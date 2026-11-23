Le feu s'est déclaré dans l'après-midi à l'hôtel Makofi, sur la plage de Nungwi, puis il s'est propagé aux établissements voisins.



Il a fallu environ trois heures pour le maîtriser, a indiqué la ministre du Tourisme et des Antiquités de Zanzibar, Nasra Nassor Omar, citée par The Citizen. Outre le Makofi, les hôtels touchés sont le Z Hotel, le Nungwi Garden, le BR, le Pasha et le Sand Beach.



D'après les premières informations communiquées par la ministre, l'incendie serait parti d'un four à pain à grande flamme de l'hôtel Makofi. La cause exacte n'est pas encore établie.



Aucun décès n'a été signalé. Des employés ont été légèrement blessés, sous l'effet de la panique pendant l'évacuation, précise The Citizen. Au total, 183 touristes ont été évacués et relogés.