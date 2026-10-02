Oceania Cruises positionne l’Allura en Méditerranée durant l’hiver 2027

La programmation alterne grandes destinations et escales plus confidentielles. La compagnie prévoit également des nuits à quai et des départs tardifs à Bordeaux, Hambourg, Florence ou Pise.



Parmi les itinéraires proposés, Atlantic Wine Trails reliera Lisbonne à Londres en 10 jours à bord de l’Oceania Insignia, avec notamment Porto, Bilbao, Biarritz et une nuit à Bordeaux.



Croissants & Cannoli proposera, de son côté, 10 jours entre Barcelone et Rome, avec des escales à Sète, Marseille, Monte-Carlo, Florence, Bastia et Olbia.



Enfin, Warm Winter Wonderland reliera Athènes à Barcelone en décembre 2027 à bord de l’Oceania Allura, avec des escales à Limassol, Rhodes, Malte, Trapani, Cagliari et Palma de Majorque.



La compagnie met également en avant son offre gastronomique et ses Culinary Discovery Tours, organisés autour des marchés et producteurs locaux.