Votre client rêve d’une destination. Et vous lui demandez déjà de réserver, sans avoir présenté l’option de la croisière

Et si nous cherchions à conclure une vente avant même que le voyageur ait toutes les cartes en main pour prendre la meilleure décision ?
Prenons-nous suffisamment le temps de comprendre où en est notre futur passager dans son parcours de décision ? Et avons-nous le réflexe de proposer systématiquement l’option de la croisière ?
Car selon le moment où il se trouve, le client n'a pas besoin du même message. Imaginons un instant un client qui rêve de découvrir le Japon.
S'IL COMMENCE À RÊVER DU JAPON
Faites-le voyager avant même son départ.
Racontez-lui la beauté des paysages japonais, les traditions ancestrales, les jardins zen, les marchés locaux et les contrastes fascinants entre modernité et culture traditionnelle.
Faites germer l’idée de la croisière. Montrez-lui ce qu'une croisière peut lui faire découvrir : Tokyo, Osaka, Hiroshima, Nagasaki, Kobe ou encore les paysages d'Hokkaido. Des compagnies comme Celebrity Cruises sont présentes toute l’année sur le Japon, d’autres compagnies comme NCL, Holland America, Azamara, Oceania, Silversea ou Regent ont aussi de très beaux programmes pour découvrir le Pays du Soleil Levant.
À cette étape, de belles images, des récits d'escales et des expériences authentiques peuvent faire naître l'envie de partir bien plus efficacement qu'une simple réduction.
Racontez-lui la beauté des paysages japonais, les traditions ancestrales, les jardins zen, les marchés locaux et les contrastes fascinants entre modernité et culture traditionnelle.
Faites germer l’idée de la croisière. Montrez-lui ce qu'une croisière peut lui faire découvrir : Tokyo, Osaka, Hiroshima, Nagasaki, Kobe ou encore les paysages d'Hokkaido. Des compagnies comme Celebrity Cruises sont présentes toute l’année sur le Japon, d’autres compagnies comme NCL, Holland America, Azamara, Oceania, Silversea ou Regent ont aussi de très beaux programmes pour découvrir le Pays du Soleil Levant.
À cette étape, de belles images, des récits d'escales et des expériences authentiques peuvent faire naître l'envie de partir bien plus efficacement qu'une simple réduction.
S'IL A ENCORE DES HÉSITATIONS
Répondez à ses interrogations.
Quelle est la meilleure période pour découvrir le Japon ? Faut-il privilégier la saison des cerisiers en fleurs ou les couleurs de l'automne ? Quel budget prévoir ? Si nous parlons d’une croisière, les excursions sont-elles incluses ? Combien de temps dure chaque escale ? La croisière permet-elle de découvrir Kyoto ou le mont Fuji ?
Insistez sur les facilités qu’offrent la croisière pour découvrir le Japon, pas de complexité ni de temps perdu avec les transports puisque le navire voyage de nuit, vous n’aurez à défaire vos valises qu’une seule fois pendant le voyage. Insistez sur l‘idée que la majorité des compagnies proposent un véritable Tour du Japon, sur des durées moyennes de 12 à 15 jours, pour un très bel aperçu de la destination.
A cette étape, votre client a besoin d'informations concrètes, de conseils et de réponses rassurantes pour transformer son rêve en projet de voyage.
Quelle est la meilleure période pour découvrir le Japon ? Faut-il privilégier la saison des cerisiers en fleurs ou les couleurs de l'automne ? Quel budget prévoir ? Si nous parlons d’une croisière, les excursions sont-elles incluses ? Combien de temps dure chaque escale ? La croisière permet-elle de découvrir Kyoto ou le mont Fuji ?
Insistez sur les facilités qu’offrent la croisière pour découvrir le Japon, pas de complexité ni de temps perdu avec les transports puisque le navire voyage de nuit, vous n’aurez à défaire vos valises qu’une seule fois pendant le voyage. Insistez sur l‘idée que la majorité des compagnies proposent un véritable Tour du Japon, sur des durées moyennes de 12 à 15 jours, pour un très bel aperçu de la destination.
A cette étape, votre client a besoin d'informations concrètes, de conseils et de réponses rassurantes pour transformer son rêve en projet de voyage.
