A bord de ses ferries comme à terre, GNV a mis en place un dispositif pour suivre ses consommations d’énergie, mesurer ses performances et repérer les économies possibles.
La certification ISO 50001, annoncée le 16 novembre, porte sur cette méthode de gestion.
Elle fait suite à l’obtention, en 2025, de la certification ISO 14001 pour le système de management environnemental de la compagnie.
La certification ISO 50001, annoncée le 16 novembre, porte sur cette méthode de gestion.
Elle fait suite à l’obtention, en 2025, de la certification ISO 14001 pour le système de management environnemental de la compagnie.
Plus d'un milliard d'euro investi dans la gestion de la flotte
En parallèle, GNV investit plus de 1,3 milliard d’euros dans le renouvellement de sa flotte. Huit ferries doivent entrer en service d’ici à fin 2029, dont six propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL).
Quatre naviguent déjà, parmi lesquels les GNV Virgo et GNV Aurora, les deux premiers navires au GNL du programme.
La compagnie travaille aussi sur les ferries déjà en service. Elle indique avoir lancé en France et en Espagne des essais de branchement électrique à quai sur deux navires. Le dispositif leur permet de couper leurs générateurs pendant l’escale et de s’alimenter sur le réseau électrique du port.
Quatre naviguent déjà, parmi lesquels les GNV Virgo et GNV Aurora, les deux premiers navires au GNL du programme.
La compagnie travaille aussi sur les ferries déjà en service. Elle indique avoir lancé en France et en Espagne des essais de branchement électrique à quai sur deux navires. Le dispositif leur permet de couper leurs générateurs pendant l’escale et de s’alimenter sur le réseau électrique du port.