Emirates a inauguré un nouveau salon Première Classe dans le hall B du Terminal 3 de l'aéroport international de Dubaï (DXB).
Ouvert aux passagers depuis le 18 novembre 2026, cet espace accueillera temporairement les voyageurs de Première Classe pendant environ un an, avant d'être transformé en salon Classe Affaires.
Cette ouverture constitue la première étape d'un programme de 400 millions de dirhams des Émirats arabes unis (AED) (99,3 M€), destiné à moderniser les salons de la compagnie à Dubaï. Le projet prévoit notamment de nouveaux espaces de restauration, de détente, de travail et de bien-être.
Ouvert aux passagers depuis le 18 novembre 2026, cet espace accueillera temporairement les voyageurs de Première Classe pendant environ un an, avant d'être transformé en salon Classe Affaires.
Cette ouverture constitue la première étape d'un programme de 400 millions de dirhams des Émirats arabes unis (AED) (99,3 M€), destiné à moderniser les salons de la compagnie à Dubaï. Le projet prévoit notamment de nouveaux espaces de restauration, de détente, de travail et de bien-être.
Deux nouveaux salons Première Classe attendus en 2027
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Emirates prévoit d'ouvrir deux salons Première Classe rénovés au second semestre 2027, dans les halls B et C. Un nouveau salon Classe Affaires doit également voir le jour dans le hall C, tandis que celui du hall B sera modernisé. À terme, la compagnie disposera de huit salons au Terminal 3, contre sept actuellement.
Le programme prévoit également de nouveaux espaces de restauration, des installations dédiées aux familles et des équipements améliorant l'accessibilité. À l'échelle internationale, Emirates exploite actuellement 34 salons exclusifs, en complément de ceux de Dubaï.
Le programme prévoit également de nouveaux espaces de restauration, des installations dédiées aux familles et des équipements améliorant l'accessibilité. À l'échelle internationale, Emirates exploite actuellement 34 salons exclusifs, en complément de ceux de Dubaï.