Le 51e congrès de Selectour s'est ouvert ce jeudi à Prague, dans le contexte chahuté que l'on connait.
Laurent Abitbol, président du directoire, a dressé un bilan contrasté de l’année. « Les mois de janvier et février ont été excellents. En 2025, nous avons enregistré beaucoup de commandes pour 2026, ce qui nous avait permis de prendre de l'avance. »
La tendance s’est toutefois inversée au printemps. « Sur les mois de mars, avril et mai, nous sommes à -30%. Aujourd'hui, nous traversons une période difficile, avec une baisse de l'activité. Nous ne parvenons pas à retrouver le chemin de la croissance », a-t-il indiqué.
Laurent Abitbol, président du directoire, a dressé un bilan contrasté de l’année. « Les mois de janvier et février ont été excellents. En 2025, nous avons enregistré beaucoup de commandes pour 2026, ce qui nous avait permis de prendre de l'avance. »
La tendance s’est toutefois inversée au printemps. « Sur les mois de mars, avril et mai, nous sommes à -30%. Aujourd'hui, nous traversons une période difficile, avec une baisse de l'activité. Nous ne parvenons pas à retrouver le chemin de la croissance », a-t-il indiqué.
Le « super bonus » versé en décembre, juste avant Noël
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Malgré ce contexte, le réseau prévoit de maintenir le niveau de ses surcommissions. « Le montant pour 2026, qui sera versé en 2027, sera presque aussi bon que l'an dernier. Nous allons distribuer une somme identique, soit 34 millions d'euros de surcommissions », a lancé Laurent Abitbol.
Il a par ailleurs annoncé aux adhérents qu’ils recevraient le « super bonus » en décembre, juste avant Noël.
« Nous avons fait de gros progrès sur le pilotage. Le taux de vente des partenaires référencés est passé de 80% à 91,5%, soit une progression de plus de 10 points. Vous voyez, vous m'avez écouté ! »
Il se montre en revanche plus préoccupé par l’exercice suivant : « Ce qui m'inquiète, c'est 2027, et donc les sommes qui seront distribuées en 2028. »
Le président du directoire a évoqué les incertitudes liées à l’année 2027, marquée notamment par l’élection présidentielle française : « Les groupes sont bons, le business travel tient bon. Ce qui n'est pas bon, c'est le tourisme.
Tout ça va se rattraper. Après le mauvais, le bien revient. Nous allons vous donner les armes pour réagir. »
Il a par ailleurs annoncé aux adhérents qu’ils recevraient le « super bonus » en décembre, juste avant Noël.
« Nous avons fait de gros progrès sur le pilotage. Le taux de vente des partenaires référencés est passé de 80% à 91,5%, soit une progression de plus de 10 points. Vous voyez, vous m'avez écouté ! »
Il se montre en revanche plus préoccupé par l’exercice suivant : « Ce qui m'inquiète, c'est 2027, et donc les sommes qui seront distribuées en 2028. »
Le président du directoire a évoqué les incertitudes liées à l’année 2027, marquée notamment par l’élection présidentielle française : « Les groupes sont bons, le business travel tient bon. Ce qui n'est pas bon, c'est le tourisme.
Tout ça va se rattraper. Après le mauvais, le bien revient. Nous allons vous donner les armes pour réagir. »
Quatre ingénieurs recrutés pour développer un outil IA
Autre chantier annoncé par Laurent Abitbol : le développement d’un outil d’intelligence artificielle propre à Selectour. Le réseau a recruté quatre ingénieurs spécialisés, qui arriveront en février 2027.
L’objectif est notamment d’automatiser plusieurs tâches liées au business travel. Le traitement des e-mails, les annulations et la réalisation des devis figurent parmi les fonctionnalités envisagées, avec un déploiement prévu au cours de l’année 2027.
« Avoir ces compétences en interne est exceptionnel. Je ne veux plus entendre parler de tickets : c'est aussi pour cela que nous avons décidé d'investir directement dans le développement de notre propre outil d'IA », a expliqué Laurent Abitbol.
Cet investissement représente un coût de 400 000 euros par an pour le réseau.
« L'intelligence artificielle va permettre de soulager l'humain. Se transformer fait partie de notre nature : cela fait 30 ans que notre métier évolue. À l'avenir, le service et la dimension humaine vont prendre encore davantage de valeur », ajoute à son tour Natale Scaglia, président de la coopérative.
L’objectif est notamment d’automatiser plusieurs tâches liées au business travel. Le traitement des e-mails, les annulations et la réalisation des devis figurent parmi les fonctionnalités envisagées, avec un déploiement prévu au cours de l’année 2027.
« Avoir ces compétences en interne est exceptionnel. Je ne veux plus entendre parler de tickets : c'est aussi pour cela que nous avons décidé d'investir directement dans le développement de notre propre outil d'IA », a expliqué Laurent Abitbol.
Cet investissement représente un coût de 400 000 euros par an pour le réseau.
« L'intelligence artificielle va permettre de soulager l'humain. Se transformer fait partie de notre nature : cela fait 30 ans que notre métier évolue. À l'avenir, le service et la dimension humaine vont prendre encore davantage de valeur », ajoute à son tour Natale Scaglia, président de la coopérative.
