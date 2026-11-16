Votre client rêve d’une destination. Et vous lui demandez déjà de réserver, sans avoir présenté l’option de la croisière

La relation ne doit pas s'arrêter à la vente.



Intéressez-vous à son expérience : qu’a-t-il pensé de sa croisière ? quelle escale l'a le plus marqué ? A-t-il apprécié les excursions ? Quelle découverte culturelle l'a surpris ? Quels souvenirs gardera-t-il de cette aventure ?



Écoutez ses impressions, recueillez ses recommandations et découvrez ce qui pourrait lui donner envie de repartir. Car la croisière est une catégorie de vacances qui fidélise énormément avec des taux de satisfaction souvent supérieurs à 90% et des taux de répétition très élevés. Un client satisfait avec sa croisière, c’est avant tout un client satisfait avec la recommandation de son agence et qui va répéter dans le futur.



Peut-être sera-t-il tenté par une nouvelle croisière en Asie, une découverte de la Corée du Sud ou un autre itinéraire au Japon. Ou par une tout autre destination, comme l’Amérique du Sud, l’Est Canadien, l’Alaska, l’Australie ou Hawaï, car les croisières naviguent sur tous les océans.