Le feu s'est déclaré dans l'après-midi à l'hôtel Makofi, sur la plage de Nungwi, puis il s'est propagé aux établissements voisins.
Il a fallu environ trois heures pour le maîtriser, a indiqué la ministre du Tourisme et des Antiquités de Zanzibar, Nasra Nassor Omar, citée par The Citizen. Outre le Makofi, les hôtels touchés sont le Z Hotel, le Nungwi Garden, le BR, le Pasha et le Sand Beach.
D'après les premières informations communiquées par la ministre, l'incendie serait parti d'un four à pain à grande flamme de l'hôtel Makofi. La cause exacte n'est pas encore établie.
Aucun décès n'a été signalé. Des employés ont été légèrement blessés, sous l'effet de la panique pendant l'évacuation, précise The Citizen. Au total, 183 touristes ont été évacués et relogés.
Il a fallu environ trois heures pour le maîtriser, a indiqué la ministre du Tourisme et des Antiquités de Zanzibar, Nasra Nassor Omar, citée par The Citizen. Outre le Makofi, les hôtels touchés sont le Z Hotel, le Nungwi Garden, le BR, le Pasha et le Sand Beach.
D'après les premières informations communiquées par la ministre, l'incendie serait parti d'un four à pain à grande flamme de l'hôtel Makofi. La cause exacte n'est pas encore établie.
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Selon The Citizen, l'incendie relance les inquiétudes sur la sécurité incendie dans les zones touristiques de Zanzibar.
Les bâtiments y sont souvent très proches les uns des autres et couverts de toits inflammables.
La ministre a plaidé pour l'installation de bouches d'incendie, en rappelant que l'équipement d'un des hôtels avait aidé les pompiers.
Ce n'est pas le premier incendie dans un établissement touristique de l'île. Cinq hôtels avaient été touchés à Paje en juillet 2023, et quatre à Jambiani en novembre 2021.
Les bâtiments y sont souvent très proches les uns des autres et couverts de toits inflammables.
La ministre a plaidé pour l'installation de bouches d'incendie, en rappelant que l'équipement d'un des hôtels avait aidé les pompiers.
Ce n'est pas le premier incendie dans un établissement touristique de l'île. Cinq hôtels avaient été touchés à Paje en juillet 2023, et quatre à Jambiani en novembre 2021.