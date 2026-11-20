Le Chef’s Studio, à bord de l’Oceania Marina, est un nouvel espace consacré à l’art culinaire et à la découverte des traditions gastronomiques du monde - Photo : Oceania Cruises
Lors de son lancement il y a 15 ans, l’Oceania Marina accueillait déjà une école de cuisine interactive en mer, "The Culinary Center".
Dès le 25 novembre, le navire, récemment rénové, proposera à ses passagers de participer à un programme d’ateliers culinaires, de rencontres thématiques et d’expériences immersives autour de la cuisine, au sein de son "Chef’s Studio", un nouvel espace intimiste entièrement dédié à l’art culinaire.
Conçu pour accueillir jusqu’à 18 participants, cet espace sera animé par des chefs d’Oceania Cruises.
Une série d’ateliers "Test Kitchen" proposera des cours d’une heure organisés lors des journées en mer (49$/personne).
Ces sessions aborderont aussi bien les techniques et les fondamentaux de la cuisine - épices, maîtrise du couteau, organisation des ingrédients ou cuisson à haute température - que les spécialités régionales, les produits du terroir et les traditions gastronomiques des destinations du monde entier.
Dès le 25 novembre, le navire, récemment rénové, proposera à ses passagers de participer à un programme d’ateliers culinaires, de rencontres thématiques et d’expériences immersives autour de la cuisine, au sein de son "Chef’s Studio", un nouvel espace intimiste entièrement dédié à l’art culinaire.
Conçu pour accueillir jusqu’à 18 participants, cet espace sera animé par des chefs d’Oceania Cruises.
Une série d’ateliers "Test Kitchen" proposera des cours d’une heure organisés lors des journées en mer (49$/personne).
Ces sessions aborderont aussi bien les techniques et les fondamentaux de la cuisine - épices, maîtrise du couteau, organisation des ingrédients ou cuisson à haute température - que les spécialités régionales, les produits du terroir et les traditions gastronomiques des destinations du monde entier.
Le Chef’s Studio déployé sur d'autres navires
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Le Chef’s Studio sera également le point de rendez-vous des "Culinary Discovery Tours", les excursions gastronomiques d’Oceania Cruises.
Avant chaque départ en petit groupe, les participants s’y retrouveront pour une présentation du programme et des temps forts de la visite. À leur retour à bord, ils seront invités à partager un verre de vin avec le chef afin de prolonger les échanges et d’approfondir leurs découvertes culinaires.
"En 2027, Oceania Cruises prévoit de proposer plus de 100 Culinary Discovery Tours accompagnés par des chefs, à travers des destinations aussi variées que l’Islande, l’Australie ou encore l’Uruguay, indique la compagnie dans un communiqué.
Le programme du Chef’s Studio sera également étoffé l’année prochaine et déployé à bord d’Oceania Riviera avant d’être intégré aux deux futurs navires de la compagnie, Oceania Sonata et Oceania Aurelia".
Avant chaque départ en petit groupe, les participants s’y retrouveront pour une présentation du programme et des temps forts de la visite. À leur retour à bord, ils seront invités à partager un verre de vin avec le chef afin de prolonger les échanges et d’approfondir leurs découvertes culinaires.
"En 2027, Oceania Cruises prévoit de proposer plus de 100 Culinary Discovery Tours accompagnés par des chefs, à travers des destinations aussi variées que l’Islande, l’Australie ou encore l’Uruguay, indique la compagnie dans un communiqué.
Le programme du Chef’s Studio sera également étoffé l’année prochaine et déployé à bord d’Oceania Riviera avant d’être intégré aux deux futurs navires de la compagnie, Oceania Sonata et Oceania Aurelia".
Des offres pour le Black Friday
Jusqu'au 1er décembre 2026, Oceania Cruises propose des réductions pouvant atteindre jusqu’à 50%, sur l’ensemble de ses itinéraires prévus en 2027, à l’occasion de la période du "Black Friday".
Cette offre concerne plus de 200 itinéraires aux quatre coins du monde et tous les navires de la flotte.
Cette offre concerne plus de 200 itinéraires aux quatre coins du monde et tous les navires de la flotte.