours du séjour, les voyageurs ont relevé plusieurs désagréments dans leur cabine.
Ils regrettent notamment l’absence de canapé, un bureau trop petit, le bruit provenant du couloir pendant la nuit et des nuisances sonores liées à un pont situé à proximité. Ils signalent également que la vue sur mer était obstruée par une chaloupe.
Le couple a demandé à changer de cabine, mais le navire affichait complet.
L’organisateur de la croisière a ensuite refusé leur demande de remboursement de 750 euros.
Au cours du séjour, les voyageurs ont relevé plusieurs désagréments dans leur cabine.
Ils regrettent notamment l’absence de canapé, un bureau trop petit, le bruit provenant du couloir pendant la nuit et des nuisances sonores liées à un pont situé à proximité. Ils signalent également que la vue sur mer était obstruée par une chaloupe.
Le couple a demandé à changer de cabine, mais le navire affichait complet.
L’organisateur de la croisière a ensuite refusé leur demande de remboursement de 750 euros.
Ce que disent les textes :
Saisie du dossier, la Médiation distingue les différents griefs.
La taille du bureau, l’absence de canapé, la configuration de la cabine et les nuisances sonores évoquées ne sont pas considérées comme des non-conformités justifiant une indemnisation dans cette affaire.
Seule la vue sur mer, masquée par une chaloupe, peut être considérée comme une non-conformité (au sens de l’article L. 211-16 du code du tourisme) justifiant un dédommagement.
La « table de Francfort », utilisée comme référence pour évaluer certains préjudices liés aux voyages, prévoit une indemnisation de 5 à 10% en cas d’absence de vue sur mer.
Les 750 euros réclamés sont jugés excessifs au regard de ce seul préjudice.
La taille du bureau, l’absence de canapé, la configuration de la cabine et les nuisances sonores évoquées ne sont pas considérées comme des non-conformités justifiant une indemnisation dans cette affaire.
Seule la vue sur mer, masquée par une chaloupe, peut être considérée comme une non-conformité (au sens de l’article L. 211-16 du code du tourisme) justifiant un dédommagement.
La « table de Francfort », utilisée comme référence pour évaluer certains préjudices liés aux voyages, prévoit une indemnisation de 5 à 10% en cas d’absence de vue sur mer.
Les 750 euros réclamés sont jugés excessifs au regard de ce seul préjudice.
Ce que préconise la Médiation Tourisme et Voyage :
La Médiation préconise donc un remboursement de 165 euros, soit 5% du prix total de la croisière.
La Médiation Tourisme et Voyage :
En 2024, la Médiation Tourisme et Voyage (MTV) a traité 16 000 dossiers.
Les dossiers traités par la MTV sont exclusivement issus de litiges entre consommateurs et professionnels. Le recours à un médiateur est désormais obligatoire pour toutes les entreprises, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par infraction.
Le champ de compétence de la MTV couvre le transport aérien, ferroviaire (hors SNCF et RATP), routier, les opérateurs de voyages, l’hôtellerie, mais aussi les secteurs du sport et des loisirs. En deux ans, l’équipe est passée de 9 à 19 juristes pour répondre à la croissance des demandes.
Les litiges liés au transport aérien représentent deux tiers des dossiers. 79% des litiges proviennent de ventes en ligne contre 16% issues de points de vente physiques.
Enfin, la confiance dans le dispositif est renforcée par un taux d’adhésion élevé : 97% des avis rendus par la MTV sont acceptés par les parties.
www.mtv.travel
Les dossiers traités par la MTV sont exclusivement issus de litiges entre consommateurs et professionnels. Le recours à un médiateur est désormais obligatoire pour toutes les entreprises, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par infraction.
Le champ de compétence de la MTV couvre le transport aérien, ferroviaire (hors SNCF et RATP), routier, les opérateurs de voyages, l’hôtellerie, mais aussi les secteurs du sport et des loisirs. En deux ans, l’équipe est passée de 9 à 19 juristes pour répondre à la croissance des demandes.
Les litiges liés au transport aérien représentent deux tiers des dossiers. 79% des litiges proviennent de ventes en ligne contre 16% issues de points de vente physiques.
Enfin, la confiance dans le dispositif est renforcée par un taux d’adhésion élevé : 97% des avis rendus par la MTV sont acceptés par les parties.
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