S'IL COMPARE PLUSIEURS CROISIÈRES VOIRE ENVISAGE UN CIRCUIT EN TERRESTRE
Aidez-le à faire le bon choix.
Tout d’abord expliquez-lui pourquoi la croisière apporte une vraie valeur ajoutée par rapport à un circuit traditionnel en terrestre. Rapport qualité-prix, efficacité et facilité dans les transports, découverte des sites les plus iconiques, homogénéité et qualité des standard de service, gastronomie à bord, sans oublier les autres activités et spectacles inclus dans la prestation de la croisière.
Comparez les itinéraires, les ports d'escale, la durée du voyage, les compagnies, les prestations à bord et les excursions proposées.
Une croisière faisant escale à Osaka, Kobe et Hiroshima n'offre pas les mêmes découvertes qu'un itinéraire passant par Tokyo, Yokohama, Shimizu et les ports du nord du Japon.
Expliquez ce qui distingue chaque proposition et pourquoi l'une d'elles correspond davantage à ses envies.
Le prix compte, mais la richesse de l'expérience aussi.
Tout d’abord expliquez-lui pourquoi la croisière apporte une vraie valeur ajoutée par rapport à un circuit traditionnel en terrestre. Rapport qualité-prix, efficacité et facilité dans les transports, découverte des sites les plus iconiques, homogénéité et qualité des standard de service, gastronomie à bord, sans oublier les autres activités et spectacles inclus dans la prestation de la croisière.
Comparez les itinéraires, les ports d'escale, la durée du voyage, les compagnies, les prestations à bord et les excursions proposées.
Une croisière faisant escale à Osaka, Kobe et Hiroshima n'offre pas les mêmes découvertes qu'un itinéraire passant par Tokyo, Yokohama, Shimizu et les ports du nord du Japon.
Expliquez ce qui distingue chaque proposition et pourquoi l'une d'elles correspond davantage à ses envies.
Le prix compte, mais la richesse de l'expérience aussi.
S'IL EST PRÊT À RÉSERVER
Facilitez le passage à l'action.
Présentez clairement les disponibilités, les catégories de cabines, le prix final, les conditions de réservation et les prestations incluses. Il y a une croisière pour tous les types de clients et pour une grande variété de budgets.
Précisez les éventuelles possibilités de prolonger le séjour à Tokyo ou de découvrir Kyoto avant ou après la croisière.
Simplifiez le processus de réservation et accompagnez-le jusqu'à la confirmation.
C'est à ce moment-là qu'une offre à durée limitée ou une information sur les dernières cabines disponibles peut être pertinente, à condition qu'elle soit réelle.
Présentez clairement les disponibilités, les catégories de cabines, le prix final, les conditions de réservation et les prestations incluses. Il y a une croisière pour tous les types de clients et pour une grande variété de budgets.
Précisez les éventuelles possibilités de prolonger le séjour à Tokyo ou de découvrir Kyoto avant ou après la croisière.
Simplifiez le processus de réservation et accompagnez-le jusqu'à la confirmation.
C'est à ce moment-là qu'une offre à durée limitée ou une information sur les dernières cabines disponibles peut être pertinente, à condition qu'elle soit réelle.
S'IL A DÉJÀ RÉSERVÉ
Le voyage commence bien avant l'embarquement !
Accompagnez-le dans sa préparation : formalités de voyage, informations sur les ports d'escale, choix des excursions, conseils pratiques, découverte des traditions japonaises et recommandations pour profiter pleinement de son séjour.
Anticipez ses questions et donnez-lui toutes les clés pour aborder sereinement cette aventure.
Aidez-le à télécharger la app de la compagnie de croisière, parfois en français comme chez Celebrity Cruises par exemple, il y trouvera toutes les informations pour préparer son voyage.
Accompagnez-le dans sa préparation : formalités de voyage, informations sur les ports d'escale, choix des excursions, conseils pratiques, découverte des traditions japonaises et recommandations pour profiter pleinement de son séjour.
Anticipez ses questions et donnez-lui toutes les clés pour aborder sereinement cette aventure.
Aidez-le à télécharger la app de la compagnie de croisière, parfois en français comme chez Celebrity Cruises par exemple, il y trouvera toutes les informations pour préparer son voyage.
S'IL VIENT DE RENTRER DE SA CROISIÈRE AU JAPON
La relation ne doit pas s'arrêter à la vente.
