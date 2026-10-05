À Marrakech, GNV déroule le tapis rouge pour les agences de voyages

GNV a également profité de l'occasion pour présenter ses résultats sur les neuf premiers mois de l'année 2026.



La compagnie a transporté environ 2,2 millions de passagers, soit une progression de 2% par rapport à la même période de l'année précédente.



En Afrique du Nord, les résultats sont en hausse en Algérie, tandis que les performances enregistrées au Maroc et en Tunisie demeurent globalement stables par rapport à 2025.



Le trafic vers les îles italiennes poursuit également sa progression, avec une croissance de 8% en Sicile et de 6% en Sardaigne. Les volumes enregistrés aux Baléares et en Albanie restent, quant à eux, stables.