En parallèle, GNV investit plus de 1,3 milliard d’euros dans le renouvellement de sa flotte. Huit ferries doivent entrer en service d’ici à fin 2029, dont six propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL).



Quatre naviguent déjà, parmi lesquels les GNV Virgo et GNV Aurora, les deux premiers navires au GNL du programme.



La compagnie travaille aussi sur les ferries déjà en service. Elle indique avoir lancé en France et en Espagne des essais de branchement électrique à quai sur deux navires. Le dispositif leur permet de couper leurs générateurs pendant l’escale et de s’alimenter sur le réseau électrique du port.