Selectour 360 : "un énorme hub de données"
Bertrand Bonnefoi, directeur général de Selectour, annonce la création d'un énorme hub de données baptisé Selectour 360 - Photo CE
« La mission de ces ingénieurs sera d'analyser et d'identifier vos besoins, puis de développer, projet par projet, les outils adaptés à vos attentes », poursuit Bertrand Bonnefoi, nouveau directeur général de Selectour, qui a également annoncé la création de Selectour 360.
« Signer de bons accords ne suffit pas, il faut aussi savoir les piloter. Nous devons mieux exploiter nos données.
Nous allons franchir une étape majeure avec la création de Selectour 360, un hub de données qui nous donnera une vision en temps réel de notre activité.
L'objectif est de mieux identifier nos performances et de piloter encore plus efficacement nos contrats avec nos partenaires. »
« Signer de bons accords ne suffit pas, il faut aussi savoir les piloter. Nous devons mieux exploiter nos données.
Nous allons franchir une étape majeure avec la création de Selectour 360, un hub de données qui nous donnera une vision en temps réel de notre activité.
L'objectif est de mieux identifier nos performances et de piloter encore plus efficacement nos contrats avec nos partenaires. »
Selectour va lancer un projet de modernisation des écrans en vitrine
Selectour va également engager plusieurs chantiers sur la visibilité de la marque.
« Dans un monde où l'attention est de plus en plus difficile à capter, il est essentiel d'être visible. Nous allons donc poursuivre nos investissements pour développer nos marques », lance Bertrand Bonnefoi.
Dès février, le réseau lancera une campagne d'affichage sur 7 000 panneaux. À partir de septembre, et pendant trois mois, l'opération mettra également en avant la marque Selectour Affaires.
Parallèlement, l'hippocampe continuera à investir sur le digital et le web.
« Mais notre visibilité ne doit pas s'arrêter là. Elle doit aussi être renforcée là où tout commence : dans nos agences ».
Pour ce faire, Selectour va lancer « un projet d'envergure » pour remplacer l'ensemble des écrans visibles dans les points de vente labellisés Selectour, ainsi que ceux situés à l'intérieur des agences.
« Ce projet doit nous permettre de poursuivre la modernisation de nos points de vente et leur montée en gamme. »
« Dans un monde où l'attention est de plus en plus difficile à capter, il est essentiel d'être visible. Nous allons donc poursuivre nos investissements pour développer nos marques », lance Bertrand Bonnefoi.
Dès février, le réseau lancera une campagne d'affichage sur 7 000 panneaux. À partir de septembre, et pendant trois mois, l'opération mettra également en avant la marque Selectour Affaires.
Parallèlement, l'hippocampe continuera à investir sur le digital et le web.
« Mais notre visibilité ne doit pas s'arrêter là. Elle doit aussi être renforcée là où tout commence : dans nos agences ».
Pour ce faire, Selectour va lancer « un projet d'envergure » pour remplacer l'ensemble des écrans visibles dans les points de vente labellisés Selectour, ainsi que ceux situés à l'intérieur des agences.
« Ce projet doit nous permettre de poursuivre la modernisation de nos points de vente et leur montée en gamme. »
24 nouvelles entreprises ont rejoint Selectour
Natale Scaglia, président de la coopérative Selectour : "La transmission est un sujet qu'il faut anticiper" - Photo CE
Du côté du développement du réseau, 24 nouvelles entreprises, représentant 70 points de vente, ont rejoint Selectour cette année. Le réseau a reçu entre 50 et 60 demandes d’adhésion.
Pour Natale Scaglia, président de la coopérative, cette attractivité repose notamment sur la force de la marque et les exigences imposées aux candidats. « Selectour est une marque extrêmement forte, c'est aussi des règles exigeantes, nous avons des critères économiques stricts », a-t-il rappelé.
Le dirigeant a également insisté sur un autre enjeu majeur pour les prochaines années : la transmission des entreprises. Selon les estimations présentées, 25 à 30% des entreprises du réseau pourraient devoir être cédées ou transmises dans les trois à cinq prochaines années.
« C'est un sujet qu'il faut anticiper. Préparer sa transmission permet aussi de développer son entreprise et d'en préserver la valeur », a souligné Natale Scaglia.
Un enjeu stratégique pour le réseau, qui entend accompagner la continuité des entreprises et leur permettre de poursuivre leur développement au sein de Selectour.
Pour Natale Scaglia, président de la coopérative, cette attractivité repose notamment sur la force de la marque et les exigences imposées aux candidats. « Selectour est une marque extrêmement forte, c'est aussi des règles exigeantes, nous avons des critères économiques stricts », a-t-il rappelé.
Le dirigeant a également insisté sur un autre enjeu majeur pour les prochaines années : la transmission des entreprises. Selon les estimations présentées, 25 à 30% des entreprises du réseau pourraient devoir être cédées ou transmises dans les trois à cinq prochaines années.
« C'est un sujet qu'il faut anticiper. Préparer sa transmission permet aussi de développer son entreprise et d'en préserver la valeur », a souligné Natale Scaglia.
Un enjeu stratégique pour le réseau, qui entend accompagner la continuité des entreprises et leur permettre de poursuivre leur développement au sein de Selectour.
Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
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