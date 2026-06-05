Cruisepro représente Cunard en France

Cruisepro représentera Cunard en France, au Maghreb, en Wallonie et en Suisse romande. DepositPhotos.com/moisseyev
Cruisepro annonce la prise en charge de la représentation commerciale de Cunard sur plusieurs marchés francophones.
L'entreprise, spécialisée dans la distribution de compagnies de croisière auprès des agences de voyages, assurera désormais la représentation de l'armateur britannique en France, au Maghreb, en Wallonie et en Suisse romande.
Les agences de voyages concernées pourront désormais effectuer leurs demandes d'information et leurs réservations Cunard via les équipes de Cruisepro.
L'entreprise, spécialisée dans la distribution de compagnies de croisière auprès des agences de voyages, assurera désormais la représentation de l'armateur britannique en France, au Maghreb, en Wallonie et en Suisse romande.
Les agences de voyages concernées pourront désormais effectuer leurs demandes d'information et leurs réservations Cunard via les équipes de Cruisepro.
Une traversée entre Le Havre et New York en 2027
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Parmi les croisières mises en avant figure une traversée transatlantique entre Le Havre et New York prévue le 25 juin 2027 à bord du Queen Mary 2. Cruisepro indique organiser ce départ avec un encadrement francophone, des conférenciers ainsi que les acheminements.
Fondée il y a 185 ans, Cunard exploite aujourd'hui une flotte de quatre navires. La compagnie est notamment connue pour ses traversées régulières entre l'Europe et New York, mais propose également des itinéraires en Méditerranée, en Europe du Nord, en Alaska ainsi que des tours du monde.
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