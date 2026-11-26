Le montant pour 2026, qui sera versé en 2027, sera presque aussi bon que l'an dernier. Nous allons distribuer une somme identique, soit 34 millions d'euros de surcommissions

Nous avons fait de gros progrès sur le pilotage. Le taux de vente des partenaires référencés est passé de 80% à 91,5%, soit une progression de plus de 10 points. Vous voyez, vous m'avez écouté !

Ce qui m'inquiète, c'est 2027, et donc les sommes qui seront distribuées en 2028

Les groupes sont bons, le business travel tient bon. Ce qui n'est pas bon, c'est le tourisme.



Tout ça va se rattraper. Après le mauvais, le bien revient. Nous allons vous donner les armes pour réagir.