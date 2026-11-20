Le Chef’s Studio sera également le point de rendez-vous des "Culinary Discovery Tours", les excursions gastronomiques d’Oceania Cruises.



Avant chaque départ en petit groupe, les participants s’y retrouveront pour une présentation du programme et des temps forts de la visite. À leur retour à bord, ils seront invités à partager un verre de vin avec le chef afin de prolonger les échanges et d’approfondir leurs découvertes culinaires.



" En 2027, Oceania Cruises prévoit de proposer plus de 100 Culinary Discovery Tours accompagnés par des chefs, à travers des destinations aussi variées que l’Islande, l’Australie ou encore l’Uruguay , indique la compagnie dans un communiqué.



Le programme du Chef’s Studio sera également étoffé l’année prochaine et déployé à bord d’Oceania Riviera avant d’être intégré aux deux futurs navires de la compagnie, Oceania Sonata et Oceania Aurelia ".