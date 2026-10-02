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Oceania Cruises positionne l’Allura en Méditerranée durant l’hiver 2027

17 croisières en Méditerranée de novembre 2027 à mars 2028


Oceania Cruises dévoile sa programmation européenne 2027-2028, avec 17 croisières en Méditerranée à bord de l’Oceania Allura entre novembre 2027 et mars 2028.


Rédigé par le Lundi 5 Octobre 2026 à 14:57

Oceania Cruises : une saison hivernale en Méditerranée en 2027 - Crédit Oceania Cruises
Oceania Cruises : une saison hivernale en Méditerranée en 2027 - Crédit Oceania Cruises
Aer Lingus
Oceania Cruises prépare une nouvelle saison européenne.

La compagnie a dévoilé sa collection d’itinéraires pour 2027 et 2028, marquée notamment par l’organisation de sa première saison hivernale complète en Méditerranée.

À bord de l’Oceania Allura, 17 croisières sont programmées de novembre 2027 à mars 2028, pour des durées comprises entre 9 et 26 jours.

Les itinéraires relieront notamment Barcelone, Rome, Athènes et Istanbul, avec également des escales dans des ports comme Gythion, Skiathos, Kotor, Tarente ou Çanakkale.

Oceania Cruises : des nuits à quai

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La programmation alterne grandes destinations et escales plus confidentielles. La compagnie prévoit également des nuits à quai et des départs tardifs à Bordeaux, Hambourg, Florence ou Pise.

Parmi les itinéraires proposés, Atlantic Wine Trails reliera Lisbonne à Londres en 10 jours à bord de l’Oceania Insignia, avec notamment Porto, Bilbao, Biarritz et une nuit à Bordeaux.

Croissants & Cannoli proposera, de son côté, 10 jours entre Barcelone et Rome, avec des escales à Sète, Marseille, Monte-Carlo, Florence, Bastia et Olbia.

Enfin, Warm Winter Wonderland reliera Athènes à Barcelone en décembre 2027 à bord de l’Oceania Allura, avec des escales à Limassol, Rhodes, Malte, Trapani, Cagliari et Palma de Majorque.

La compagnie met également en avant son offre gastronomique et ses Culinary Discovery Tours, organisés autour des marchés et producteurs locaux.

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Tags : oceania cruises
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