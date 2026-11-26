Tarom a enregistré une perte nette de 288,1 millions de lei, soit environ 57 millions d’euros. DepositPhotos.com/rss.vladimir@gmail.com
La compagnie publique roumaine Tarom pourrait faire l’objet d’une réorganisation pour éviter une situation d’insolvabilité. Le vice-Premier ministre Marian Neacșu a confirmé des discussions avec plusieurs compagnies aériennes de la région du Golfe en vue d’un éventuel partenariat.
Selon les médias locaux, une fusion avec la Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), qui exploite les aéroports Otopeni et Băneasa, figure aussi parmi les pistes étudiées.
Selon les médias locaux, une fusion avec la Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), qui exploite les aéroports Otopeni et Băneasa, figure aussi parmi les pistes étudiées.
Des résultats financiers contrastés en 2025
Tarom a enregistré une perte nette de 288,1 millions de lei, soit environ 57 millions d’euros, en 2025, après un bénéfice de 286,9 millions de lei l’année précédente. À l’inverse, CNAB a dégagé un bénéfice net de 789,7 millions de lei, environ 157 millions d’euros, sur la même période.
Les discussions avec les compagnies du Golfe porteraient notamment sur le maintien des effectifs, le renouvellement de la flotte et les investissements nécessaires. Aucune décision définitive concernant un partenariat ou une fusion n’a été annoncée à ce stade.
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Les discussions avec les compagnies du Golfe porteraient notamment sur le maintien des effectifs, le renouvellement de la flotte et les investissements nécessaires. Aucune décision définitive concernant un partenariat ou une fusion n’a été annoncée à ce stade.
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