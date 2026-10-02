Oceania Cruises positionne l’Allura en Méditerranée durant l’hiver 2027

Oceania Cruises prépare une nouvelle saison européenne.
La compagnie a dévoilé sa collection d’itinéraires pour 2027 et 2028, marquée notamment par l’organisation de sa première saison hivernale complète en Méditerranée.
À bord de l’Oceania Allura, 17 croisières sont programmées de novembre 2027 à mars 2028, pour des durées comprises entre 9 et 26 jours.
Les itinéraires relieront notamment Barcelone, Rome, Athènes et Istanbul, avec également des escales dans des ports comme Gythion, Skiathos, Kotor, Tarente ou Çanakkale.
La compagnie a dévoilé sa collection d’itinéraires pour 2027 et 2028, marquée notamment par l’organisation de sa première saison hivernale complète en Méditerranée.
À bord de l’Oceania Allura, 17 croisières sont programmées de novembre 2027 à mars 2028, pour des durées comprises entre 9 et 26 jours.
Les itinéraires relieront notamment Barcelone, Rome, Athènes et Istanbul, avec également des escales dans des ports comme Gythion, Skiathos, Kotor, Tarente ou Çanakkale.
Oceania Cruises : des nuits à quai
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La programmation alterne grandes destinations et escales plus confidentielles. La compagnie prévoit également des nuits à quai et des départs tardifs à Bordeaux, Hambourg, Florence ou Pise.
Parmi les itinéraires proposés, Atlantic Wine Trails reliera Lisbonne à Londres en 10 jours à bord de l’Oceania Insignia, avec notamment Porto, Bilbao, Biarritz et une nuit à Bordeaux.
Croissants & Cannoli proposera, de son côté, 10 jours entre Barcelone et Rome, avec des escales à Sète, Marseille, Monte-Carlo, Florence, Bastia et Olbia.
Enfin, Warm Winter Wonderland reliera Athènes à Barcelone en décembre 2027 à bord de l’Oceania Allura, avec des escales à Limassol, Rhodes, Malte, Trapani, Cagliari et Palma de Majorque.
La compagnie met également en avant son offre gastronomique et ses Culinary Discovery Tours, organisés autour des marchés et producteurs locaux.
Parmi les itinéraires proposés, Atlantic Wine Trails reliera Lisbonne à Londres en 10 jours à bord de l’Oceania Insignia, avec notamment Porto, Bilbao, Biarritz et une nuit à Bordeaux.
Croissants & Cannoli proposera, de son côté, 10 jours entre Barcelone et Rome, avec des escales à Sète, Marseille, Monte-Carlo, Florence, Bastia et Olbia.
Enfin, Warm Winter Wonderland reliera Athènes à Barcelone en décembre 2027 à bord de l’Oceania Allura, avec des escales à Limassol, Rhodes, Malte, Trapani, Cagliari et Palma de Majorque.
La compagnie met également en avant son offre gastronomique et ses Culinary Discovery Tours, organisés autour des marchés et producteurs locaux.