Intéressez-vous à son expérience : qu’a-t-il pensé de sa croisière ? quelle escale l'a le plus marqué ? A-t-il apprécié les excursions ? Quelle découverte culturelle l'a surpris ? Quels souvenirs gardera-t-il de cette aventure ?
Écoutez ses impressions, recueillez ses recommandations et découvrez ce qui pourrait lui donner envie de repartir. Car la croisière est une catégorie de vacances qui fidélise énormément avec des taux de satisfaction souvent supérieurs à 90% et des taux de répétition très élevés. Un client satisfait avec sa croisière, c’est avant tout un client satisfait avec la recommandation de son agence et qui va répéter dans le futur.
Peut-être sera-t-il tenté par une nouvelle croisière en Asie, une découverte de la Corée du Sud ou un autre itinéraire au Japon. Ou par une tout autre destination, comme l’Amérique du Sud, l’Est Canadien, l’Alaska, l’Australie ou Hawaï, car les croisières naviguent sur tous les océans.
Intéressez-vous à son expérience : qu’a-t-il pensé de sa croisière ? quelle escale l'a le plus marqué ? A-t-il apprécié les excursions ? Quelle découverte culturelle l'a surpris ? Quels souvenirs gardera-t-il de cette aventure ?
Écoutez ses impressions, recueillez ses recommandations et découvrez ce qui pourrait lui donner envie de repartir. Car la croisière est une catégorie de vacances qui fidélise énormément avec des taux de satisfaction souvent supérieurs à 90% et des taux de répétition très élevés. Un client satisfait avec sa croisière, c’est avant tout un client satisfait avec la recommandation de son agence et qui va répéter dans le futur.
Peut-être sera-t-il tenté par une nouvelle croisière en Asie, une découverte de la Corée du Sud ou un autre itinéraire au Japon. Ou par une tout autre destination, comme l’Amérique du Sud, l’Est Canadien, l’Alaska, l’Australie ou Hawaï, car les croisières naviguent sur tous les océans.
C'est pourquoi segmenter uniquement par âge, destination ou budget ne suffit pas. Il est également essentiel de comprendre les envies, les interrogations, les intentions et les interactions de chaque voyageur avec notre marque.
Dans le marketing des croisières, les bonnes questions à se poser avant de lancer une campagne seraient donc :
Tout d’abord, « a-t-on vraiment fait germer l’idée que la croisière peut être une alternative de choix pour lui faire découvrir la destination de ses rêves » ?
Et puis « de quoi cette personne a-t-elle besoin pour franchir la prochaine étape de son projet de vacances ? »
les réponses peuvent transformer notre manière de communiquer, de conseiller et, finalement, de vendre.
Car tous les voyageurs ne sont pas encore prêts à réserver. Et encore moins à réserver une croisière.
Notre communication leur laisse-t-elle suffisamment de place pour rêver et présenter l’option de la croisière avant de leur demander de réserver ?
Chez Cruisepro nous aidons les agences de voyages à réserver les meilleures vacances en mer (et sur les fleuves). C’est notre unique raison d’être. N’hésitez pas à contacter nos équipes sur www.cruisepro.fr, nous vous aiderons à matérialiser les projets de vos clients sur chacune des 15 marques de croisières que nous représentons sur le marché français.
Dans le marketing des croisières, les bonnes questions à se poser avant de lancer une campagne seraient donc :
Tout d’abord, « a-t-on vraiment fait germer l’idée que la croisière peut être une alternative de choix pour lui faire découvrir la destination de ses rêves » ?
Et puis « de quoi cette personne a-t-elle besoin pour franchir la prochaine étape de son projet de vacances ? »
les réponses peuvent transformer notre manière de communiquer, de conseiller et, finalement, de vendre.
Car tous les voyageurs ne sont pas encore prêts à réserver. Et encore moins à réserver une croisière.
Notre communication leur laisse-t-elle suffisamment de place pour rêver et présenter l’option de la croisière avant de leur demander de réserver ?
Chez Cruisepro nous aidons les agences de voyages à réserver les meilleures vacances en mer (et sur les fleuves). C’est notre unique raison d’être. N’hésitez pas à contacter nos équipes sur www.cruisepro.fr, nous vous aiderons à matérialiser les projets de vos clients sur chacune des 15 marques de croisières que nous représentons sur le marché français.
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