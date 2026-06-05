Cruisepro représente Cunard en France

Parmi les croisières mises en avant figure une traversée transatlantique entreprévue leà bord du. Cruisepro indique organiser ce départ avec un, des conférenciers ainsi que les acheminements.Fondée il y a 185 ans, Cunard exploite aujourd'hui une flotte deLa compagnie est notamment connue pour ses traversées régulières entre, mais propose également des itinéraires en Méditerranée, en Europe du Nord, en Alaska ainsi que des tours du monde.