Emirates prévoit d'ouvrir deux salons Première Classe rénovés au second semestre 2027, dans les halls B et C. Un nouveau salon Classe Affaires doit également voir le jour dans le hall C, tandis que celui du hall B sera modernisé. À terme, la compagnie disposera de huit salons au Terminal 3, contre sept actuellement.



Le programme prévoit également de nouveaux espaces de restauration, des installations dédiées aux familles et des équipements améliorant l'accessibilité. À l'échelle internationale, Emirates exploite actuellement 34 salons exclusifs, en complément de ceux de Dubaï.