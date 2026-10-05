À Marrakech, GNV déroule le tapis rouge pour les agences de voyages

C'est Sète, port d'attache français de GNV, qui accueillera la prochaine cérémonie des GNV Awards, à l'automne 2027 - Photo : LG
Les agences de voyages méritaient bien ce coup de projecteur.
Avec plus de 50% des ventes réalisées via la distribution indirecte, elles constituent le premier canal de vente de GNV.
Mieux, elles ont progressé de 6,2% sur un an, un rythme supérieur à celui de la compagnie au global.
Un point que n'a pas manqué de rappeler Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer de la compagnie, à l'occasion de la 7e édition des GNV Awards.
Organisée en grande pompe ce week-end à Marrakech, la manifestation a permis aux participants de découvrir la Ville ocre à travers plusieurs excursions, tout en profitant du confort du Mövenpick Marrakech, établissement dont les cinq étoiles ne sont pas usurpées.
Avec plus de 50% des ventes réalisées via la distribution indirecte, elles constituent le premier canal de vente de GNV.
Mieux, elles ont progressé de 6,2% sur un an, un rythme supérieur à celui de la compagnie au global.
Un point que n'a pas manqué de rappeler Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer de la compagnie, à l'occasion de la 7e édition des GNV Awards.
Organisée en grande pompe ce week-end à Marrakech, la manifestation a permis aux participants de découvrir la Ville ocre à travers plusieurs excursions, tout en profitant du confort du Mövenpick Marrakech, établissement dont les cinq étoiles ne sont pas usurpées.
Le trophée pour Méditerranée Voyages
Autres articles
-
Décès de Jules Wong, fondateur des « cargo-croisières » Aranui
-
Princess Cruises s’associe à ChatGPT pour répondre aux questions des clients
-
Voyages d’Exception accélère sa diversification pour ses 15 ans [ABO]
-
Royal Caribbean entre au capital de Sandals et Beaches Resorts
-
Cruisepro armé pour élargir le marché français de la croisière
Lors de cette cérémonie, qui récompense chaque année les agences partenaires les plus performantes et accueille de nouveaux membres au sein des programmes Elite Partner et Elite Premium, l'agence Méditerranée Voyages a été distinguée comme la plus performante sur le marché français.
Preuve de l'importance accordée à la France, c'est Sète, principal port d'attache français de GNV, qui a été choisi pour accueillir la prochaine édition de l'événement.
Depuis le port héraultais, la compagnie exploite des liaisons vers le Maroc (Tanger et Nador) ainsi que vers l'Algérie (Alger et Béjaïa).
Autre annonce très attendue : l'ouverture des ventes pour l'été 2027. Elle interviendra dès le 12 octobre, avec une campagne promotionnelle prévue durant les deux premières semaines de commercialisation.
Preuve de l'importance accordée à la France, c'est Sète, principal port d'attache français de GNV, qui a été choisi pour accueillir la prochaine édition de l'événement.
Depuis le port héraultais, la compagnie exploite des liaisons vers le Maroc (Tanger et Nador) ainsi que vers l'Algérie (Alger et Béjaïa).
Autre annonce très attendue : l'ouverture des ventes pour l'été 2027. Elle interviendra dès le 12 octobre, avec une campagne promotionnelle prévue durant les deux premières semaines de commercialisation.
2,2 millions de passagers en neuf mois
GNV a également profité de l'occasion pour présenter ses résultats sur les neuf premiers mois de l'année 2026.
La compagnie a transporté environ 2,2 millions de passagers, soit une progression de 2% par rapport à la même période de l'année précédente.
En Afrique du Nord, les résultats sont en hausse en Algérie, tandis que les performances enregistrées au Maroc et en Tunisie demeurent globalement stables par rapport à 2025.
Le trafic vers les îles italiennes poursuit également sa progression, avec une croissance de 8% en Sicile et de 6% en Sardaigne. Les volumes enregistrés aux Baléares et en Albanie restent, quant à eux, stables.
La compagnie a transporté environ 2,2 millions de passagers, soit une progression de 2% par rapport à la même période de l'année précédente.
En Afrique du Nord, les résultats sont en hausse en Algérie, tandis que les performances enregistrées au Maroc et en Tunisie demeurent globalement stables par rapport à 2025.
Le trafic vers les îles italiennes poursuit également sa progression, avec une croissance de 8% en Sicile et de 6% en Sardaigne. Les volumes enregistrés aux Baléares et en Albanie restent, quant à eux, stables.
Quatre nouveaux navires propulsés au GNL
La compagnie a par ailleurs signé lundi un partenariat de trois ans avec l'Office national marocain du tourisme (ONMT).
Cet accord prévoit la mise en œuvre de campagnes de promotion conjointes destinées à accompagner les ambitions touristiques du royaume, qui vise 30 millions de visiteurs à l'horizon 2030.
Enfin, GNV a dévoilé les noms de quatre futurs navires : GNV Jupiter, GNV Mars, GNV Venus et GNV Mercury.
Ces unités, propulsées au gaz naturel liquéfié (GNL), sont actuellement en construction au chantier naval Guangzhou Shipyard International, en Chine. Le premier d'entre eux, le GNV Jupiter, doit rejoindre la flotte d'ici fin 2027
Le navire pourra accueillir jusqu'à 2 500 passagers et disposera de 500 cabines. Il offrira également une capacité de fret de 3 500 mètres linéaires.
Cet accord prévoit la mise en œuvre de campagnes de promotion conjointes destinées à accompagner les ambitions touristiques du royaume, qui vise 30 millions de visiteurs à l'horizon 2030.
Enfin, GNV a dévoilé les noms de quatre futurs navires : GNV Jupiter, GNV Mars, GNV Venus et GNV Mercury.
Ces unités, propulsées au gaz naturel liquéfié (GNL), sont actuellement en construction au chantier naval Guangzhou Shipyard International, en Chine. Le premier d'entre eux, le GNV Jupiter, doit rejoindre la flotte d'ici fin 2027
Le navire pourra accueillir jusqu'à 2 500 passagers et disposera de 500 cabines. Il offrira également une capacité de fret de 3 500 mètres linéaires.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Laurent Guéna
Voir tous les articles de Laurent Guéna